更环保、更节能、更时髦——开启电动车之旅

追求时尚、想体验全新驾驶经验，抑或寻求更务实的考量，无论你是基于什么理由，新加坡年度最大汽车展销会为你网罗各款纯电动或混合动力车，任你挑选。

在电动汽车革命性浪潮推动下，现在的驾驶者拥有更多趋向环保的选择和机会。正如内燃式引擎主宰了20世纪的车款大队，下个世纪引领运输潮流新纪元的将是电动车。

相对于传统内燃式引擎的汽车，电动车拥有更少的部件零件、更小巧，俨然已成为更容易保养的代名词。不仅如此，电动车同时保持了蓄劲待发的强劲动力，证明了选择环保并不等于放弃了驾驶乐趣。新能源车让周围环境变得更为洁净，一部纯电动车在其使用周期所释放出的二氧化碳，足足比同类型的内燃式引擎汽车要少一半。

与此同时，随着电动车科技的快速发展，许多顶尖汽车品牌制造商纷纷加入生产，更多引人瞩目的新车应运而生。时下最潮的电动车已成了速度更快、更宽敞、更高科技，而一次充电后的行驶里数也不断增加，这让买家在购买新车时，可以根据本身的生活方式拥有更多的选择。

我国政府不但鼓励大家过渡到混合动力和纯电动车辆，也积极在全岛各地布局安装车辆充电桩，目标是在2030年或之前在全岛各地设有6万个充电桩，为的就是要让电动车车主享有一个无缝隙的过渡体验。

环境因素为奥迪（Audi）e-tron提供了优势。这部纯电动的运动型车款，让乘客置身在豪华的车厢内，贯彻品牌的设计元素。车身地板下开启了未来汽车动力之门，在纯电动四轮驱动下，来自地板下大面积的电池，能让车子在拥有300kW电力的状况下续航441公里。这是一个长途驾驶者梦寐以求的理想选择。

崭新立胜（Lexus）NX350h也是佼佼者之一。颇具雕塑质感的外形，全面重新设计的内部装饰以及高科技装备，它让人惊艳的同时享受到令人振奋的驾驶乐趣。在引擎盖下是这款日本品牌旗下第4代大容量的混合动力系统，提供充满动力的驾驶性能的同时，取得每公升耗油行驶20公里的卓越省油表现。谁敢说驾驶乐趣与节能不能共存呢？

这两款汽车将随众多电动车一起在Cars@Expo汽车展销会上亮相。要真正了解未来的驾驶科技，前往新加坡博览中心第3B和第4展厅一探究竟吧！这个盛大的汽车展销会在下个周末（8月13和14日）举行。

以下为你挑选不同种类的纯电动和混合动力汽车，是你在汽车展销会上不容错过的。

奥迪Audi e-tron休旅车

（图/商家提供）

作为品牌的第一款纯电动车，奥迪e-tron休旅车延续品牌见称的设计美学元素。其雕塑质感的LED车头尾灯，让夜间行驶照明显得与众不同。

先进科技的加持，让每一次驾驶旅程都让人充满期待。双电动引擎驱动，搭载的大型电池源源不断的电力供应，让瞬间待发、流畅的行驶、还有加速时的宁静，无限提升的驾驶体验，更能让司机毫无后顾地续航441公里。

值得一提的是，先进的动力回收系统，意味着你可以在刹车时回收电力，并将它导回电池里。充电时，你可以选择经济型AC交流慢充或是采用DC直流快充。

豪华车感出众的内饰，中控屏幕设置MMI数码多媒体娱乐系统，乘客可以在宽敞的车厢内尽情享受互联科技。采用的可调空气悬挂系统，能消除道路不平带来的颠簸，增强了车子行驶时的稳定与舒适指数。

宝马BMW iX3休旅车

（图/商家提供）

未来感十足的外形，让这个德国品牌的第一台纯电动车看起来更像一部可以翻越崎岖山路的越野车。双肾格栅面罩和肌肉型的粗旷线条，行驶在路上额外出众。品牌第五代eDrive电力驱动系统为后轮驱动提供213kW动力。

搭载的80kWh锂离子电池能续航461公里，让你能享有不间断的长途行驶。如果你中途想充电，宝马iX3能接受高达150kW的DC直流快充，以及11kW的AC交流慢充。

走入车内，车饰布局合理，可量身定制的12.3英寸数码显示屏让关键信息一目了然，中央12.3英寸的触屏娱乐系统，让你在弹指之间掌控一切。

智能装置能从不同的能量回收模式中进行选择，包括自适应功能，回收的电力有助于提高车子的续航里程。

同时，带有360度全景摄像头的泊车辅助系统（Parking Assistant Plus），可协助驾驶者更有自信地在狭窄的停车场停车，而采用自适应LED技术的双头灯设计，在夜间行驶照明合宜，更能确保行驶的安全。

比亚迪（BYD） Atto 3轿车

（图/商家提供）

比亚迪在电动车市场一路走来，最新款的电动车BYD Atto 3现已登陆本地市场。这款电动车是首个采用品牌最新的e平台3.0构建的型号，以安全及效率作为首要考量。

这款专为年轻用户和小家庭而设的车子，由永磁同步电动马达（permanent-magnet synchronous motor）提供148kW动力，扭力为310Nm，从停止加速到100公里时速只需7.3秒，在分秒之间传递强劲的动力。

独家研发并强打安全的60.5kWh刀片电池能让Atto 3续航达480公里。通过DC直流快充从20%电力量，充电到80%只需大约40分钟。更重要的是，这款车子已被纳入车辆减排税务计划的低排放A1级，使它享有2万5000元的净回扣。

坐进车厢内，一个可旋转的娱乐资讯屏幕和各式数码装置，为乘客提供互联互通的乐趣；带有31种颜色背景光的摩登内饰，以及多款时髦颜色车漆选项，均为车子加分不少。

金龙Golden Dragon EV ABS货车

（图/商家提供）

企业因业务关系经常得运输大批货物，一辆宽敞及可靠的货车可确保生意的顺利营运。金龙电动ABS货车拥有6.5立方米空间，宽敞后车厢是同类车款的佼佼者。

这是一部纯电动货车，在商用车减排税务计划（CVES）下，可享有3万元的回扣，协助商家节约成本和提高生产力。该货车搭载了广泛公认全中国最佳的宁德时代（CATL) 锂电池。

两旁的滑动式车门，为上下货带来了极大便利。平坦的车厢面和高耸的车顶让运载不同货物时更具灵活性。

其他辅助设备包括DVD播放机，结合摄像和监视功能的倒车感应器，让司机在任何路况下运送货物均万无一失。

本田Honda Civic 2.0 e:HEV轿车

（图/商家提供）

混合动力版本田Civic 2.0 e:HEV，搭载了新研发的2.0公升引擎，并导入最新e:HEV混合动力系统，使它的总功率达到133kW动力及315Nm扭力。

混合动力结合展现了超前的加速动力，也达到了每公升汽油行驶21.7公里的超省油优势，使它带有跑车的动力，却同时省油。

车厢配置添加了更多数码装置，包括大型数码中控荧幕，别具一格的蜂窝网状冷气通风口，更让你眼前一亮；如果说一部可信赖又具备跑车特性的宽敞轿车是你一直梦寐以求的，那么这款车子应该完全符合你的要求。

起亚Kia Sorento Hybrid休旅车

（图/商家提供）

从过去的2.2公升涡轮柴油引擎，如今崭新的起亚Sorento Hybrid拥有更高效与更强动力，装置了1.6公升的涡轮增压汽油引擎，再搭配一副电力驱动摩哆，让车子的输出动力达到167kW，拥有高达350Nm扭力。

虽然动力提升，但这并不影响其燃油效率，而且新车每公升汽油可行驶18.5公里，比过去的涡轮柴油引擎每公升17.5公里的表现更为卓越。

不仅如此，这部混合动力车速度也提升了，从零加速到100公里时速只需8.8秒。

这款车子也更注重安全，包括前方碰撞预警系统，盲点碰撞预警系统，后方碰撞预警系统等。其中一项亮眼装置是：每当你要切换车道轻弹讯号杆时，前方的智能仪表板马上出现一个小巧的视频窗口，显示出汽车的盲点位置，大大提高驾驶安全性能。

立胜Lexus NX350h

（图/商家提供）

立胜推崇的完美工艺精神，来到崭新的NX350h（h指的是混合动力）自然也不例外。

其中最引人瞩目的无疑是用立体U型堆砌出的全新前格栅面罩。品牌也首次采用了电子门闩系统，这是从日本传统建筑内普遍使用的纸纱门（shoji）取得灵感，一个更顺畅与毫不费力的开关门操作由此诞生。

内饰方面，新车采用了以驾驶者为中心的Tazuna（日语中意为马的缰绳）概念座舱，一切的功能模块都沿着驾驶员的双手直觉与无缝地自然展开。这款第四代大型混合动力系统，拥有2.5公升高效四缸引擎，展现卓越动能。其超强177kW动力能在7.7秒加速到100公里时速 ，让驾驶员在1公升汽油行驶20公里超节能的情况下，仍能保持振奋人心的驾驶乐趣。

位于中央的14英寸多媒体触控屏，驾驶员和乘客可通过配置的无线Apple CarPlay和电线衔接的Android Auto，尽情享受多媒体高清画面带来的互联互通乐趣。

马自达Mazda 3 Hatchback 1.5l Mild Hybrid掀背车

（图/商家提供）

犹忆品牌最新一代的Mazda 3刚面世时所引起的关注，让这个日本家用汽车品牌证明了大众市场的制造商同样有精品诞生。

集简洁与优美的车身流线，这款车子从动力系统到车厢配置的优化，更进一步向更名贵汽车靠拢。

车身的装备更是数不胜数，包括音质超群的Bose音响系统、8.8英寸的中控屏幕、保障行驶安全的盲点检测系统、后方交通警示系统、车道偏离警示系统等。1.5公升顺滑强劲的引擎，配搭轻混合动力车系统，换来的是每公升汽油跑18.1公里的超省油表现。

能和高于自己重量级别的对手较量，它是追求时髦设计与驾驶体验并重人士的首选。

MG 5 EV Exclusive旅行车

（图/商家提供）

在新加坡，MG相对来说是一个比较新的品牌，即便如此，它却一直不断释放出物有所值的强大讯息。

今年最新款的MG 5 EV Exclusive，乃新加坡唯一的电动旅行车（即客货两用轿车），时尚又实用。作为一部旅行车，强调的是它所提供的实用性。车子拥有495公升空间的行李厢，容量之大能满足全家购物或为朋友运送大件物品的需求。

只需500rpm即可获得280Nm扭力，无忧行驶403公里路程后才需充电，而快充能在40分钟内达到80%的储电量。

车子的内饰也颇引人瞩目。除了标准配套中的天窗、Apple CarPlay和Android Auto衔接、六扬声器音响系统和8英寸彩色触屏信息系统全都一应俱全，力求提高乘客的满意度。

极星2（Polestar 2）掀背车

（图/商家提供）

你是否希望自己的纯电动车拥有出色的操控性和诸多高科技功能？这款电动车很可能就是为你而设的。以打造外形优美、速度快、令人兴奋的电动汽车为目标，这个瑞典品牌完美地体现了对未来汽车时代的追求。

这款独特造型的五门电动掀背车，延用了北欧简约主义设计，却有令人难以置信的表现。从零加速到100公里时速只需5秒，够带劲吧？

它也是世界上第一款搭载内置采用安卓操作系统，附带谷歌助理（Google Assistant）的车子。这意味着你可以在车内登录你的谷歌帐号，并将你喜欢的链接全个性化，宛如使用智能手机一样。

此外，你也可以登录喜爱的音乐流媒体服务，通过车子配置的著名哈曼卡顿（Harman Kardon）高级音响系统播放喜爱的音乐，享受卓越的音响体验。

丰田Toyota RAV4休旅车

（图/商家提供）

丰田RAV4正是当年掀起购买休旅车热潮的其中一部休旅车。它标志性的粗狂越野外形，是大家所熟悉的。

丰田在省油见称的混合动力这一领域一直处于领先地位。搭载由2.5公升四缸发动机，搭配电动机组成的插电混合动力系统，催生出158kW动力，零到每小时100公里加速8.1秒完成。每公升汽油跑21.7公里的超凡耗油量，再再向世人证明驾驶宽敞休旅车未必得耗油。

说到宽敞，其542公升的超宽敞车尾行李厢，能让车主和家人在周末尽情购物。当然，丰田向来注重的安全装置，也能同时让车上的人倍感安全。

车子的内饰更显合理布局，让驾驶员得心应手。

福士伟根Volkswagen Golf eTSI掀背车

（图/商家提供）

置身在众多著名汽车殿堂中，可以肯定的是没有谁会比福士伟根Golf获得更多的赞誉。

已是第八代仍保留掀背款式的Golf，仍一如既往体现完美的融合驾驶性能，同时满足你的日常使用所需。它保留了前代型号的所有优点，包括亮眼的操控性、宽敞的内部空间和无与伦比的实用性。现在，它配备48V轻混合动力系统的四缸引擎，能提供动力109kW和250Nm的扭力，仍保持着出色的省油性能。

在追求高效率过程中，车子并没有牺牲其动力性能，从零加速到100公里时速以8.1秒完成。

数码驾驶舱和无线充电是品牌的标准配置，过去曾是价格更高型号才具备的动态车后转向指示器，如今也已属于标准配置。

《海峡时报》在2021年度汽车大奖中颁发“最佳行驶质量奖”于Golf eTSI，说明汽车媒体早已注意到它取得的成就。

沃尔沃Volvo XC40 Recharge Pure Electric休旅车

（图/商家提供）

正如其名，这是延伸自品牌广受欢迎的XC40紧凑型休旅车，少了汽油引擎的全新纯电动车。

新车延续内敛造型，但若仔细观察，不难会被它脱颖而出的车前封闭式水箱面罩、定制色调的沙漠灰绿色外观所深深吸引。

另一个显著的区别，则是潜伏在车底下的动力。一前一后的两个马达，总输出动力296kW，扭力达660Nm，拥有从零到100公里时速加速低于5秒的超强动力。搭载的75kWh电池，可续航418公里。

品牌向来以精心打造、贴心周到和实用的内饰著称，包括车门收纳格子的容量加深，以及前座手套箱上设计了个可挂包包的挂钩，如购买外卖时就额外便利。

欲知更多详情，请上网carsatexpo.sg查询。

Cars@Expo汽车展销会

日期：8月13和14日（星期六和星期天）

时间：10am-8pm

地点：新加坡博览中心第3B和第4展厅

入场免费

【本文取自《汽车展销会特辑》】