三菱明年推出 Outlander插电式混动车 订户 来自 / 联合早报 文 / 康秀金 发布 / 2021年11月7日 5:00 AM 三菱第四代2.4升Outlander在日本发表全新的七人座PHEV插电式混合动力车。（互联网） 字体大小: 小 中 大 三菱（Mitsubishi）第四代2.4升Outlander发表全新的七人座PHEV插电式混合动力车，给驾驶者多一种动力选择。所谓的插电式混合动力车，是一种以引擎和电动马达作为动力基础的节能车款。而且，因为使用的驱动电池也较大，所以，纯电的行驶里程也更高。这辆10月底在日本发表的新世代三菱Outlander PHEV插电式混合动力系统，加载电池容量达20kWh，在纯电动的状态下，可以行驶87公里，就算使用冷气系统，也能有充裕的行驶效能，节能效果更好。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 三菱Outlander 车坛快讯 起亚Cerato 高性价比家用车 全新马赛地SL开蓬车 动力强大 开蓬迅速