雷诺混动轿跑SUV Arkana 集两种车型于一身

雷诺Arkana是品牌首部轿跑式混动休旅车，它兼具SUV和Coupe两种车型的特点，动力表现即时，两种动力的转换顺畅。驾驶舱配备高级、时髦，操控一目了然。

法国雷诺（Renault）车厂推出首部轿跑式混合动力运动休旅车Arkana，让你可以在拥挤的城市交通穿行，未必得到赛道上。

1.6升的Arkana是雷诺首部轿跑式混动休旅车，与Captur使用同一平台，但不会令人有“熟口熟脸”的感觉。

新车既动感又多了一份环保意识。车子外观最具轿跑设计的部分，就在于跑车格式斜背式设计，车商称之为“Fastback”。这个车后镜连同行李厢盖的设计，令车子在众多运动休旅车中脱颖而出。与此同时，它又是一辆运动休旅车，所以，合并称之为轿跑式运动休旅车（SUV Coupe）一点也不为过。

车前和车侧是运动休旅车的设计，符合大众对此类车的要求：车身高大，无死角的前方视野及大轮子，富男子汉气概。坐在驾驶舱内，不仅看得远，而且，自然而然就会有“高”人一等的快感。

个人很喜欢车侧的踏板，令上下车更加方便。对爱自己动手洗车的车主来说，还可以站上踏板清洗车顶，全不费力。顶级的Bose版还配有18英寸的双色铝合金轮毂，可说是更具臂力。

雷诺家族设计的C形LED日行灯和尾灯，散发法式浪漫情怀，上下分割式的镀铬元素设计进气格栅，巧妙 地融入亮与雾银镀铬，彰显动力。

LED尾灯的倒C设计，有如将其框了起来，令人将目光锁定在车子的Arkana大写字母上。右边的小字让你知道这是一辆混合动力车子。设计如翘臀的车尾，雾银镀铬饰板下，有双边“排气管”，走上前一看，才知道这是装饰用途，以加强车子的动感元素。

LED尾灯的倒C设计，令人将目光锁定在车子的Arkana大写字母上。

汽油和电动马达无缝接轨

多数混合动力传动系统的车子配备汽油和电动马达，Arkana的E-Tech传动系统则配备了两个电动马达：一个是36Kw的电动马达和一个15Kw的高压启动发电机（High-Voltage Starter Generator，简称HSG）。此外，车后行李厢下方还有一个1.2kWh的锂电池，以激活电力，提升在纯电驾驶模式（EV）下，以最高75km/h的速度运行。

车子在动力输出达141hp，汽油的最大扭力是148Nm，电动马达本身可以提供250Nm的扭力输出，使得车子从静止状态到移动的动力表现是即时的，全不费力。此外，车子的爪形离合器变速箱（Dog clutch），简单来说就是车子的即时动力表现，不会有任何引擎研磨声响，动力输出不顺畅的窘态。

Arkana的电动机使齿轮的速度提高，而不会有任何引擎嘎吱声响，车子从零至时速百公里加速是10.8秒，而且转弯平稳，悬挂也较硬，转弯时不会有侧倾的不安全感，是平顺的汽油和电动马达无缝接轨，加速时没有力不从心的感觉。

如果你想同时拥有跑格斜背车和运动休旅车的愉悦感，Arkana混合动力轿跑运动休旅车是不错的选择。

时髦的驾驶舱

Arkana的驾驶舱非常时髦，以试驾的顶级Bose版来说，这辆混动车配备了10.25英寸的数码全彩仪表盘显示屏，令人清楚看到电力流动，这是混合动力车子的“用意”，提醒你是使用电力、电力回充或是汽油启动的状态，从而改善踩踏油板的力度。中控娱乐与资讯触屏有9.3英寸，支持Apple CarPlay和Android Auto，同时中控下方还有一个无线手机充电配置和两个USB插槽。有三种驾驶模式供选择，分别为“一般行驶”（My Sense）、“运动”（Sport）和“节能”（Eco）。数码仪表盘的界面会随着驾驶模式而变化，启动“My Sense”时是双环的数码设计，而启动运动模式则是在中间出现单环的能量流动状态，令人一目了然。油耗和时速也会显示。

中控触屏下方有个无线手机充电配置，非常便利。

同时，可以利用中控触屏选择车子的氛围灯，从车侧到仪表板形成一条灯线，当外面阳光或灯光不足时，氛围灯的显示度提高，增添几许浪漫。

排挡杆上的D（驾驶）下方有个B挡，原来这是回馈制动或回生制动（regenerative braking），目的是回收更多能量，以达到节能减碳的作用。官方资料显示，车子减少了高达40%的油耗，1升汽油可以行驶20公里。城市通勤时，是比较耗油的。不过，混合动力车子多少还是弥补了城市行驶的高油耗缺憾。

中控扶手后方有两个冷气出风口和两个USB插槽。

车子的座椅是皮革与绒毛相间，配以白色缝线，增加质感。中控扶手后方有两个冷气出风口和两个USB插槽。车室宽敞，轴距有2720毫米，虽然加上了掀背设计，车后镜的倾斜度不会令车后乘客有“压顶”的感觉。

宽敞的车室配上形成一条直线的气氛灯，愉悦感提升。

车子的行李厢空间有480升，还有一个隔板让司机调整行李厢高度，甚至可以形成一个暗格，放置物品。顶级Arkana Bose版当然不能少高级的Bose音响，有八个扬声器和一个低音炮，提升听觉享受。

480升的行李厢容量，胜在够深入，还可以随物件大小移动隔板。

安全配置齐全

如果想得到车道提醒，以免偏移车道，可以启动车道偏离警示，这样，车子在压到车道白线或偏离车道时，皮革方向盘便会抖动，提醒你车子偏离了；也可以自行在右边仪表板下方关闭这个模式。

虽然，车子没有360度全景摄像，但中控娱乐和资讯触屏上会显示车子周围出现的障碍，提醒驾驶者避免碰撞意外。倒退车子时，中控显示屏会出现车后的景象，提醒驾驶者还可以倒退多少距离。其他安全辅助配置包括车速提醒，引擎关闭提醒，电子刹停和自动驻停，防锁死，停车协助，防滑坡，无匙启动和定速巡航等。

Arkana混合动力车子被认为是众多SUV中的有趣替代品，因为你可以同时拥有两种车型SUV和Coupe，极具经济效益。试驾的顶级Bose版，将在今年第一季进入我国市场。

雷诺Arkana混动轿跑运动休旅车

引擎：1598cc直四配电动马达和一个高压发电机

动力：141hp@5000rpm

扭力：148Nm@3600rpm（汽油）；250Nm（电动马达）

变速器：自动（Dog clutch Multi-mode Automatic）

耗油量：5升/100km

0-100km/h加速：10.8秒

极速：174km/h

VES：B

代理：Wearnes Automotive

电话：64713313

售价：$172,999起（含拥车证）