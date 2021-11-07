三菱明年推出 Outlander插电式混动车

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来自 / 联合早报

文 /
康秀金

发布 / 2021年11月7日 5:00 AM

三菱第四代2.4升Outlander在日本发表全新的七人座PHEV插电式混合动力车。（互联网）
三菱第四代2.4升Outlander在日本发表全新的七人座PHEV插电式混合动力车。（互联网）

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三菱（Mitsubishi）第四代2.4升Outlander发表全新的七人座PHEV插电式混合动力车，给驾驶者多一种动力选择。

所谓的插电式混合动力车，是一种以引擎和电动马达作为动力基础的节能车款。而且，因为使用的驱动电池也较大，所以，纯电的行驶里程也更高。这辆10月底在日本发表的新世代三菱Outlander PHEV插电式混合动力系统，加载电池容量达20kWh，在纯电动的状态下，可以行驶87公里，就算使用冷气系统，也能有充裕的行驶效能，节能效果更好。

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