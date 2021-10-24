本田宣布五年内推出10款纯电动车

本田（Honda）启动纯电年代。

本田于本月13日在中国举行的电动化战略发布会上宣布，将在全球加速推进“碳中和”战略目标，未来五年内，有10款纯电动车型陆续推出市场，其中，两款预计会在明年春季于中国推出的纯电动汽车是e:NS1和e:NP1。

除了这两款纯电动车型外，三款概念车也全球首发，分别是e:N系列第二弹e:N Coupe、第三弹e:N SUV （运动休旅车）、第四弹e:N GT跑车型，这三款车型的量产版将在五年内陆续上市，今后e:N系列纯电动车也将出口到海外市场。