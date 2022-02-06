立胜ES F Sport 突破界限的野性美

首次在本地上路的立胜（Lexus）ES F Sport展现了其运动车型的粗犷野性美。为了更时尚大胆，ES Sport车型在每个细节上增强操作性，从而实现更顺畅、更流畅的驾驶体验。

(车商提供照片）

造型

新一代ES以其安静性、舒适性、现代设计元素和先进的安全技术为卖点，展示了这款经典车型的增强设计和品牌重新构想的能力。其中第一次在本地上路的ES F Sport车型，更展现了其运动车型的粗犷野性美。



ES F Sport车尾增加了后扰流板，整体感觉浑厚充满运动感。图为ES F Sport 300H型号。

ES的外观早已从当年初入世时的沉稳演变为现代时尚，甚至是前卫的设计。车子有全新的前主轴格栅，在保留ES的辨识性的同时，格栅采用网格形式，由一组L形组件组成，而车头大灯进一步强调剑眉的流线设计，霸气越来越明显。其车头大灯采用新型紧凑型灯单元，而三光束灯采用自适应远光灯系统以改进功能，使用新的细长灯单元也使外观更清晰。

ES F Sport车头大灯进一步强调剑眉的流线设计，霸气越来越明显。

首次在本地的ES系列中亮相的ES 250 F Sport在造型上则更具运动感，完全展现了立胜的野性美。为了有更时尚更大胆的外观，ES 250 F Sport车型采用互锁“L”形的黑色交叉影线图案，与车子前角的切口部分搭配。F Sport车型还增加了后扰流板、独家徽章，并配备19英寸亮黑色轮毂，以与霸气的前格栅相呼应，感觉更扎实有力。

ES F Sport配备19英寸亮黑色轮毂，以与霸气的前格栅相呼应，感觉更扎实有力。

车室

新一代ES在每个细节上都追求增强的操作性，例如将车辆的多媒体系统提升为触摸屏，并整合驾驶盘周围的开关。基于立胜以人为本的信念，工程师与设计师细心调动了显示屏与司机之间的最佳距离和角度，与之前相比，显示屏现在距离驾驶员更近了100多毫米，倾斜约5度，即使是屏幕的外围角落也能清晰看到。此外，ES也有10.2英寸全彩抬头显示器，是同类产品中尺寸最大的，能将导航、速度、当前挡位和转速等关键信息投射到挡风玻璃上。

ES车型的多媒体系统提升为触摸屏，并整合驾驶盘周围的开关。

车室的享受是立胜长久以来所强调，后座乘客的舒适度一直是ES的重点，尽管外部车顶线条更时尚，但车后座的舒适度仍然是重中之重。较低的乘坐点和更充裕的头部空间，以及较长的轴距提供的更多腿部空间，都提升了乘坐的舒适性。后排座椅还可以倾斜至8度，通过后排座椅控制装置操控，非常方便。音响方面少不了一贯的Mark Levinson音响系统。

其中F Sport车型的座椅为跑车格局，内部更有个性。在设计F Sport的内部和感觉时，立胜开发了一种新的金属机舱装饰，这与以前使用的任何东西都不同。受日本传统刀剑制作的启发，这种Hadori内饰有波动的波浪图案，使机舱呈现出随视角变化的三维视觉，感觉微妙。

车室座椅完全是跑车格局。

驾感

新一代ES装载的是一台直列2.5升引擎，搭配8速自动排挡，最大动力输出和最大扭力分别为203bhp和247Nm，从零到百公里加速为9.1秒，在性能上不算突出，但有卓越的安静性和乘坐舒适性，从减速到转向，以及在所有类型的驾驶情况下转弯时的加速，都能体验到几乎无缝连接的舒适性。车子搭配高刚性后悬挂支架，通过从单片结构切换到双片结构来提高刚度，包括扭转刚度和横向刚度，这直接反映在行车的舒适性，即使在高速变道的情况下也是如此。通过改进安装方法，ES增强了制动踏板的横向刚性感，而司机脚部的接触面积因为制动踏板垫形状的不同而扩大，提升了踩下制动踏板时的稳定感。

新款ES在保留传统立胜安全系统+中使用的单镜头摄像头和毫米雷达配置的同时，还配备了紧急转向辅助（ESA）等附加功能，并提高了系统的车道识别性能，其车道识别功能已借助人工智能技术改进，从而实现更顺畅、更流畅的驾驶体验。其中，车子在动态雷达巡航控制中，增加了根据接近弯道的大小，使车辆提前减速的弯道速度控制功能，该功能可以控制加速和减速，以确保车子与前车的距离在速度范围内保持稳定。

此外，新车也扩大预碰撞系统（PCS）的响应范围，该系统旨在检测白天在弱光条件下的脚踏车和行人，以及在十字路口，特别是在右转前检测迎面而来的车辆，在车辆开始右转或左转之前从车辆行驶方向过马路的行人，这些都是今日在开车路上非常有用的安全辅助。事实上，测试期间车子倒退时就以为车速过快而让系统启动了制动，避免碰撞事件。

ES车型的尾箱设有感应器，用脚晃动就能开启。

性能（ES 250 F Sport）

引擎：直列2.5升4缸

容量：2487cc

排挡：8速手自排变速系统

最大动力：203bhp/6600rpm

最大扭力：247Nm/5000rpm

零到百公里加速：9.1秒

油耗：6.6升/100km

车价：$282,800

代理：慕娘摩哆Borneo Motors

电话：66311388