全新马赛地SL开蓬车 动力强大 开蓬迅速 订户 来自 / 联合早报 文 / 康秀金 发布 / 2021年11月7日 5:00 AM 全新马赛地AMG SL55和SL63动力加大。（互联网） 字体大小: 小 中 大 全新马赛地AMG SL55和SL63开蓬见人！在德国产地发布的两个开蓬车款，均搭载4.0 V8双涡轮增压引擎和9速自动变速器，SL55最大的动力输出为476hp，最大扭力是700Nm，零至时速百公里加速是3.9秒，极速是295km/h。而SL63则能输出高达585hp的最大动力和800Nm的最大扭力，极速是315km/h。马赛地在发布会上宣布，未来AMG SL还会推出SL73e的插电式混合动力车款，在后轴上配备一台马达，以提升车子的动力。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马赛地SL 车坛快讯 起亚Cerato 高性价比家用车 三菱明年推出 Outlander插电式混动车