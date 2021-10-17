保时捷Mission R融合前沿电动科技

保时捷（Porsche）全新的Mission R概念车是一款纯电动赛车，融合了前沿科技，如天然纤维增强塑料等可持续材料，以及品牌的赛车运动激情，不仅拥有前卫的设计和极低的悬挂，也承袭了这个斯图加特跑车品牌的标志性线条。两个全新开发的电机协同驱动，令Mission R概念车在排位模式下的输出功率达到800kW。电池容量约为80kWh，配合创新的能量回收系统，赋予了Mission R概念车以零损耗完成冲刺比赛的可能性。

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