纯电动货车 商用新亮点

连续两年高居中国纯电动商用车的销售冠军———东风小康EC35纯电动货车，现已登陆本地市场。值得一提的是，推出这款货车的东风小康，正是在中国A股上市的中国500强企业，来头不小。

东风小康EC35纯电动货车 亮丽登场

EC35纯电动货车拥有超大的货柜空间，车后与车侧都可以取货，方便上下货物。（图／商家提供）

面对油价上涨、全球环保呼声越来越响亮，纯电动车已俨然成为一股不可逆转的发展新趋势。

新登场的东风小康EC35纯电动货车，在2020年和2021年连续两年名列中国纯电动商用车销售冠军。

说到这款货车，它的来头可不小。推出这货车的正是来自中国的东风小康（DongFeng Sokon，简称DFSK），这家汽车公司成立于2003年，是由重庆小康（Sokon）工业集团和东风汽车集团（DFM）联营。东风小康旗下有两个品牌，即东风小康（DFSK）和赛力斯（SERES），所生产的四个产品型号包括：DFSK、DFSK Glory、SF和ix。其中，东风小康与华为（Huawei Technology Corporation）合作打造的高端智慧汽车品牌，就先后推出了SERES SF5 和 AITO两款电动轿车。

这款在本地登场的EC35纯电动货车，具备低能耗、高性能特点，拥有2.5公尺最长的存储空间更能符合公司运载货物的需求。此外，这款货车也可停泊在建屋局月票停车位，再加上节能的特点，能显著节省日常的开销。不仅如此，纯电动驱使的货车，也能为司机提供更宁静的驾驶体验。

与柴油或汽油驱动的货车相比，这款纯电动货车行驶可节约相当大笔的开销，使用年限内可节省多达8万5000元，而且驾驶里程越远节省越多，这包括：

最低能耗，每100公里只需要14.3KWh电量，花费远远比汽油或柴油来得低

3万元现金税务回扣

车辆维修与保养成本低

最高八年电池保用或50万公里（视何者为先）

五年车辆保用或20万公里（视何者为先）

这款纯电动货车的潜在买家，包括各行各业的公司老板，业务范围如餐饮、物流、洗衣服务、花圃、超市、建筑、冷气安装与维修等行业均合适。

HSEV一站式的纯电动车中心

坐落在先驱工业区的HSEV展销室，在本地代理三款纯电商用车。（图／商家提供）

东风小康EC35纯电动货车在本地的代理，同样来头不小。

新加坡鸿生集团（Hong Seh）一直以来代理多款品牌游艇和名车著称。集团旗下的鸿生发展有限公司（Hong Seh Evolution Pte Ltd, 简称HSEV），是一家100%纯电动车一站式中心。新科工程（ST Engineering）于2020年11月指定HSEV为比亚迪（BYD）T3纯电动货车的授权经销商，到了2021年6月HSEV取得东风小康纯电动商用车的本地代理权。

随着纯电动车占有率的提高，未来传统引擎汽车将逐渐被淘汰。比较了纯电动车和内燃引擎车，你能发现在很大程度上，电动车的简便性功能大大增加了，因为纯电动车再也无需化油器、燃油喷射器、活塞、泵、过滤器和内燃引擎相关的所有配备。

HSEV从车辆优化到智能充电，为客户提供的最先进售后服务，再再表明该公司立志成为环保绿色交通解决方案领跑者的决心。HSEV已为新加坡市场精选了系列纯电力驱动的商用车款，从售车到服务，它正致力于协助商家开拓成功业务的同时，支持新加坡努力打造一个绿色环保的永续未来。

目前，HSEV在本地代理的三款纯电商用车包括：比亚迪（BYD）T3纯电动货车、东风小康（DFSK）EC31纯电动罗厘，以及EC35纯电动货车。

HSEV展销室

地址：10 Fourth Lok Yang Road Singapore 629707

237 Alexandra Road, The Alexcier #01-06/07/08 Singapore 159929

热线：8030 8030

欲知更多详情，可上HSEV网址查询。

全岛充电桩日益增加

商业货车的行驶路数多，转而使用纯电动货车，不但能节省日常开销，更能为环保尽一份力。（图／商家提供）

我国政府计划在2040年前逐步淘汰汽油车和柴油车，从2025年起停止新柴油驱动汽车和德士的注册，并加大对充电设施的投资。这些激励措施将能鼓励国人改用纯电动清洁能源汽车的意愿，为新加坡减少温室气体排放作出贡献。

目前，我国约有2000个电动车充电桩。陆交局去年9月宣布，下来一年将在全岛各地增设620个充电桩，分布在组屋、工业区、公园、社区中心和中央商业区的200多个公共停车场。到了2030年，全国将增设6万个充电桩，其中4万个将设在公共停车场，其余2万个设于私人设施。随着充电桩的大幅增加，将大大有利于纯电动车的普及。

在享受舒适驾驶带来的便利，以及省却打油的花费之余，又能为保护地球尽一份力，造福子孙后代，一举多得，何乐不为呢？

【本文由新加坡鸿生集团呈献】