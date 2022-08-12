爱车改装：更好看 更好驾

从高性能轮胎至硅胶雨刷，让这些汽车配件提升你的驾驶体验。

爱车大变装，要如何进行呢？

首先，车子进行变装不应拘泥于要做怎么样的改装，关键在于车子改装后要如何使用，以及如何提升自己的行驶享受。

在新加坡，车子已经不再是代步工具而已；从买车到保养一辆汽车花费庞大，车主自然会特别爱惜车子，而让爱车变得个性化，也往往符合个人品味。

一般人想到爱车变装，马上联想到是奔驰在赛道上呼啸而过的赛车。其实，变装车子不再是赛道上车子的专利，更不应局限在车身的套件、引擎的调节或排气声浪等方面。

为爱车进行适当的变装，不但可以改善车子的外观，确保容易保养，更可以让你行驶得更舒适。

不可不知的变装指南

（图/Getty Images）

在你为爱车变装之前，你必须要知道陆路交通管理局（LTA，简称陆交局）将汽车变装分为三大等级。

其中不用征求陆交局批准的改装集中在汽车的外观修饰，这就包括：汽车贴纸、保险杆、扰流板、轮圈、轮胎，以及装置脚车车架等。

如果要美化车厢，如个性化的仪表板、提升中控娱乐与资讯系统、音响系统和仪表盘的界面显示等，皆可以放心进行而不用担心会违法。当然，像一般耗损，如轮胎、燃油过滤器和燃油添加剂等，也可以随意更换而不用担心。

不过，牵涉到车子性能表现的改装，就需要经过陆交局的批准。每一辆汽车的改装是根据不同厂商的制造规格为基础，所以那些在引擎、变速和排气系统上的变动，都需要先经过陆交局批准才能进行，以确保行驶安全。

其中，陆交局就严厉禁止任何涉及引擎性能的改装，添加贴膜车头灯或车底部的霓虹灯和喇叭声响等细节的添加，因为这些都涉及到安全考量。

理想选项

在电影《速度与激情》（The Fast and Furious）中的爱车改装，令很多人向往拥有。但，那毕竟是电影，放诸本地还是要依据陆交局的安全准则。这里给驾驶人士提供实际又能美化车子的选项：

轮胎

（图/Getty Images）

作为车子与马路的接触点，性能好的轮胎会直接影响行驶表现。轮胎的选择甚多，从高性能的轮胎以加强路面的抓地力，尤其是在湿滑的路面上行驶，还有可以是降低胎噪到促进燃油效率的轮胎等，迎合不同的需求。

轮圈

拥有运动型的轮圈顿时可让车子显得与众不同。适当的轮圈有助于减轻重量和促进性能表现，但记得要选择适合的轮圈，就需依据不同的车子轮拱尺寸，以免影响行驶的舒适程度。

刹车器

优质的刹车盘（rotor），以及轮圈上刹车卡钳（caliper）不仅能提高车子的刹车性能，也能添加美感。不过，在选购之前，需要先做一番功课，确保它们符合个人的驾驶风格，同时适合你的车款。如果你追求的是性能表现和耐用性，可以考虑选择半金属的刹车片。而碳陶瓷刹车片或防腐蚀电镀的刹车片则可以提高使用寿命。

润滑油（黑油）

（图/Getty Images）

引擎是汽车的心脏，而润滑油好比引擎的血液，不能草率选择。选择优质的润滑油，不仅有助于车子的行驶平顺，也能对引擎起保护作用。制造商在车主手册中，都会列出最适合车子的润滑油供车子参考。

空气和机油滤器

更换原装的空气和机油滤器，能促进引擎中更顺畅的空气和机油流动，提升车子性能表现。在选择空气滤器时，可选择更高的过滤效果，或是更强的空气动力，以提升马力。选择机油滤器要基于车子所使用的润滑油，唯有搭配其粘度才能确保最佳的过滤效果。

车漆防护

车身保养包括洗车、打蜡和抛光，这可帮助车漆维持出车时的光鲜靓丽。你也可以考虑选择具持久护漆作用的陶瓷涂层。不过，如果要改变车身的颜色，必须要通知陆交局；这是法律规定的，违规不得。

雨刷

（图/Getty Images）

岛国经常下雨，尤其是面对倾盆大雨或是暴风雨时，一对好的雨刷能确保你在雨中行驶时，看得清楚前方的路况。建议选择耐热、耐用和扫水滑顺的硅胶雨刷。

车架

如果你热爱骑行，或是经常得载送大件物品，就可以考虑装置车架，让运载变得更便利。安装不当的车架不仅不安全，也会削弱车子的风阻，耗损燃油。必须要提醒的是，你要确保车牌不被遮挡。

呵护爱车

投放了金钱与精力改装车子之后，自然要由内至外宠一宠爱车，让它保持最佳状态。

（图／商家提供）

润滑引擎

考虑到本地的高温气候，SPC Synace系列的高性能合成润滑油在保护车子引擎的当儿，也能加强车子的性能表现。

系列共有四种润滑油供选择，适合不同的车子和车主的需求。

其中，Synace Max润滑油能提供超强的引擎防护作用，而Synace Racing润滑油则针对高性能表现，同时保护引擎。如果要防护和性能兼具，车主可以选择Synace Supreme润滑油。驾驶柴油引擎汽车的车主则可以选择Synace Ecostar润滑油，以取得更好的防护效果和效率。

（图／商家提供）

洁净亮丽

保持车子洁净如新，其实并不困难，也未必要花大钱，关键就在于使用适当的产品。在本土汽车饰品零售店Sensatec售卖的Armor All品牌就有多种适合的产品。

采用Ultra Shine Wash & Wax洗车，能轻松洗去污垢之余又能让车身留下防水印的亮泽。步骤就是这么简单：车子过水、擦拭清洁剂，再冲水即可。

当然，轮胎也需要防护和保持光泽油亮，可以选择Tire Foam轮胎洁净沫来清洁和保护轮胎，并让它们更显光泽。车厢则可以选择Protection Wipes来擦拭，让车厢变得干净，又散发清香。

（图／商家提供）

防水防护

当你开着爱车行驶在路上，外头下着倾盆大雨，雨水落在挡风镜和车侧镜上，那将会影响视线，构成安全隐忧。若你想换上高性能表现的雨刷，可以到Concorde Auto Accessories商店选购Bosch品牌的雨刷。

另一个防护方式就是在挡风镜、车窗和车侧镜加上一层防水涂层，比如Rain-X Glass Water Repellent防水涂层就是一个好选择。当然，车漆也不容忽视，可以选择Soft 99 Ultra Glaco Rain Repellent来保护车身，经处理后的车身，碰到雨天在外行驶时，雨水会从旁滑落，车身不留水印。

一站式店铺

（图／商家提供）

车主可以在汽车维修和商品零售专家Autobacs店里获取车子所需的服务与产品。这包括引擎润滑油服务配套，让车子的性能表现维持在最佳状态，以及主要机件的维修和保养服务，包括刹车制动器、变速箱和散热器等。

这里提供的33-point汽车检测也受到车主的欢迎，让车主可以安心驾驶。

Autobacs的零售店里拥有一系列轮胎和轮圈供选择，与车子相关的产品也一应俱全。其服务中心则设在乌美和武吉巴督，一东一西，方便车主前往。

欲知更多详情，请上网carsatexpo.sg查询。

Cars@Expo汽车展销会

日期：8月13和14日（星期六和星期天）

时间：10am-8pm

地点：新加坡博览中心第3B和第4展厅

入场免费

【本文取自《汽车展销会特辑》】