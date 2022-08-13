专家授招 助你挑选二手车

选购二手车时，需要多方比较，少不了奔波。但其实挑选过程未必会费时费力。本文请来多个行内人士分享如何精挑细选理想中的二手车。

基于现今的拥车证价位水平，一些汽车买家可能会放弃购买新车，而转向二手车市场寻宝。

可别小看这些二手车，只要懂得精挑细选，不难寻获好康。即便拥车时间较购买崭新汽车短，但胜在车价对荷包更为友善，而这也是二手车令人动容的优势。

当然，二手车在本地的售价依旧是一笔可观的投资，所以一定要谨慎挑选，尤其是那些对评估车子性能和表现不在行的买家，更应当额外小心。

身为买车新手，以下为你提供选购二手车须知的清单，让挑选程序变得更简易。

三思而后行

专家授招 “除了购买二手车，你是否有兴趣探讨其他选择？可以考虑车商提供的其他选项如租用车子。”

－Sime Darby Auto Selection和Performance Premium Selection董事经理全志云

当你在考量自己心仪的车子品牌和型号之际，也要熟悉一些会直接影响理想车子价格的术语。

其中，你就要厘清车子的特惠附加注册费（PARF）与拥车证不同，并纳入考量因素。前者是指10年以下的车子，如果要提早“杀车”（报销车辆），可以获得回扣。而拥车证则是指车子在使用超过10年后，如果要再继续使用，需要更新拥车证。

对此，Cosmo Automobiles董事经理庄壁鸿提醒买家，在进场前要三思而后行，尤其要考量的是想要拥车的时长。

他说：“如果只需要短期拥车，我建议可以考虑购买拥车证有效期少于五年的车子，以享有较低的汽车折旧价（以及更低的售价）。相对的，若车子有较长的拥车证有效期，价格自然较高。”

列下车单

购买二手车时，要考量的因素包括车子的状况和行驶里数等。（图/Wearnes Pre-Owned提供）

无可否认的，买车最愉快的就是列下车单的过程。进入二手车市场前，买家应列下自己喜欢的车子品牌和型号、预算、驾驶所需和个人的生活方式。

当然，要清楚知道自己愿意支付的车价，以便选择符合个人经济预算的车子。

其中，挑选路上常见的车款型号也意味着选择更多、车价也更具竞争力。不仅如此，这类车子的保养和维修相对简易，因为汽车零件容易在市场找到。

专家授招 “进场前，先巡视市场，为同款车子做比较。每一车型在市场上都有一定的市价，应先做相关的车价比较，以免支付的价格高于市价。当然，如果车子处于顶尖状态，要做好心理准备，支付高一点的买价。”

－Motor East董事经理林亚坤

细节着手

行驶里数的高低是购买二手车的一大考量。（图/Getty Images）

除了从线上查找二手车外，建议亲自到二手车行安排看车，了解更多。

Wearnes Pre-owned总经理林克伟说：“在购买二手车时，要注意的事项包括：车子是否有明显的损坏、授权代理商的维修记录、低驾驶里数，以及车子易主的次数越少越好等。”

购买二手车时，如果车子的车身和车厢的保养如新，当然会占有一定的优势，尤其是车厢的气味清新宜人，即刻让人拥有最佳的第一印象。

当然，车身的刮花痕迹或小凹痕是日常通勤难以避免的。但，若发现较大面积的凹痕、不平均的车漆表面，甚至是不当的接合，则需加以注意，因为这可能意味着车子曾经发生过意外碰撞事故。

专家授招 “虽然低行驶里数是令买家心动的优点，但往往也意味着车子的售价更高。其实，最重要的是车子有否定期维修，并且有车厂的维修记录为证。相比之下，车子的行驶里数相对就属于其次的考量了。”

－Cosmo Automobiles联合创办人兼董事经理庄壁鸿

车子的维修记录，则可以让买家知道车子是否有定期送厂维修。若车子是送往授权代理商定期保养的话，无疑增强优势，让买家更安心。

车子行驶的里数越低越受买家追捧，因为低行驶里数表示车子的耗损相对低。购买二手车也需要看车子易主几次，因为车子易手次数越高，不仅车子发生意外事故的风险提高，行驶里数也往往会偏高。

专家授招 “如果车子的行驶里数显著低于同龄车款，数据或许被动了手脚。同样的，如果车价远远低于其他相似车子，也要提高警惕。”

－Wearnes Pre-Owned总经理林克伟

最实际的做法就是试驾车子，这样能测试车子加速时是否滑顺、驾驶盘的操控能力好不好，以及煞车时是否出现异常声响等。

Car Choice Singapore销售经理李勒团说：“若你希望能有些专业的保证，可以让修车厂或STA车辆检验中心为车子进行评估，才决定是否要下单购买。”

专家授招 “在买车之前，要确保车子没有发生过任何交通事故，而且行驶里数低。我建议将车子先送往STA车辆检验中心做全面的120-point评估和检测。最重要的是，选择符合预算范围内的二手车。”

－W & F Motoring董事拉米莫哈曼（Remy Mohamed）

金钱考量

在决定要选择哪款二手车时，记得要比较同款车子在线上和授权代理的价格。（图/Getty Images）

在考量了所有因素后，二手车的价格也必须要合理，并符合预算的。

不二法门的做法就是比较同款车子在线上和授权代理的价格。若是车子的价格明显低于市价，看似难以置信的优惠，那就不能掉以轻心。

李勒团说：“低过平均市价、超低的贷款利率，或是过高的二手车成交价（overtrade）来购入你的旧车等情况，都应促使买家提高警惕。”

专家授招 “一般来说，二手汽车的保修条款（warranty）并不包括车子的日常耗损。如果你的二手车商提供你购买二手车相关的保修条款，记得要仔细查看受保的范围。如果你的保修条款无需另外付费，你就得提高警惕，因为世上没有免费的午餐。”

－SWheels Auto董事许扬斌

最重要的就是向享有信誉可靠的二手车商购买二手车。这不但能让买家感到更安心，这些二手车商也会为所售卖的二手车提供保修条款，让你更有保障。

代理各种不同汽车品牌的二手车销售商Sime Darby Auto Selection兼授权代理宝马汽车二手车的Performance Premium Selection董事经理全志云受访时表示，其公司所代理的二手车皆经过专业的技术检测和评估，确保车子处于良好状态才送往展示厅。

他分享道：“在进行挑选时，你需要考虑车商的信誉、售后服务，以及指定的汽车经纪是否能以你的利益为重。”

欲知更多详情，请上网carsatexpo.sg查询。

Cars@Expo汽车展销会

日期：8月13和14日（星期六和星期天）

时间：10am-8pm

地点：新加坡博览中心第3B和第4展厅

入场免费

【本文取自《汽车展销会特辑》】