10招省油 应对通膨

在物价上升的当儿，从方方面面着手将能帮助你控制燃油开销。

过去数月的油价波动，让驾车者意识必须重新审视，并且掌握节约燃油的高效驾驶技巧。以下与大家分享省油妙招，若大家均能遵循指示并勤加应用，有望大大减少燃油开销。

1. 轻踩传动力

你只需轻踩油门，汽车就能在维持时速的情况下向前行驶。

要避免猛踩油门，否则车子的系统会视之为紧急状况，并将其驾驶模式转向具备更大动力的运动型模式，这相对也就更耗油。

2. 手动排档驾驶

如果你以手动排档驾驶，尽可能提早换档，但避免加重引擎的负担。在上斜坡和弯道时，记得选择合适的排档；有些车甚至能提示你何时该换排档。

就算驾驶自动排档车，想超车时，你也能以手动降档来加强动力；这个做法比猛踩油门好得多。

3. 掌握眼前的路况

驾驶时要注意前方公路，预见可能出现的情况，这样可提高驾驶效率。

举例说，若你看到前方车辆的刹车灯亮起，意味着你下一刻或许就得减速。此时，正确做法是，将脚抬离油门，让汽车自然减速。换言之，当你知道可能很快就要刹车时，为什么还要继续踏油门呢？

此外，让路给准备切换车道车辆，是一个值得养成的礼让好习惯；千万不要加速阻止其他司机驶入自己的车道。

4. 注意车速

在安全情况下，减少使用刹车器。如果路况允许，让车缓缓而行，而尽量避免让车子完全停下。

让车滑行（coasting）的车速设置有不少优点。许多现代车辆（包括电动车款）均附带滑行模式，司机应经常善加利用以达到省油效果。

保持车速上限，同时不要尾随前方车辆。这样你就可避免上一秒刹车，下一秒踩油门的频繁操作，要知道上述驾驶习惯是油耗率最大的敌人。切记，在快速公路上驾驶，在中间车道保持时速90公里是最符合经济效益的。

5. 避免轮胎气压过低

确保所有轮胎充气足，因为气压过低的轮胎，阻力变大，自然也更耗油。

事实上，在汽车制造商建议的基础上为车胎多充10%到15%的气是相当安全的。

气压足的情况下行驶，舒适感或许会减低，但耗油量却会改善。

6. 保养功夫做足

确保尊车由可靠的修车厂定期维修保养。一部有保养功夫做足的车肯定比疏于保养的车子更为省油。

同时，要确保轮胎进行车轮校准，能准确平行。此外，不要在选购润滑油方面过于吝啬，毕竟一分钱一分货。

7. 冷气温度要注意

车内冷气温度没有必要调低至摄氏18度，适当地将温度调至舒适的水平就可以了。

此外，当车子停下时，让引擎怠速空转并继续开冷气，这个做法不但不明智，也是犯法的行为。

8. 注意载重量

你知道吗？每25公斤的重量将提高1%的耗油量，因此不要在车里放置太多东西，添加无谓的重量。

说到重量，每公升汽油就相当于1公斤的重量，因此，下次加油时你可以灵活斟酌，未必得将油缸打满。

9. 规划好行程

预先规划行程，这样可以让你尽快抵达目的地，同时避免高峰繁忙时段的交通阻塞。当你抵达目的地后，不要到处兜圈子找寻更方便的停车位；停得远一些，下了车多走一段路，也没有什么大不了的。

10. 慎选车款

选择正确的汽车是省油的一大关键。若对你而言，充电桩的地点便利，那电动车将是一个选项，因为电动车远比内燃式引擎车更有效率。

到目前为止，拥有一部电动车的总成本仍比较高昂，但情况预料会在未来几年内有所改变。因此，混合动力车是一个很好的折衷；你即刻可以节省大约25%至35%的燃油费。

另一方面，避免购买超过自身需求的超大型车，这无疑会增加开销。

安心加油 免受汽油味困扰

（图/SPC提供）

每当给汽车添油时，一股强烈的汽油味经常扑鼻而来？你吸入的正是燃油蒸气，它总是在添油的过程中无声无息地逃逸到空气中。

为了让司机在更洁净、更安全的环境下添油，Cars@Expo汽车展销会的指定燃油和润滑油合作伙伴SPC，在其油站的燃油泵上安装了VR2系统，这也是新加坡首家这样做的油站。

VR2系统是2nd Stage Vapor Recovery的缩写，它通过将燃油蒸气引导回燃油泵的地下储油槽，来减少释放到环境中的蒸气含量。这一操作并不影响燃油的品质和所添加的油量，但却改善了添油过程时的空气质量。

虽然这并非法律规定，但为履行对保护环境的承诺，SPC选择在旗下所有油站安装并使用这个系统，而无需让客户承担任何额外成本。

欲知更多详情，请上网carsatexpo.sg查询。

Cars@Expo汽车展销会

日期：8月13和14日（星期六和星期天）

时间：10am-8pm

地点：新加坡博览中心第3B和第4展厅

入场免费

【本文取自《汽车展销会特辑》】

内容取自《海峡时报》，由王德伟额外报道，梁容辉译写。