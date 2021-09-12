第四代Santa Fe混动车 月底本地上市 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月12日 5:00 AM 第四代Santa Fe混动车是七座运动休旅车。（Komoco Motors提供） 字体大小: 小 中 大 第四代Santa Fe Hybrid混合动力SUV，预计月底抵新。本地代理商Komoco Motors日前发布这辆七人座运动休旅车（SUV）的最新设计。1.6升的混合动力车型搭载涡轮增压引擎，并且配有44.2kW的电动马达与1.49kWh锂电池，加上6速手自变速箱，能输出的动力达230hp，最大扭力是265Nm。车子极速是187km/h，零至时速百公里加速是8.9秒，资料显示油耗是5.5升/100km。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 车坛快讯 Santa Fe Komoco Motors 马赛地AMG GLA 45S 4Matic 舒适高性能运动休旅车 日产最新性能跑车Nissan Z 跑车外观融入复古元素