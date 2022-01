记者去年10月试驾的第11代本田思域(Honda Civic),夺北美年度风云车(North American Car, Utility and Truck of the Year)大奖。

去年6月该奖项公布进入初选的38款车子,去年11月历经三轮评鉴后,三大奖各剩下三款新车进入最后的评选阶段。