三菱Eclipse Cross SUV 大改款后 高歌依旧

三菱Eclipse Cross运动休旅车去年经历大改款，外观的改变主要表现在车灯组分离，车身加长，车室更加舒适，车子操控容易，加速表现没有因为车型而打折，安全配置一点也不马虎。

三菱（Mitsubishi）的Eclipse Cross运动休旅车（SUV）改款。

三菱2018年在本地推出Eclipse Cross时，赶上SUV风潮，该车以动态和流线设计令人趋之若鹜。2021年此车大改款，再给本地SUV市场注入新气象。唯一不变的是乘坐依然舒适，操控容易，作为日常代步车，它的表现始终没有令人失望。

中国媒体给它冠以一个好听的名字“奕歌”，“奕”代表光明、新生，而“歌”是对生活的表达，奕歌寓意“人生如奕，纵情高歌”。改款后，Eclipse Cross仍旧是令人高歌的运动休旅车。

试驾Eclipse Cross的旗舰版“时尚”（Style），改款后的车子在外观上最为明显的改变是灯组，日行灯和大灯分开了，营造分离的效果。LED日行灯与方向灯在上方，远近灯下调至原本方向灯与雾灯的位置，以直立的形式出现，显著的好处是，夜间行驶时，不会让前方车子的驾驶者觉得头灯很刺眼。动感盾牌（Dynamic shield）是三菱家族的统一设计，亮镀铬饰条将车头的灯组划分开来，下方保险杆是雾银镀铬，形似犀利的眼神。前进气格栅采用黑色的蜂巢式样，向上斜，而非直立，非常立体。

车身的同色设计令其变美了，车侧两道立体的折线，运动感依旧。车侧裙下方是防刮的黑色塑质加上防刮轮拱，都已是SUV车子的标配了。

倒T形尾灯的改变也很显著，拿掉了贯穿尾部的中间灯线，让两组尾灯独立在两侧且侧向后车窗。当多数运动休旅车都以贯穿式的灯线吸引眼球时，反而突显了Eclipse Cross的与众不同。

尾灯拿掉了贯穿中间的灯线，让两组尾灯独立在两侧。

车身加长 车室舒适

在车身尺寸方面，改款的Eclipse Cross车子加长了14公分，达到4545毫米，车宽1805毫米，轴距维持在2670毫米，令人意外的是，后座非常宽敞、舒适，座椅是向后倾斜的，不必挺直身体，长途乘坐也很舒服。

轴距维持在2670毫米，后座非常宽敞、舒适。

虽然车子中控扶手后没有冷气出风口，只有一个12V的电源输出插口，但乘坐的舒适感弥补少了USB插槽的缺点。

车子的行李厢容量有405升，因为没有后备胎，所以，拉起隔板来，还有暗格可以放置物品。

车子的行李厢容量有405升。

车室的8英寸中控娱乐与资讯触屏，支持Apple CarPlay和Android Auto。仪表盘同样是双环设计，现在看来，会觉得复古。中央鞍座有排挡杆，电子手刹和自动驻停功能，值得一提的是，前方座椅都有电调功能，可以轻松调高、调后或调前座椅。

车室的8英寸中控娱乐与资讯触屏，支持Apple Carplay和Android Auto。

动力输出不俗

Eclipse Cross运动休旅车搭载1499cc四缸涡轮增压引擎，加上无极（CVT）变速器，能在转速达5500rpm时，输出163ps的最大动力，最大扭力是250Nm。车子的极速是每小时200公里，从零至时速百公里加速是9.7秒，车商给予的油耗数字是1升汽油可以行驶14.5公里。如果选择“时尚”的旗舰车，方向盘后方设有一个较大的换挡拨片。车子加速轻快，没有因为车型而显得笨重，即使是城市通勤，这个优点也是肯定的。

打开引擎盖，你会发现有一条横跨的支撑杆（strut bar），中间还有一个钢钉，不要小看这支撑杆，在你高速转弯时，它能给予车子很好的平衡，不会有侧倾的不安全感觉。

横跨的支撑杆提升高速转弯时的平衡感。

车子的避震效果好，配上18英寸的铝轮，如虎添翼。

前座皮革座椅的设计具包裹性，驾驶者和乘客不会因为车子加速转弯而造成身体滑动。车子的铝合金轮有18英寸，隔音效果非常好，营造硬派的风格。

改款后的车子安全配置一点也不马虎。个人尤其喜欢前后左右的摄像头，令驾驶者在停车和倒退车子时，可以清楚地看到车外周遭的交通状况，是加分的辅助功能。同时，车子还设有防止打滑的安全设计，防滑坡设备和七个安全气囊等。车子虽然定位属于中型SUV，但U转全不费劲，因为车子的转弯半径（turning radius）是5.3米，令它非常容易操控。

另外，车子的避震和平衡效果很好，经过路隆不会有颠簸感，更能安心地享受驾驶乐趣，提升乘坐的舒适度。

1.5升三菱Eclipse Cross

引擎：1499cc4缸DOHC MIVEC涡轮增压

马力：163ps@5500rpm

扭力：250Nm@2400rpm-4500rpm

变速：8速CVT手自

油耗：6.9升/100km

0-100km/h加速：9.7秒

极速：200km/h

VES：B

代理：Cycle & Carriage

电话：64739722

售价：$136,999起（含拥车证）