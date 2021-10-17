保时捷Mission R融合前沿电动科技 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月17日 5:00 AM 纯电动的保时捷Mission R概念车赛车，比赛中仅需15分钟的进站时间，便可将剩余电量从5%充至80%。 字体大小: 小 中 大 保时捷（Porsche）全新的Mission R概念车是一款纯电动赛车，融合了前沿科技，如天然纤维增强塑料等可持续材料，以及品牌的赛车运动激情，不仅拥有前卫的设计和极低的悬挂，也承袭了这个斯图加特跑车品牌的标志性线条。两个全新开发的电机协同驱动，令Mission R概念车在排位模式下的输出功率达到800kW。电池容量约为80kWh，配合创新的能量回收系统，赋予了Mission R概念车以零损耗完成冲刺比赛的可能性。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 保时捷 Mission R 概念车 车坛快讯 超跑布加迪东南亚售20辆 Alpine A110小巧精灵 让驾驶者心情靓丽