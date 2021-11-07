全新马赛地SL开蓬车 动力强大 开蓬迅速

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来自 / 联合早报

文 /
康秀金

发布 / 2021年11月7日 5:00 AM

全新马赛地AMG SL55和SL63动力加大。（互联网）
全新马赛地AMG SL55和SL63动力加大。（互联网）

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全新马赛地AMG SL55和SL63开蓬见人！

在德国产地发布的两个开蓬车款，均搭载4.0 V8双涡轮增压引擎和9速自动变速器，SL55最大的动力输出为476hp，最大扭力是700Nm，零至时速百公里加速是3.9秒，极速是295km/h。而SL63则能输出高达585hp的最大动力和800Nm的最大扭力，极速是315km/h。马赛地在发布会上宣布，未来AMG SL还会推出SL73e的插电式混合动力车款，在后轴上配备一台马达，以提升车子的动力。

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