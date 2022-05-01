起亚Sorento Hybrid 虎式霸气 震慑人心

最新的Sorento混动款是驾驶感出色的高级豪华休旅车，外观保留起亚的家族设计，黑色烤漆虎鼻加上纤细的镀铬饰条，再搭配钻石造型LED头灯和日行灯，让车子的虎式霸气更加震慑人心。

起亚（Kia）七人座休旅车Sorento自2015年推出以来受到不少顾客的喜爱。2020年，起亚在本地推出的Sorento搭载了2.2升柴油涡轮增压直列四缸引擎，今年的最新Sorento则使用混合动力系统，引擎改为1.6升汽油直列四缸涡轮增压搭配电动马达。

新Sorento把传统排挡杆改为旋钮式的电子排挡。（车商提供照片）

外观上，新Sorento跟2020年的款式没有很大不同，保留了起亚的家族设计，即黑色烤漆虎鼻加上纤细的镀铬饰条，中间有起亚的漂亮新标志，再搭配钻石造型LED头灯和下方那条日行灯，让车子的虎式霸气更加震慑人心。

车身腰线流畅，加上使用空气导流套件，车子从侧裙到车尾上方的扰流板，到车侧C柱飞翼式造型窗框饰板，都让车子流露动感个性。车尾保留了两侧的直列光条LED尾灯设计，并将新的起亚标志与“Sorento”字样摆在车尾门的上下层，保险杆则装上LED倒车灯，结合下护板的银色外框，凸显出与众不同的视觉效果。

车子内饰也大致维持2020年的设计。中控台是焦点，整体架构依然是超大的10.25英寸悬浮中控屏，一路延伸到方向盘后方的12.3英寸数码仪表盘，并且搭配立体格纹的金属饰板，看起来豪华感十足。中控台两侧的冷气送风口相当特别，分为上下两层，提供不同的送风角度。

中控台是整辆车的焦点，包括10.25英寸悬浮中控屏。（车商提供照片）

旋钮式电子排挡操作便利

值得一提的是，起亚保留了上一代Sorento的盲点影像监视（BVM）系统。当驾驶者打方向灯时，BVM会同时操作，依据转弯方向，将该方向的盲点路况显示在左边或右边的数码仪表环中。不过，这个贴心的安全设计需要时间适应，我刚开始还是习惯在转换方向前查看后视镜和转头确认，如果再看BVM会有点分心。

盲点影像监视系统将盲点路况显示在数码仪表环中。（车商提供照片）

新Sorento的一个主要改变是把传统的排挡杆改为旋钮式的电子排挡，不仅感觉很前卫，操作起来也很便利，转一转就可以换成空挡、倒车或者行驶。同时，起亚也在方向盘上后面附上换档拨片。驾驶模式也由一个旋钮控制，有智能、节能、运动三种模式。

起亚在Sorento的设计下足了各种心思。全景玻璃天窗可以全开或半开，长度跨越了前两排座椅，让这些座位上的乘客享受阳光和风景。车舱配备氛围灯，车主能选择紫、蓝、绿等颜色。上下车时，驾驶座还会自动往前后移动，给驾驶者不少方便。倒退停车时，两侧的望后镜会自动下调角度，让驾驶者容易看到停车位的标示线。车子其他配置包括有12个扬声器的Bose高级音响系统，以及无匙开门和引擎启动等。

车舱配备氛围灯，能选择各种颜色。（车商提供照片）

在人手一机的时代，时时刻刻让手机充满电很重要。这辆车有很多充电口，包括中控台下方有两个USB充电口和一个无线充电槽，前排椅子两侧和中央扶手后下方总共有三个USB充电口。

中控台下方有USB充电口和无线充电槽。（车商提供照片）

新车采用“二三二”的座位安排，双前座以电动调节，具有通风和加热功能。第二排座椅设有“一键倾倒”的贴心按钮，方便第三排乘客可以轻松进出车室。此外第二排座位的侧窗内置手拉遮阳帘，在新加坡特别有用，也提升了车子的高级车架势。

第三排座位到底好不好用？我觉得头部空间还算充裕，但膝部空间比较少，适合小孩或身材娇小的成年人乘坐。由于车子有些高度，要从外头爬进去第三排座位也有一些难度。第二和第三排都有专属冷气出风口，最后一排乘客还可以自由调控冷气的风速，是相当贴心的设计。

行李厢的载货空间设计具有伸缩性，让拥车者应付不同载物需求。如果将第三排座位竖起，基本容积是179升，放倒第三排座椅，空间会增加至813升。若第二和第三排座椅全数放倒，可成为平地台，载货更方便，行李厢空间大约1996升。行李厢有两个电动按钮，可以分别折叠第二排的左右座椅；放倒第三排座椅也很容易，只须拉椅背的带子即可，没有电动按键。

这款车虽然体积大，但驾驶感觉轻巧灵活，不像是开大型SUV，整体驾驶体验相当顺畅愉悦。起步和刚加速时，车子使用电动马达，因此动力充沛和反应迅速，引擎在低转速就有浑厚扭力的特性。六速双离合器自手排让Sorento加速感觉顺畅，油门收放之间展现积极态势。车子悬挂系统也很出色，不管是经过路隆、不平路面或是急转弯时，车子都感觉稳定和舒适。试驾的耗油数据为每100公里7.7公升，还不算太差。

Sorento安全系统非常完善，配备七个安全气囊、定速巡航控制系统（SCC）、前方防碰撞辅助系统（FCA）、盲点防撞辅助系统（BCA）、360度全景监视影像、防车道偏离辅助系统等。

整体而言，混动款Sorento是一款外形美观，具有先进安全功能，驾驶感出色的高级豪华休旅车。虽然它享有1万5000元的税务折扣，但车价还是超过21万元，如此高价肯定让不少人却步。

起亚Sorento Hybrid

引擎：1.6升直列四缸涡轮增压

最大马力：230hp@5500rpm

最大扭力：350Nm@1500rpm

变速器：6速双离合自手排0-100km/h

加速：8.8秒极速：193km/h

耗油量：每100公里5.4公升

VES：A2

代理：Cycle & Carriage Kia

电话：68661666

售价：$218,999起（含拥车证）