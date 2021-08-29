第11代本田思域下月登陆狮城

第11代1.5升涡轮增压本田思域（Honda Civic），预计9月中来新。

车子从年轻的跑风外貌变得稍微成熟了，多了雅阁（Accord）的稳重感，也更具欧洲风格。车子的轴距多了35毫米，达2735毫米，令座椅空间更舒适。

1.5升涡轮增压引擎搭载CVT变速器，动力输出达129ps（@5500），最大扭力为180Nm，起步动力直接、快速。车商资料显示，车子的油耗是6.4升/100km。铝合金胎圈为16英寸。内装走简洁风，9英寸的中控娱乐触屏采用悬浮式设计，下方是空调旋钮。