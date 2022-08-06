从经典到独特 点评轿车设计

新加坡建筑师学会荣誉秘书兼专业建筑师陈思航从美学与实用角度评点七款风格和设计各异的轿车。

今时今日的车子，可以说是内外皆能迎合不同人士所需，不论是强调线条美或是车子性能，可说是各花入各眼。

其中，一些车款就特别引人关注，包括福士伟根（Volkswagen）的甲虫车（Beetle）、马赛地300SL（Mercedes-Benz）和新款的路虎卫士（Land Rover Defender），皆是美感与性能可圈可点的汽车。

新加坡建筑师学会（Singapore Institute of Architects）荣誉秘书兼专业建筑师陈思航就从美学与实用角度评点这些经典或独特的车款。

身为专业建筑师，陈思航对美感自然有专业的要求，而他同时也是汽车爱好者。他表示，就一部车子的整体而言，线条美感尤其重要。

“从车子的体积容量、可以接载多少人、其功能，还有车子的风阻系数等，皆可以让我设想车子在路上行驶的性能表现。”

他也不忘补充：“当然，车尾的设计也不容忽略，毕竟这是大部分驾驶者目光聚焦的部分。”

以下是今年Cars@Expo汽车展销会上展示的部分亮丽车款，让陈思航为你逐一点评。

立胜（Lexus）ES300h

（图/商家提供）

这款车子的靓丽外观设计，充分考量车子的风阻系数，令车子具备更好的燃油效率。结合燃油引擎和自我充电的混合动力系统，让它拥有高超的性能表现，驾驶更添快感。

一窥车厢

（图/商家提供）

“车厢内的奢华设计，不让庞大的触屏喧宾夺主；中控台延续统一风格，凸显保守的车厢设计元素。”

帅气外观

（图/商家提供）

“吸眼球的进气格栅前脸设计，一路延伸到车子两旁的灯组（包括日行灯），总令人不忘多看几眼。”

动感十足

“整体而言，它的外形动感十足，不论是驻停或是行驶在路上，总是会引人注目。”

标致（Peugeot）3008

（图/商家提供）

这款休旅车有了全新的设计，从前脸、LED车头灯和尾灯，都清楚宣示这是一辆引领设计、时尚指标的车款。

（图/商家提供）

辨识度高

“它的外观辨识度高，精简的外观设计不忘展露设计元素，带有法式的优雅设计美学。”

前脸突出

“车子的前脸（进气格栅）采用的是‘溶解’式设计线条，没有镀铬线条横跨其中，干净俐落，吸引眼球。贯穿式的车头灯，比上一代更具吸引力。”

画龙点睛

“车前两旁的斜形LED立灯，打破进气格栅的横线条，令人下意识将注意力从斜形LED立灯一路延伸到车身两侧，为车子的设计添加新颖和独特的元素。”

Cupra Formentor

（图/商家提供）

Cupra原是母公司西雅特（SEAT）旗下的高性能型号车款，在2018年转而成为独立品牌，延续了高超赛道性能的家族特色，并推陈出新。跨界休旅车Formentor是品牌对休旅车的诠释，并注入了干净且曲线线条的设计元素。

同中存异

“车子的外观设计具有意大利的精致设计美学，前脸的三面环绕设计让我联想起Alfa Romeo品牌的Stelvio，而车尾设计则有玛莎拉蒂（Maserati Levante）的影子。这或许显露了Cupra Formentor今后的设计灵感来源吧？”

竖起拇指

（图/商家提供）

“简约且功能性强的车厢，延续了西雅特缔造的设计精华。宽大的车轮，搭配铝合金的运动型车圈，动感十足，展现在眼前的是一辆帅气的休旅车。”

假设

“这是一辆极具强烈个性的休旅车，拥有完美的曲线。但，如果车身的线条可以从A柱（框住部分挡风玻璃的直竖架构）一路延伸至车尾，而不是‘消融’在后车门再重现，会不会更具一致性的美感？抑或是这么做会影响车子的动力表现呢？”

Alpine 110S

（图/商家提供）

兼具造型前卫又高雅的法国超跑，车子的曲线灵感来自经典的Berlinette circa 1960s车款。性能表现有让人不容小觑的224kW的功率输出引擎，符合了它的超跑小辣椒形象。

认真跑格

“桶形座椅和低车身线条，令它的跑车姿态活灵活现。”

返璞归真

“车子的整体设计超越1961年的Alpine A110，历久弥新的跑车精神和设计美学，是我所喜爱的。”

车灯亮点

“四个分离式的车头灯已成品牌超跑的设计经典，倒是车尾灯组合的辨识度就相对削弱了。”

完美延续

（图/商家提供）

“车子的内饰都展现高端跑车风范，桶椅设计自然是跑车的特点。庞大的仪表设计凸显奢华，让你在弹指之间顺畅操控，令人只想启动引擎、双手紧握驾驶盘、脚踩油门，呼啸而去。”

路虎卫士90（Land Rover Defender 90）

（图/商家提供）

双门式的车款紧随极受欢迎的卫士110车款登场。虽然以越野车为设计考量，但它可以乘坐六人，也能成为理想的家用轿车。

成功方程式

“独特的曲线和设计元素令路虎卫士90和110（四门车款），散发帅气。”

经典的黄金组合

“延续经典的方正外观设计，辨识度高。比较起早前的车款，新车添加了较为现代化的设计元素。”

车厢显奢华

（图/商家提供）

“车子的外观保留了其标志式的强烈野性风格，但车厢内添加了双色调设计，更显气派。触屏无缝隙地融入中控台，加强设计元素。”

马赛地（Mercedes-Benz）C180 Avantgarde

（图/商家提供）

品牌的Avantgarde配套涵盖车子的外观和车厢，令这个C级轿车更为动感和具流线美。较低的悬挂、加宽的轴距和最新配置的引擎动力表现，令车子的行驶表现既舒适又灵巧。

鲜明设计

“尽管车子的设计元素不断推陈出新，但其鲜明的造型，从侧面看已知是名副其实的马赛地轿车。最新的车身套件，强化了车子的动感。”

恰到好处

“即便有些人可能会觉得C级轿车的腿部空间不如品牌的其他大型车款来得宽敞，也少了一些添加的装饰，但C级轿车在品牌的各级轿车中，从内至外都是恰到好处的完美结合。”

蓄势待发

（图/商家提供）

“车厢延续了马赛地的宇航设计哲学，从宇航的冷气出风口到太空船的仪表设计，现在也添加了面积变大的直式中控娱乐与资讯触屏，尽显美感。”

路特斯（Lotus）Elise Sport 240

（图/商家提供）

品牌在去年宣布包括这款跑车在内的五款汽车将进入最后一年的生产，标志着Elise进入了25年的卓越工程技术发展来到顶峰，并对高性能的跑车致敬。这款跑车保留了所有的美感元素，动力更是卓越，具备了机械增压和水冷却中冷器的1.8升四缸的中置动力引擎。

豪华车厢

（图/商家提供）

“作为终极版本，它拥有广泛的内外装饰配备。车厢的绒毛触感，麂皮方向盘和仪表板是奢华品质的体现 。”

优化而非革命

“这次的风格并没有出现革命化的改变，而且比较起早前的车款更加以优化，包括曲线美感得以加强，辨识度极强。”

凸显动感

“它的整体外形经过深思熟虑，精心制造，从车子的性能到外观和内在设计无一不显示车子的质感和价值。车子更像一匹体格小却随时准备向前冲刺的动物，即使是驻停也动感十足，随时准备飞奔。”

欲知更多详情，请上网carsatexpo.sg查询。

Cars@Expo汽车展销会

日期：8月13和14日（星期六和星期天）

时间：10am-8pm

地点：新加坡博览中心第3B和第4展厅

入场免费

【本文取自《汽车展销会特辑》】