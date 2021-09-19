阿斯顿·马丁Valkyrie开篷版 亮相圆石滩

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阿斯顿·马丁（Aston Martin）为庆祝登陆美国70周年，上个月在美国加州圆石滩车展（Pebble Beach Concours d'Elegance）发布Valkyrie的Roadster开篷车款，它是车厂在今年6月发表Valkyrie AMR Pro之后最新的Valkyrie车型。Valkyrie是阿斯顿·马丁于2017年在日内瓦车展首度发表的与红牛赛车队合作开发的超级跑车，车名源自北欧神话里的女武神，经过四年的不断测试，终于宣布正式量产。

外观方面，新车采用可拆卸碳纤维车顶开篷设计，因此车门开启方式由之前的鸥翼门改为蝴蝶门，由于有大量强劲有力的筋线勾勒车身，跑车看起来更为立体。前脸采用巨大的中网结构，将进气格栅与空气导流槽设计在一起。得益于极佳的空气动力性能，跑车在车速达时速240公里后，能为车身提供多达1400公斤的下压力。车身尾部有巨大的扩散器并搭配中直单排气管，犀利的点阵式样车尾灯也很霸气。

动力方面，搭载的是6.5L V12引擎与电动机组成的混动系统，在电机的加持下，最大输出动力为865kW，最大扭力达900Nm，零到时速百公里加速只需要2.5秒，极速330公里，是目前阿斯顿·马丁性能最为强大的开篷超级跑车。车子配备了能量回收系统，可在制动时收集动能，为电池组充电。