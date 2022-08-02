年度最盛大的汽车展销会 一站式的选购便利

本地规模最大的汽车展销会——Cars@Expo，将在8月13和14日盛大举行，汇集新车、二手车，以及众多汽车配件和服务，让你享有一站式的选购便利。

阔别两年，Cars@Expo汽车展销会再度重返新加坡博览中心。这个由新报业媒体集团（SPH Media）主办的大型展销会，将在8月13和14日（星期六和星期天）早上10时到晚上8时于新加坡博览中心第3B和第4展厅举行，入场免费。

这是我国政府放宽防疫措施后复办的年度大型汽车展销会，聚集了众多品牌，不论是新车、二手车和所有的汽车用品，一应俱全，皆可以在车展上找到。不论你是想购买或更换体积容量较大的家用汽车，或是衡量内燃机、纯电动车与混合动力的车子，都可以前往Cars@Expo汽车展销会2022，现场物色适合的轿车。

新报业媒体行销主管陈泳安表示，在冠病疫情之前，这个汽车展销会是业界年度聚焦的大型汽车展销活动，是汽车厂商和二手车商与汽车用品的主要销售平台，可以直接接触广大的买家和车迷。

他说：“随着政府放宽了防疫措施，徇众要求，我们决定再次主办这个深受商家和消费者欢迎的活动。”

欲购新车 亮点众多

在汽车展销会上，各个品牌将展示各自的年度新车，任你挑选。（图/商家提供）

时隔两年再办的汽车展销会，仍旧秉持贯有的“给足给满”精神，28个展商就包括了24个汽车品牌，各自呈现最新和受欢迎的车型，同时不忘给予促销，推出独家的折扣。从奥迪（Audi）到沃尔沃（Volvo），总有一个车子品牌的车款适合你，符合你的需求。

那些想乘潮流趋势选购纯电动汽车者，有宝马的BMW iX3、立胜的Lexus NX350h、MG 5 EV Exclusive和福士汽车（Volkswagen）的Golf eTSI供选择。当然，如果你比较注重汽车美学，可以选择线条靓丽的Alpine 110S、马赛地（Mercedes-Benz）的C180 Avantgarde 和路虎卫士（Land Rover Defender）。如果你喜欢的是家用轿车，可以选择兼顾你的行车舒适和风格的雪铁龙（Citroen）C4、三菱（Mitsubishi）Attrage和西雅特（Seat）Leon。

英之杰（Inchcape）集团战略营销和商业策略总监杨顺强表示，公司非常期待这个大型的汽车展销会，因为它提供很好的销售与情感联络平台，让团队能重新与买家、汽车爱好者和生意伙伴面对面交流。英之杰集团在本地拥有丰田、立胜和日野（Hino）汽车代理权。

他说：“我们的团队也热切期盼能在展销会上，与大家分享我们旗下一系列动力十足的车款，以及它们的相关讯息。”

本地授权代理宝马（BMW）汽车品牌的Performance Motors董事经理阿恩特（Arnt Bayer）也表示，公司非常期待与宝马客户和品牌拥趸在汽车展销会上近距离接触。

他强调：“今年我们会呈现宝马品牌的12个不同车款供选择，包括纯电动车BMW iX3、BMW M Performance性能车型号，以及受大众欢迎、列入A组拥车证的宝马2系列轿车BMW 216i Gran Coupe。一如既往，汽车展销会的访客都知道宝马肯定会在汽车展销会上，给予客户和铁粉各项超值优惠。”

新车以外的精彩

如果你希望在汽车展销会上实现自己的拥车梦，也可以选择符合你预算的二手车。参与这次汽车展销会的二手车商就包括了：Motor-East、W & F Motoring & Credit、SG Car Choice和Performance Premium Selection Limited。它们拥有众多各式各样的现货，以优惠价格推出，让潜在买家可以随意挑选。

当然，这个汽车展销会也不仅是汽车买家的欢乐园，所有车主都可以从中找到提升自己驾驶乐趣的汽车用品和汽车美容产品。不管你是要提升自己的轮圈、更换雨刷或是选购适合的汽车美容和保养产品，大家都可以在这个一站式的展销会上找到所需。

陈泳安说道：“我们在集团旗下的各个媒体平台积极推广这个重点活动，希望能为这个汽车展销会吸引大批人潮，让展商取得优异的销售业绩 。”

前往新加坡博览中心 好康连连

在本月13和14日前往新加坡博览中心参观Cars@Expo汽车展销会，好康连连。(图/档案照）

前往Cars@Expo汽车展销会之前，这里为你分享你不可不知的好康。

为你打气加油

凡是在Cars@Expo汽车展销会2022上购买崭新车子或二手车的买家，皆有机会赢取高达$200的SPC礼券。SPC（新加坡石油公司）是这次汽车展销会的指定燃油与润滑油伙伴。不仅如此，首100名购买二手车的买家，还可以获得SPC价值$105的汽车维修礼券。

天天送礼

首1000名在8月13和14日到访汽车展销会的访客，还可以获赠好礼。其中，合作伙伴如SPC、Autobacs和添福胶胎（Stamford Tyres）等，每天准备了总值超过3万5000元的礼品送给幸运儿。你只需在本月13和14日前往新加坡博览中心第3B和第4展厅参观Cars@Expo汽车展销会即可。

欲知更多详情，请上网carsatexpo.sg查询。

Cars@Expo汽车展销会

日期：8月13和14日（星期六和星期天）

时间：10am-8pm

地点：新加坡博览中心第3B和第4展厅

入场免费

【本文取自《汽车展销会特辑》】