宾利全新S系列 以驾驶乐趣为中心

宾利（Bentley）推出了专注于驾驶性能和视觉效果的全新S系列，为其Continental GT系列带来更大的驾驶乐趣。通过对外部设计、内部规格和动态系统的大量改进，全新S系列调整了宾利豪华旅行车的配方，以驾驶乐趣为中心。

从6升W12 Continental GT Speed的卓越性能到4升Continental GT V8的独特驾驶节拍，这是宾利两门车型的最新选择。新的S系列保留了542hp和770 Nm的4升V8引擎，零到时速百公里的加速时间仅4秒。新车的外观设计充满自信，从黑色光泽的散热器格栅和黑色亮件到前挡泥板上独特的S标志，新的S系列都让人眼前一亮。前照灯和尾灯为深色，而所有外部亮件均采用亮黑色。

S系列搭配全新的22英寸车轮选项，五个Y形辐条采用亮黑色饰面，也可提供新的Pale Brodgar Satin饰面，加上红色的制动卡钳位于车轮后面，运动对比完美。S系列的第二个车轮选项是21英寸三辐车轮设计，结合了亮黑色和明亮的饰面，这也是S独有的。

与动态外观设计相辅相成的是S系列独有的双色调分色内饰。驾驶盘、变速杆、座垫，以及座椅靠背采用Dinamica的绒毛饰面，座椅靠垫、门垫均使用皮革。S系列的座椅采用凹槽设计，每个座椅头枕上绣有“S”标志，最后的修饰包括仪表板上的金属S标志徽章和发光的宾利踏板。