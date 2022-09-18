标致Peugeot 3008 车头“獠牙”造型更立体

标致最近为第二代3008中型SUV车型改款，车头造型更具立体感。两道日行灯延伸至保险杆下方，看起来像“狮子獠牙”，车尾的“狮爪”LED尾灯再细切出抓痕样式，辨识度高。大面积电动天窗也是一大亮点。

2017年，法国车商标致（Peugeot）推出了第二代3008中型SUV，最近又为这车型做小改款。外观上最明显的改变是车头换上全新造型，点状式镀铬水箱格栅透过饰板向两侧延伸与全新灯组结合。

日行灯延伸至保险杆下方，看起来像“狮子獠牙”。（龙国雄摄）

车子添加了两道日行灯，延伸至保险杆下方，看起来像“狮子獠牙”。引擎盖上方镶嵌了“3008”镀铬字样，车头整体造型更富有立体层次。

此外，车尾原本的三道“狮爪”LED尾灯，再分别细切出三道抓痕样式，同样增加立体感，搭配立体的标致金属狮徽，辨识度更为鲜明。3008的长宽高为4447／1841／1623毫米，轴距是2675毫米。本地有Active Premium跟较高级的Allure Premium两个款式，试驾车为Allure款，拥有较大中控触屏、天窗、盲点侦测警示系统等。

新LED尾灯细切出三道抓痕样式，增加立体感。（龙国雄摄）

标致称车舱为i-Cockpit，有许多独特之处。车子使用小盘径方向盘，上下扁平形状特别。标致解释这样的设计方便驾驶者看到上方的12.3英寸数码仪表，不会被方向盘挡住视线。方向盘的握感相当出色，在行驶时转动因盘径小而让操控感受更为利落。数码仪表有各种显示模式可自由变换，包括双环、驾驶、简约、导航等，设计有趣又实用。仪表也会随着车子驾驶模式同步切换显示颜色。

车子使用小盘径方向盘，上下扁平形状特别。（龙国雄摄）

中控台整体偏向于驾驶者一侧，便于操作，同时也具有时尚设计感。10英寸全彩中控触屏下方有一排金属按钮，用来操控冷气、音乐、导航、危险信号灯等。我很喜欢这排按钮的独特设计，看起来像飞机所用的样式，也能更快捷地操控车子一些常用功能，比完全用中控触屏操控更佳。

中控触屏下方的一排金属按钮看起来像飞机舱按钮。（龙国雄摄）

电动调节的驾驶座使用织物材料，座椅侧翼软硬度适中，坐起来很舒适，具备一定包裹感。此外，驾驶座的坐垫也可以延伸出来支撑大腿，让驾驶过程更加舒适。在仪表板和前门的某些部位上也使用织物材料，触感特别又美观。前座有一个无线充电槽，一个USB充电接口；后座有冷气出风口和两个USB充电接口。后座空间不大，身高长的乘客或许会觉得头部和腿部空间有点挤。

后座空间不大，有冷气出风口。（龙国雄摄）

大面积电动天窗是亮点

横跨前后座的大面积电动天窗是这辆车的一大亮点，除了为车内提供良好采光，头上景色乘客将能一览无遗，前座上方的天窗部分也可开启来通风。值得一提的是，天窗边缘在夜晚会发出蓝色环境灯，有助于舒缓驾驶者的疲劳感，放松心情。

车子配备脚踢感应式电动尾门，在门下踢一踢就可自动开门。行李厢空间为520公升，两侧有拉扣，拉一拉可将后排座椅倾倒。收折后排座椅之后，车子载物空间能达到1580公升，对普通家庭应该足够。值得一提的是，前排副驾驶座也能折下，腾出更多载物空间。

收折后排座椅之后，车子载物空间达到1580公升。（龙国雄摄）

动力方面，上一代的标致3008搭载了1.6公升涡轮增压引擎，车商这次引进的是1.2公升涡轮增压版本，有节能、普通和运动三个驾驶模式。车子最大马力129hp，最大扭力230Nm，在1750rpm低转速就可以感到车子的扭矩。八速自排变速箱感觉流畅，几乎无顿挫感，配合小盘径方向盘，驾驶得心应手且操纵灵活。使用运动模式，加速反应会稍微快一些。悬挂系统调校偏软，滤震效果不错，尤其是经过减速路隆时，在车内感觉并不明显。这款车的隔音和噪音控制很好，高速行驶时的风噪不大。

3008高速过弯时会有点侧倾，不过多数情况表现稳定。我觉得刹车器过于敏感，稍微踩重一点，车子就会马上大力刹车，开车有时会有点卡卡的。油耗方面，我试驾了大约150公里，耗油量为13L/100km，跟车商的5.2L/100km有很大差距，不是一辆省油的车。

安全功能方面，3008配备6个安全气囊、盲点侦测警示系统、车道偏移警示系统、驾驶注意力警示系统、定速巡航系统等，可说相当完善。倒退停车时，两侧的望后镜会自动下调角度，让驾驶者容易看到停车位的标示线。

整体而言，3008除了在车头及尾灯造型有着明显更新，也更换了动力系统，提升了安全配备。它外观新颖时尚，辨识度高，驾驶感舒适顺畅，作为家用车是相当称职的。

标致3008

引擎：1.2公升汽油三缸涡轮增压

最大马力：129hp@5500rpm

最大扭力：230Nm@1750rpm

变速器：8速自动

0-100km/h加速：10.9秒

极速：188km/h

耗油量：5.2L/100km

VES：B

代理：Auto France

电话：63762288

售价：$161,888起（含拥车证）