8月共赴车展 参展商有哪些？

随着Cars@Expo汽车展销会2022即将隆重登场，已停办两年、规模盛大的实体车展，将再度引起全城关注，其独家优惠和好康，总是让人充满期待。

今年，Cars@Expo汽车展销会迎来28个参展商参与，让大家又可以再度亲临现场浏览和触摸新车，并在同一个屋檐下与多个参展商直接互动。

今年的汽车展销会将于8月13和14日（星期六和星期天）上午10时到晚上8时在新加坡博览中心第3B和第4展厅举行，入场免费。

主办方新报业媒体集团对这次汽车展销会的成功举行充满信心。新报业媒体集团行销主管陈泳安说：“我们计划恢复每年主办一到两次汽车展销会来让车商推介最新款汽车，并为现有的车型提供最新优惠。”

所有电动车品牌 首次齐亮相

多款电动车将在汽车展销会展出。（图/商家提供）

今年度的汽车展销会也是史上首次出现所有电动车制造商济济一堂的盛会。

今年的Cars@Expo汽车展销会有更多的参展商展出了他们的电动车，明确显示未来汽车行业即将转型的方向。

一向来以创新、创造更美好未来自豪的瑞典汽车品牌Polestar将展示其极星2（Polestar 2）电动车，这是一款仅需5秒即能加速到百公里的斜背车。此外，中国品牌比亚迪（BYD）这次也加入参展行列，如今比亚迪已是全球最大的电动汽车制造商。

参观这个汽车展销会的访客也可以在现场看到耳熟能详广受欢迎的车型，例如奥迪、宝马、本田、立胜、马赛地、丰田；欧洲一些知名品牌如雪铁龙、MG、斯柯达、福士伟根和富豪，也会在车展上大展风姿。

一览今年参展的商家有哪些。（图/新报业媒体提供）

展销会布局分明 轻松查找你心仪的品牌

汽车展销会经细心布局，汽车经销商集中在第4展厅，二手车分销商和汽车配件供应商则在第3B展厅。（图/新报业媒体提供）

为方便导览，主办方细心规划了汽车展销会的布局，让参观者能清晰地根据自己的需求，目标明确前往特定的区域参观。其中，汽车经销商均安排在第4展厅，二手车分销商和汽车配件供应商则在毗邻的第3B展厅。

家长们也可携带幼童一同出席汽车展销会。当孩子们逛累了，父母可以把他们带到第3B展厅的儿童天地玩乐片刻。在这里，孩子们可尽情通过彩色绘图，或观赏现场播放的电影打发时间。

此外，汽车展销会还邀请汽车专家前来主持讲座，其中之一是邀请到SPC的专家分享如何让尊车达到最佳省油效率。SPC是Cars@Expo汽车展销会2022的指定燃油与润滑油伙伴。

不仅如此，参观展销会的访客还可以期待一揽子的独家优惠，现场签订购买车也能享有更多好康。

欲知更多详情，可上网carsatexpo.sg查询。

Cars@Expo汽车展销会

日期：8月13和14日（星期六和星期天）

时间：10am-8pm

地点：新加坡博览中心第3B和第4展厅

入场免费