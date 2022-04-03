比亚迪首款A级电动SUV即将来新

基于比亚迪（BYD）e-platform 3.0打造的首款A级SUV——比亚迪Yuan Plus，将于2022年第二季度抵达新加坡，届时将命名为Atto 3。

这款车型今年2月在中国以BYD Yuan Plus和Atto 3的别号在澳大利亚推出，标志着比亚迪通过公司的革命性技术，要以新能源汽车在全球范围内减少碳排放的愿景。Atto这个名字的灵感来自物理学中最小的时间尺度单位Attosecond，它突出了Atto 3快速、充满活力和动态的特性。

Atto 3是一款高性能电动车，具备智能、高效、安全及美观四大优势。其基于的平台e-platform 3.0提高了电动车的安全性和电池性能，比亚迪革命性的刀片电池技术为Atto 3的标准配置，为驾驶员提供行业领先的安全水平，扩展单次充电范围能力，并优化驾驶体验。

比亚迪于2020年推出的刀片电池是唯一成功通过针刺测试的电池，这是测试电池热度失控的最严格方法。此外，与传统磷酸铁锂块电池相比，刀片电池组的空间利用率提高了50%以上，从而显著提高了能源效率和续航里程。

Atto 3体现了比亚迪全新的设计语言，是比亚迪全球室内设计总监Michele Jauch-Paganetti负责设计内饰的首款运动型SUV，体现了对客户的热情和动力。Atto 3将于今年第二季度通过Vantage Automotive的一个部门和Sime Darby Motors集团的成员E-Auto进入新加坡市场。