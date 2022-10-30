欧宝Mokka-e纯电小型休旅车 辨识度高驾感舒适

欧宝Mokka-e外观辨识度高，内饰设计充满时尚科技感，行驶安静，整体驾驶感舒适顺畅，适合在城市里使用。虽然是一款休旅车，但车子不够高，驾驶视野跟一般轿车相同。

根据调查公司Canalys的报告，2021年全球电动汽车（EV）的销量达650万辆，同比增长109%，占全部乘用车销量的9%。该报告指出，欧洲市场共销售了230万辆电动汽车，占新车销量的19%，各大欧洲汽车品牌纷纷加入电动车战局。欧宝（Opel）最近在本地推出Mokka-e纯电动小型休旅车，属于拥车证的中小型汽车（A组），跟同组别的标致（Peugeot）e-2008、MG ZS及现代Kona竞争。

欧宝跟标致同属Stellantis汽车集团，Mokka-e跟标致e-2008电动车一样使用CMP平台打造。Mokka-e外观设计与汽油版一模一样，前脸由一块黑色装饰面板替代传统进气格栅，与两侧大灯融为一体，中间是欧宝的新“闪电”厂徽，大灯上面融入L形的LED日行灯，非常有个性。车尾造型简洁流畅，两侧L形LED尾灯很有动感。车子长宽高分别是4150∕1790∕1535毫米，轴距2557毫米，也跟汽油版完全相同。

黑色装饰面板中间有欧宝厂徽，与大灯融为一体。（照片由车商提供）

车尾造型简洁流利。（照片由车商提供）

排挡杆电子化

Mokka-e的内饰跟汽油版大致相同，采用10英寸中控显示屏与12英寸数码仪表盘一体化曲面设计，搭配三辐式多功能方向盘，散发出时尚科技感。欧宝注重人体工程学，将中控显示屏微微倾向驾驶者一侧，让驾驶者更容易看到信息和操控。数码仪表盘可以根据驾驶者的喜好改变显示形式，有双环、简约、电量等设计。我身材较高，方向盘会碰到膝盖，驾驶舱略显拥挤。

中控显示屏与数码仪表盘是一体化曲面设计。（照片由车商提供）

驾驶舱设计简约，散发出时尚科技感。（照片由车商提供）

跟汽油版稍微不同的是，中控屏下方添加了一个实体按钮，让驾驶者更方便地查看车子电池的有关数据，包括电量、再生制动系统（regenerative braking）、电池消耗、充电等。中控屏与数码仪表盘一体化，导致方向盘左前方没有冷气出风口。欧宝在中控台下方设置一个长方形出风口，位置有点奇怪，驾驶者左半身感觉不到太多风。

中控屏可查看车子电池的有关数据。（照片由车商提供）

Mokka-e中央鞍座上不见传统排挡杆，而是用短小的电子换挡钮，要倒退、空排或是行驶，都是“一指”搞定。车子多出一个“B”挡，让驾驶者能选择更强的再生制动。

中央鞍座上的按钮可选择驾驶模式。（照片由车商提供）

前方座椅采用手动调节，有一个无线充电槽（汽油版没有）和一个USB充电口。由于轴距不长，后座空间不多，身材高大的乘客会觉得头部和腿部空间有点挤，而且也没有专属冷气出风口，不过有两个USB充电接口。车子支持苹果CarPlay和安卓Auto连接，但都需要插入电线，有点麻烦和不好看。

前座有一个无线充电槽。（照片由车商提供）

Mokka-e的行李厢空间普通，容积为350公升，放一辆婴儿车不成问题。后座椅子全部放倒后，让车子装载能力大增至1105公升。奇怪的是，车内没有开启尾门的按钮，乘客得按尾门下方的按钮才能开启，有点不便。

操控省力 相当省电

Mokka-e有三种驾驶模式——节能、普通、运动。新车最大功率是97kW，最大扭矩260Nm，电池容量为50kWh，最长续航里程为363公里。零至时速百公里加速大约10.1秒，极限速度达到150km/h。

这款电动车的驾驶感跟汽油版很相似，行驶很安静，虽然是一辆电动车，但普通模式中的加速反应有点缓慢，方向盘力度轻巧，操控不费力。改到运动模式后，加速反应会更快一些，有点推背感，且方向盘感觉较重。车子的再生制动系统调校得跟汽油版相似，抬起油门踏板减速，车子不会马上大力减速，而是缓缓滑行，没有顿挫感。悬挂系统调校偏软，滤震效果不错，整体驾驶感舒适顺畅，适合在城市里使用。

虽然是一款休旅车，但我觉得车子不够高，驾驶视野跟一般轿车相同。此外车子也没有“自动驻车”功能（auto hold），停在红绿灯前，脚必须一直踩刹车踏板，有点麻烦。我试驾了大约170公里，得出的电耗为15.1kWh/100km，接近车商的电耗数据（14.5kWh/100km），算相当省电。车商指出，使用50kW的DC充电设备，充满电需要1小时左右；若用11kW AC充电设备，则需要4.5小时。

使用50kW的DC充电设备，充满电需1小时。（照片由车商提供）

安全配置方面，Mokka-e配备8个安全气囊，有180度车尾摄像头、盲点侦测、前方碰撞警示（FCA）、车道保持辅助（LKA）、自适应巡航控制，以及自动紧急刹车（AEB）等。

总的来说，Mokka-e外观新颖好玩，辨识度高，驾驶感舒适，安全及其他设备齐全。如果你在寻找一款时尚的小型电动SUV，Mokka-e应该在你的考虑名单上。

欧宝Mokka-e

驱动：永磁同步马达

最大功率：97kW@5500rpm

最大扭力：260Nm@3673rpm

最长距离：363公里

0-100km/h加速：10.1秒

极速：150km/h

电耗：14.5kWh/100km

VES：A1

代理：Auto Germany

售价：$159,500（含拥车证）