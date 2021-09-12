第四代Santa Fe混动车 月底本地上市

第四代Santa Fe Hybrid混合动力SUV，预计月底抵新。

本地代理商Komoco Motors日前发布这辆七人座运动休旅车（SUV）的最新设计。1.6升的混合动力车型搭载涡轮增压引擎，并且配有44.2kW的电动马达与1.49kWh锂电池，加上6速手自变速箱，能输出的动力达230hp，最大扭力是265Nm。车子极速是187km/h，零至时速百公里加速是8.9秒，资料显示油耗是5.5升/100km。