本田宣布五年内推出10款纯电动车 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月24日 5:00 AM 本田预计明年在中国首推纯电动汽车e:NS1。（互联网） 字体大小: 小 中 大 本田（Honda）启动纯电年代。本田于本月13日在中国举行的电动化战略发布会上宣布，将在全球加速推进“碳中和”战略目标，未来五年内，有10款纯电动车型陆续推出市场，其中，两款预计会在明年春季于中国推出的纯电动汽车是e:NS1和e:NP1。除了这两款纯电动车型外，三款概念车也全球首发，分别是e:N系列第二弹e:N Coupe、第三弹e:N SUV （运动休旅车）、第四弹e:N GT跑车型，这三款车型的量产版将在五年内陆续上市，今后e:N系列纯电动车也将出口到海外市场。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 本田 Honda 纯电年代 哈雷戴维森邀你“自由挑战” 丰田Camry混动车 再现低调奢华