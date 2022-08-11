寻觅最佳家用车 实用之余还有何亮点？

从婚后的第一辆车，到扶老携幼出游，家用车在满足了实际的载送需求之余，也能兼顾舒适与时尚。这里为你点评六款家用车，让你举家开心出游。

想必许多人都会缅怀幼年时乘车出游的美好时光。不论是周末驱车到公园玩乐，抑或是开着车去拜访长辈，甚至是学校假期的马来西亚长途之旅，是不少人与父母和兄弟姐妹一起在车上度过的美好记忆。

成年后，在选购适合的家用车时，考量甚多，包括得考虑到自己和家庭的需要。

这些年来，车子的款式和性能也更多变化和选择。然而，无论如何，大家对车子的基本要求始终不变。除了需要有足够的空间让家人能舒适地乘坐、结构上允许放置一个（甚至两个）婴儿安全椅，最重要的是家用车必须能四处载送家人。

作为家用车，无论是在窄小的空间转弯、窄巷穿行，抑或是在狭小的车位停车时，都应该让司机感到得心应手。最理想的车子应该是既舒适又实惠的。

历久弥新

丰田（Toyota）Corolla Altis运动型车款。（图/商家提供）

以丰田（Toyota）Corolla Altis运动型车款为例，它的实用与可靠性，长久以来就受到年长和年轻人的青睬。

这款车子的最新型号更添魅力，外形更时尚、更前卫，并提升安全与科技装置以吸引年轻消费者。

这款特别的运动车型版本，拥有具空气动力学且吸睛的车身配套，再加上承诺能提供优异的操控，相信会吸引更多的拥护者。

奥迪（Audi）A3轿车。（图/商家提供）

另一个让人侧目的运动型车款是全新的奥迪（Audi）A3轿车。这是市面上外形最亮丽的紧凑型车款之一 ，并具备超凡的驾驶动力。

这款轿车装备了崭新的1公升涡轮增压引擎，可取得每公升燃油行驶23.2公里的卓越省油记录。豪华的气派，舒适的享受，却属于拥车证A组别的车子，其价位自然更具吸引力。想要提升车款，但不要过度透支的买家，就可以考虑这一车款。

轻松驾驶

三菱（Mitsubishi）Attrage。（图/商家提供）

作为家用车，车子的实际功效最为重要。三菱（Mitsubishi）Attrage就在这一环节自信满满地达标。

对谨慎又仔细的车主来说，它能满足每日行驶的需求，让车主出行无忧虑、轻松操控，并取得最高的效益。这正是这款紧凑型轿车出众之处，并超越市场的期待，凭着1.2公升Mivec引擎带来每公升行驶20.4公里的耗油量。

起亚（Kia）Cerato。（图/商家提供）

起亚（Kia）Cerato则针对年轻专业人士和拥有年轻家庭的买家。俊俏的外形，拥有独特的设计元素，如车尾煞车灯一划横越整个车后厢，行驶在路上绝对吸睛，难怪对年轻买家具有吸引力。

顺畅和充满活力的驾驶，搭配布局整齐和合理的内饰，司机所需都在顺手的位置。这一切相信已经超越一部家用车所应具备的条件了。

大师风范

西雅特（Seat）Leon。（图/商家提供）

要兼顾舒适、性能表现和实用，而且不乏亮丽出众的外形，只有少数车款能做到。西雅特（Seat）Leon就是其中之一。

这款车子具备线条美，独成一格的尖角车镜，凸显帅气的外形和独特的个性。

最值得一提的是，尽管这款掀背车子的动力系列和驾驶特性可媲美另一欧陆各品牌的轿车，但它的售价却深具吸引力。对于那些追求既熟悉又新鲜的驾驶乐趣，而且必须满足小家庭通勤需求的买家来说，这款车子就更有吸引力了。

雪铁龙（Citroen）C4。（图/商家提供）

另一个理想的掀背车型选择，正是雪铁龙（Citroen）C4，其车身弧线感性十足，行驶在路上的识别度也很高。无论个人或小家庭，要为每日驾驶注入独特风范，必会点赞这款车子。

从实用和时尚，它都兼顾。装备的.2公升涡轮增压引擎驱动，不但不耗油，而且动力足。

车子的设计理念一向兼顾后座的舒适，确保有足够的腿部空间，而高效率的悬挂系统能应付崎岖不平的路面，加强乘车的舒适感。

从实用性和效率方面考量，这些家用车不仅物有所值，而且设计亮眼，让家用车在提供便利的当儿，也能让孩子和家长一起收集美好的驱车出游记忆。

六款家用车 亮点逐个看

奥迪（Audi）A3 Sedan

油耗：每公升23.2公里

亮点：由于拥车证属于A组别，所以是市面上最实惠，而且来自豪华欧陆家族的车款

点赞指数：深具动感与活力，最适合在都市驾驶；微不足道的路税

起亚（Kia）Cerato

油耗：每公升15.2公里

亮点：品牌的全面护理配套与客户支援，再加上智慧型的防护维修与保养

点赞指数：安全设置包括盲点监测和车尾防撞警示系统，以及高端的座椅通风设计和手机无线充电功能

雪铁龙（Citroen）C4

油耗：每公升21.3公里

亮点：搭载自适应液压悬挂系统（progressive hydraulic cushions），抵消不平路面带来的颠簸，提供安稳舒适的旅程

点赞指数：奢华舒适的座椅，宽阔的后座空间，以及品牌内置的智能手机和平板电脑架

三菱（Mitsubishi）Attrage

油耗：每公升20.4公里

亮点：市场上最经济实惠的车款

点赞指数：在狭小的空间活动自如，转弯半径只需4.8米

西雅特（Seat）Leon

油耗：每公升20公里

亮点：与竞争对手比较起来，更物超所值

点赞指数：前卫的外形、强劲的性能，搭配利落的操作

丰田（Toyota）Corolla Altis Sport Edition

油耗：每公升15.6公里

亮点：装备了全新具空气动力学的车身配套，让它成为市面上最具运动型的时尚家用轿车之一

点赞指数：众所皆知的可靠性能、包括品牌的安全感应系统在内的多个安全设置，以及7寸多媒体屏幕

欲知更多详情，请上网carsatexpo.sg查询。

Cars@Expo汽车展销会

日期：8月13和14日（星期六和星期天）

时间：10am-8pm

地点：新加坡博览中心第3B和第4展厅

入场免费

【本文取自《汽车展销会特辑》】