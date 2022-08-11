从电池故障到保护轮胎 你懂得如何保养爱车吗？

无论你怎么妥善保养爱车，时间久了总会出现磨损现象。那么，常出现的问题有哪些，又该如何应对呢？

问：电池没电之前会有哪些征兆呢？随着解封后，许多国人又开始驱车北上马来西亚，这方面的认识尤其重要。

电池出现故障的第一个征兆就是引擎启动变慢。（图/Getty Images）

答：首先，你必须知道电池已安装多久了；大多数的电池表面都有标注安装的日期。

一般上，铅酸（lead-acid）电池约有三年寿命，因此在安装两年后才需要开始提高警惕。一些电池则附带显示器，当蓄电量下降到一定程度时，显示器会由黑转成红或黄色。

电池出现故障的第一个征兆就是引擎启动变慢。除了依靠锂离子电池启动发电机的混合动力车之外，以一个12伏特电池来说，启动机将比任何其他电子组件消耗更多的电流。

由于我们无从预测引擎启动变慢后，电池还能有多长的寿命，所以当首次出现征兆后，就应该赶紧检查电池。

信誉可靠的电池店不仅会检查电池的状态，也能检查交流发电机的性能是否正常。虽然电池被设定为12伏特单位，但当引擎转速高于1500rpm时，电池电压应略有增加而不低于14伏特。

电池故障的其他迹象包括：在引擎怠速空转时，注意车辆的任何灯泡（包括车厢灯）的亮度是否出现忽明忽暗的现象。其中，车头灯尤其容易被察觉到。 但如果是氙气（xenon）灯或LED灯，就不容易被察觉到。

那些拥有电动助力转向（electric power steering）的车子，一旦电池变弱，司机在转动驾驶盘时，往往会感到紧绷和沉重，尤其是在快速左右转动时就更为明显。

在更换电池时，司机须查看车子是否拥有特定的电池管理系统，因为在这个系统下，更换新电池时，需要以新电池的代码更新引擎控制单元。

针对一些车款，更新交流发电机的充电模式是必要的，而且只能使用专业设备去执行。

问：哪些轮胎问题会影响到驾驶性能与安全性？司机应该怎么做才能保护轮胎？

妥善地保养轮胎，不仅能延长轮胎的寿命，更是能让行驶更安全。（图/Stamford Tyres）

答：除了容易修补的爆胎外，其他常见的轮胎问题包括：轮胎气压不足、不均匀的磨损，以及对轮胎造成冲击的驾驶习惯，如经常驶上路缘。

以轮胎气压不足为例，其结果是影响了车辆性能的发挥，以及涉及行驶的安全。

添福轮胎（Stamford Tyres）零售运营主管吴维龙说：“若是左右轮胎气压不均匀，刹车时一个轮胎的抓地力会比另一个轮胎好，车子转弯时就会出现抓地力不平衡的问题，这个情况可能会导致汽车失控。”

由于前轮在马路上承受更大的摩擦力，它们通常比后轮磨损得更快，这也就是为什么他建议司机定期前后对换轮胎。

吴维龙进一步解释说，这个做法能让四轮平均分担额外的磨损，让四轮维持一套的整体性。他补充道：“为了让行驶过程中所有轮胎达到平均受力，车主应该在每行驶1万公里之后，就前后对换轮胎，并进行平衡轮胎，让轮胎整体重量分布变得均匀。”

如果发现轮胎纹路不均匀，建议进行车轮校准，以纠正车轮与路面接触的角度。这么做不仅能提升驾驶体验，还可让行驶变得更加安全。

总的来说，驾车人士要保护轮胎最简单和最便宜的方法，就是以安全与平稳的方式来驾驶车子。其中，避免马路上的障碍，如路上的凹坑，都能保护轮胎。

问：车辆在停泊时仍让引擎空转是一个常见的现象，但除了污染空气，怠速是否会导致引擎受损呢？

答：在我国的环境保护和管理（车辆排放）条例下，除了在红灯前停车外，在任何其他情况下让车辆引擎怠速空转均属违法行为。单在2020年，本地就有3200起怠速引擎违法案件。若被定罪，初犯可被判最高2000元罚款，重犯则可被判处5000元的罚款。

根据美国能源部，让引擎怠速空转超过10秒会比停车后重启引擎产生更多的排放。不仅如此，该部门也指出，除了燃油的浪费外，怠速也会导致车辆的引擎磨损。

当引擎在空转时，由于它不在其峰值温度下运行，这可能会导致燃油燃烧不完整，留下可能损坏排气系统的残留物。

现代汽车已不需要在一天开始行驶前暖车。事实上，当司机启动车子后就立即将车开走，其排气系统的催化转化器会更快地达到最佳运行温度。因此，过去暖车的习惯实际上只是带来更大程度的空气污染，也是不必要的耗油行为。

问：汽车的冷气系统寿命有多长？它是否有需要定期更换的组件？还有，是否有需要遵照的例常维修程序？

答：在新加坡，由于天气炎热，所以上车后冷气一般就会全程开着。

车子内装有称为冷凝器（condenser）的组件，正是将热气从车厢传递到车外的热气交换器，是由通过散热片和管子组成的风扇吸入周围的空气强制送风进行冷却的。

当车辆在快速公路上奔驰时，除了风扇吹风，冷凝器同时接收到大量来自户外的空气，从而大大提高了冷气系统的性能。

现代车辆的设计确保它们能在高温环境下操作，包括在比新加坡条件更为恶劣的地区行驶，例如温度高达摄氏50度的中东地区。

尽管如此，定期维修保养是必要的。例行程序应包括：检查制冷剂（refrigerant）是否泄漏，冲洗和清空制冷剂系统，清洁或更换过滤器，以及重新注满新鲜的制冷剂。

普通轿车无需每年进行上述的保养程序，而建议每隔6万公里进行一次。

一般汽车的冷气系统普遍上能有效地操作大约18万公里，才需要更换压缩机（compressor）和冷凝器等主要部件，这相当于一般车子行驶略微超过10年的里数。

如何为尊车选购轮胎？

专家指出，选择轮胎有四大考量。（图/Stamford Tyres）

市场上的轮胎琳琅满目，相信一般人在挑选轮胎时都会感到为难。问题是，所有的轮胎都是一样的吗？添福轮胎零售运营主管吴维龙认为，选择轮胎的考虑因素很多，但他列出下列四项关键的考量。

1. 汽车用途

不同用途的车辆适合不同的轮胎。比如，若是你驾驶高性能汽车，那最好选择超高性能（UHP）轮胎来匹配汽车的高性能需求。但如果是私人出租汽车（PHV），你就应该选择环保（eco）轮胎，因为长时间在路上驾驶，它会带来更高的舒适感和更长的里数。

2. 天气

由于新加坡经常下雨，所以最好选择那些可以在潮湿天气下良好操作的轮胎。

3. 路况

在新加坡，司机大多数会在城市环境中驾驶，这意味着你需要的轮胎优先考虑的因素包括：刹车距离、长寿命和低滚动距离。

4. 驾驶方式

这取决于司机的驾驶习惯——想舒适地驾驶，抑或是一上车就展现快速狂野的驾驶风格。

如果司机喜欢舒适驾驶，那注重低噪音、舒适性和平稳驾驶的轮胎最合拍。但对一名喜欢极速快车的司机来说，首选具备卓越精确转向，以及出色操控性能的轮胎。

欲知更多详情，请上网carsatexpo.sg查询。

Cars@Expo汽车展销会

日期：8月13和14日（星期六和星期天）

时间：10am-8pm

地点：新加坡博览中心第3B和第4展厅

入场免费

【本文取自《汽车展销会特辑》】

内容取自《海峡时报》，由林椿原额外报道，梁容辉译写。