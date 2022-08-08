休旅车日益受欢迎 魅力何在？

无论是公路上行驶或是越野驾驶，休旅车让车主能轻松驾驭，促使这类车款在本地越来越受到欢迎。

钟键医生是马赛地迷，曾驾过马赛地C级双门Coupe车型和A180轿车，后来因为太太怀第一胎，他才转而购买空间更宽大的马赛地GLB180休旅车（SUV）。

“我喜欢这款车子的5+2座位组合，宽敞的车厢空间正好能符合今后几年的需求。”他说道。

对他而言，GLB180休旅车不仅是外在帅气的车子，而且还很实在，车身够高、视野更佳是不争的事实。

“说到实用性，因为座椅高度设计符合人体工学，无论是把孩子放在后车座的儿童安全椅上，或是在后车厢放置大件物品如婴儿车，都得心应手。”他补充道。

钟医生是众多看中休旅车实用魅力的车主之一。上述所提的这些优点无疑造就休旅车款自90年代开始，在世界上逐日受欢迎的因素。

热度与日俱增

宽敞的车厢空间正是钟医生看中休旅车的一大因素，以便让妻儿乘车更舒适。（图/新报业媒体）

够高、够宽正是休旅车的优点，吸引那些需要更宽敞空间，以及有实用需求的车主。

车子的座位高度让驾驶员和乘客都更容易上下车，而宽敞的车厢空间也寓意腿部和乘坐空间更为舒适，车后行李厢也容易上下货物。这些都是休旅车的显著优势。

根据国际能源组织（International Energy Agency）的数据，在冠病疫情防疫措施逐步放宽之后，世界经济迅速强劲反弹，汽车销售在2021年也上升了4％。同样的数据也显示，世界各地的休旅车销售额也不受疫情的影响，在2020至2021年间也增加了超过10％。

放眼未来，休旅车的热潮不减。大型市场调查公司TechNavio的调查数据显示，随着客户对汽车的安全性和舒适性需求与日俱增，全球休旅车市场每年预料会取得7％的增长。同时，市场也预测，到了2029年，全球休旅车市场总值预计会达到1050亿美元（约1460亿新元）。

在本地汽车销售市场方面，休旅车的市场占有率也逐渐扩大；在2021年，休旅车的注册就占所有本地注册车辆的36.8％，领先其他车款。

鉴于此，在今年的Cars@Expo汽车展销会上，就汇集多款迎合不同预算和需求的休旅车。当中，迎合时尚和年轻市场的就包括了马赛地GLB180和福士伟根（Volkswagen）T-Cross R line休旅车。而重视休旅车独特外形和实用功能的大众，或许会对马自达（Mazda）CX-5或标致（Peugeot）5008一见钟情。

总之，亲临Cars@Expo汽车展销会，就能近距离接触和了解各式休旅车。

宝马（BMW）218i Active Tourer

（图/商家提供）

这款运动型的全能紧凑型休旅车，平易近人、实用性强是车子的优点。1.5升的三缸双涡流涡轮增压引擎和7速Steptronic双离合变速器，能输出的动力为100kW功率，最大扭力达230Nm。

车子配置了双纤细造型的LED头灯和自适科技的LED灯组，在外观上已营造车子的运动化风格。车厢也延续好玩有趣的风格，宽敞的车厢空间，搭配宝马机舱的设计概念。其10.25英寸的高清数码仪表盘，以及10.7英寸的悬浮式中控娱乐与资讯触屏，采用了宝马最新的8.0智能操作系统，并装备了Apple Carplay和Android Auto衔接。

适合：追求优雅、运动风和舒适完美结合的年轻夫妇或家庭。

雪铁龙（Citroen）C5 Aircross

（图/商家提供）

这款休旅车拥有1.2升三缸涡轮增压引擎，能输出的功率为96kW和230Nm的最大扭力。这个8速自动变数器还备有换挡拨片，让你随心所欲掌控车子的换挡功能。

车子每行驶100公里的油耗是4.9升，相当于一升汽油可以行驶近20公里，在油价不稳定的当儿，这个油耗数字极具吸引力。它搭载自适应液压悬挂系统（Progressive Hydraulic Cushions），让乘客享有品牌见称的舒适乘车体验。

适合：喜爱中型欧洲休旅车而又注重车子行驶舒适体验与空间的车主，也适合拥有活跃生活，需要经常运载运动用品的人士。

捷豹（Jaguar）F-Pace

（图/商家提供）

定位为务实且豪华的跑车型休旅车，它里里外外添加了新元素。

车子的外形经过修饰，线条更为干净利落，包括全新的引擎盖设计、灵感取自家族徽章的庞大钻石切割形进气格栅，以及上下保险杠的设计。这些元素，令这辆豪华跑车型休旅车更具吸引力。

车厢安装了崭新的11.4英寸高清娱乐与资讯触屏，采用的是Pivi Pro娱乐与资讯系统。九成驾驶者常用的资讯可以在弹指间于这个触屏中轻易完成，让驾驶更安全与便利。

不仅车子展现帅气风格，其动力也是无限的，8速自动变速器能输出184kW的强劲动力和365Nm的最大扭力，从零至时速百公里加速是6.6秒，动力十足。

适合：追求豪华、舒适与时尚风的年轻人和家庭。

路虎（Land Rover）Discovery Sport

（图/商家提供）

市面上最具越野风格的粗犷型休旅车之一，这款汽车搭载2升四缸涡轮增压引擎，能输出功率为145kW和320Nm的最大扭力。它配有9速变速器，从零加速到每小时100公里时速为9.2秒。

同时，车子的七人座规格，宽大的车厢空间让你可以接载家人开心出游。值得一提的是，它还装备了品牌的全地形适应（Terrain Response 2）系统，让车子能随着不同的路面做出变化，以提升车子的舒适乘坐体验。同时，车子的轻度混合动力（mild hybrid）也能更省油。

适合：生活节奏快速和活跃的你，又或者那些追求越野快感的车主。

马自达（Mazda）CX5

（图/商家提供）

这款休旅车是根据品牌专有的魂动设计（Kodo Design）而成，充分采用了日本美学的设计哲学，美感之余也强化车子的动力。车子搭载2升四缸Skyactive-G引擎，6速自动变数器具有最大的功率输出为119kW和213Nm的扭力，从零至百公里时速加速为10.2秒。

优雅的车厢设计也添加了不少配备，包括无线Apple Carplay和电线衔接的Android Auto、高级的Bose Premium音响系统等提升多媒体体验。此外，360度全景检测让你后退车子或停车入狭小停车位时更得心应手，而行车平视显示屏（Active Driving Display），让你轻松掌握行车数据。

适合：有孩子的家庭，以及那些重视选购具时尚风格车款的人士。

马赛地（Mercedes- Benz）GLB180

（图/商家提供）

这款宽敞精致的休旅车拥有1.3升四缸涡轮增压引擎，能输出95kW的功率和200Nm的最大扭力，装备的是7速双离合变速器，确保引擎动力能源源不绝地输出。说到休旅车，很多人会想到车子的燃油表现；这款车子的数据让你安心，一升汽油可以行驶16.9公里，油耗效率高。

需要多些车厢空间？你只需要放下后座座椅，行李厢的空间顿时从130升增至1680升，怎不叫人心动啊？

车子还备有安全煞车辅助系统，避免碰撞到前方车辆，提升了行驶安全。同时，还可享有Cycle & Carriage的10年动力引擎保修，提供更多保障。

适合：喜欢举家舒适乘车外出又注重车子设计时尚风格的你，这个宽大的七人规格座驾是你难以抗拒的豪华车型之一。

MG HS

（图/商家提供）

这是市面上价格最具吸引力的休旅车之一，但它的配置或动力表现上并没有厚此薄彼。

这款休旅车拥有全景天窗、无线Apple Carplay和电线衔接的Android Auto，并添加运动元素的跑车座椅，还备有运动模式可以让你自行调控。若这些动力配置还不能满足你，其1.5升四缸涡轮增压引擎，具有118kW的功率输出和250Nm的最大扭力，是不是令你改观了？

此外，车子的7速双离合变速器，让你享有车子给予的动力之余，每一升汽油还可以行驶14.7公里，油耗表现是可圈可点的。

灵活的运用也是其吸引力之一；放下所有座椅之后，车子的行李厢容量也从463升增加至1287升，丝毫没有使用空间不够的顾虑。此外，车子的悬挂系统无疑也加强了车子的行驶舒适度。

适合：经常一家大小出行，或注重时尚并讲求实用与动力兼具的年轻白领人士。

三菱（Mitsubishi）Eclipse Cross

（图/商家提供）

这款车子行驶在路上必能吸引眼球。

它拥有1.5升的四缸涡轮增压、缸内直喷引擎，能输出的动力达120kW功率和250Nm的最大扭力，强大的动力输出令你与家人的日常出行，动力无限。

车子的鸟瞰式多功能停车监测辅助，消除你的停车压力，再加上七人气囊，让你安心行驶。对于热爱户外运动的人，405升的行李厢可以容纳四个9英寸的高尔夫球袋，还可以放下后座座椅以增加载物空间呢！

适合：追求玩乐与时尚的夫妇，或是需要一辆设计风格独特的年轻家庭。

标致（Peugeot）5008

（图/商家提供）

这是A组拥车证组合中唯一的一款七人座休旅车，符合经济效用的考量。

它的中控台科技感十足，拥有12.3英寸的全液晶仪表盘，是品牌出名的科幻式“飞机驾驶舱”（i-Cockpit），汇集驾驶者所需的所有资讯。车子的无框进气格栅前脸设计，搭配全新LED头灯和尾灯营造了动和美兼具的视觉效果，令车子行驶在路上看起来是灵气活现。

车子配搭的是8速变速器，其1.2升三缸涡轮增压引擎能输出95kW的功率和230Nm的最大扭力。它拥有极佳的油耗表现，一升汽油可以行驶19.2公里。其行李厢的容量高达780升，外出购物买再多也没有问题。

适合：庞大的多代大家族。

斯柯达（Skoda）Kodiaq

（图/商家提供）

这辆品牌的旗舰休旅车最近改款再现，外观搭载了全新的LED灯组，车头和车尾也添加新装，而车厢也有加强版的气氛灯光效果，全力营造动感的光系体验。

品牌在设计核心“simply clever”设想周到的造车理念下，注入多个聪明的解决方案。比如，车门内侧都装有防护胶带，打开门后会自动弹出，防止车门碰撞到隔壁车辆或墙壁，关门时，也会自动收纳，保持车门的平整，化解了车主和乘客的开门顾虑。车子装置了全景天窗，车门也设有放置雨伞的设计，防止湿漉漉的雨具弄湿车厢。

这是一辆1.5升四缸引擎（也有2升引擎供选择），具有109kW的动力输出和250Nm的最大扭力。车子的燃油效率方面，一升汽油可以行驶16.4公里。行李厢容量是270升，放下座椅甚至可以增加至2005升。

适合：需要七人座位，追求实用功能和时尚外形的家庭。

福士伟根（Volkswagen）T-Cross R line

（图/商家提供）

年轻化的外型是这款跨界休旅车吸引爱玩族的一大因素。车子配置17英寸的动感铝合金轮圈，加上吸眼球的车色如金属橙色和金属绿蓝色，非常靓丽又大胆。此外，LED头灯和分隔的LED日行灯，也增添了车子的年轻化和辨识度，符合爱玩车族的时尚形象。

中控台的高清数码显示屏，以不同的模式将车子资料和资讯显示在仪表板上，车子还备有品牌专有的停车辅助系统，提升了操控体验。其动力输出上也不输人，1升三缸涡轮增压引擎，能轻松输出动力达84kW功率和200Nm的最大扭力，从零至时速百公里加速为10.2秒。每升汽油行驶18.5公里的油耗表现，令人刮目相看。

适合：追求紧凑又时髦跨界休旅车的年轻家庭。

欲知更多详情，请上网carsatexpo.sg查询。

Cars@Expo汽车展销会

日期：8月13和14日（星期六和星期天）

时间：10am-8pm

地点：新加坡博览中心第3B和第4展厅

入场免费

【本文取自《汽车展销会特辑》】