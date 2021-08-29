第11代本田思域下月登陆狮城 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月29日 5:00 AM 第11代本田思域更宽更舒适。（车商提供） 字体大小: 小 中 大 第11代1.5升涡轮增压本田思域（Honda Civic），预计9月中来新。车子从年轻的跑风外貌变得稍微成熟了，多了雅阁（Accord）的稳重感，也更具欧洲风格。车子的轴距多了35毫米，达2735毫米，令座椅空间更舒适。1.5升涡轮增压引擎搭载CVT变速器，动力输出达129ps（@5500），最大扭力为180Nm，起步动力直接、快速。车商资料显示，车子的油耗是6.4升/100km。铝合金胎圈为16英寸。内装走简洁风，9英寸的中控娱乐触屏采用悬浮式设计，下方是空调旋钮。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 车坛快讯 honda civic 起亚Cerato换新装 Cupra Leon Sportstourer 亲年轻人的性能旅行车