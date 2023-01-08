起亚首款纯电动车EV6 性能堪比超跑

EV6这款跨界SUV是起亚（Kia）首款纯电动车，一推出就凭新颖设计引起全球车迷关注。EV6在2022年荣获很多奖项，是起亚目前最先进的车子，外观简约大气又充满时尚运动感，性能堪比超跑，为电动车树立了新标杆。

对电动车趋势有兴趣的人一定听过起亚（Kia）EV6的大名。这款跨界SUV是起亚首款纯电动车，一推出就凭新颖设计引起全球车迷关注。EV6在2022年荣获很多奖项，包括欧洲年度汽车奖、德国红点设计大奖（最佳设计和创新产品）、世界风云车（World Car Awards）大奖等。

EV6跟另一款知名纯电动车——现代（Hyundai）Ioniq 5一样使用E-GMP电动汽车模组化平台，有标准和GT-Line两种型号，试驾车为后者。新车前脸两侧犀利狭长的LED大灯组搭配熏黑的前包围，流露出霸气。前长后短的车身造型和溜背设计，营造出运动感。尾部造型整体上扬，贯穿式尾灯组非常吸睛和时尚，下方还有银色饰条点缀装饰，除了富有科技感也具很高辨识度。GT-Line型号的长宽高为4695／1890／1550毫米，轴距则是2900毫米。

贯穿式尾灯组非常吸睛和时尚。（梁麒麟摄）

内饰造型前卫 坐感舒适

新车跟特斯拉Model Y一样，采用隐藏式车门把手，除了可以减少风阻，也增添几许未来感。Model Y乘客开门时要先用拇指将把手按下才能拉开，而EV6把手是全自动的，只要车门一解锁便会弹出；锁门时，把手会无缝隐藏回车门内，感觉很酷。

隐藏式车门把手在车门解锁时会自动弹出。（梁麒麟摄）

内饰造型同样很前卫。起亚采用时下流行的双联屏设计，分别是12.3英寸液晶仪表盘和12.3英寸中控屏，无论是行车资讯、媒体信息、车子设置等都一目了然。我特别喜欢车舱的氛围灯设计，在中控台、门板、中央鞍座等地方都有灯带，可根据心情通过中控屏选色，包括蓝、绿、紫等。

EV6采用双联屏设计，行车资讯一目了然。（梁麒麟摄）

中央鞍座上层有电子选挡旋钮和无线充电槽。（梁麒麟摄）

跟新的起亚Niro一样，中控台冷气出口下方有一条长方形LCD触控显示屏，可在操控信息娱乐及调节冷气之间切换。这条触屏两侧各有一个圆钮，会根据触屏显示更换功能。例如当触屏是“调节冷气”模式，两个圆钮用来调节温度；当触屏是“信息娱乐”模式，两个圆钮则可调节音量和电台。LCD触控显示屏的设计很独特，操作顺畅，但我还是较喜欢实体按钮，开车操作会比较精确和方便。

中央鞍座分两层，下层有一个凹槽，方便乘客放手提袋等。（梁麒麟摄）

中央鞍座分两层，上层有电子选挡旋钮，感觉前卫，操作起来也很便利，转一转就可以换成空挡、倒车或者行驶。电子旋钮后方有一个无线充电槽，这个位置相当特别，因为多数车子的充电槽都装在中控台下方。中央鞍座下层有一个凹槽，方便乘客放平板电脑、鞋子或手提袋等。此外，下层也有一个12V电源插座和一个USB充电接口。

双前座具有通风和加热功能，驾驶座空间不少，坐感舒适。前座头枕后的椅背是衣架形状，方便乘客挂衣服，设计贴心。后座有冷气出风口，头部和腿部空间充裕，身材高大的乘客不会感到局促。新车还有一个天窗引入阳光，让车子更显宽敞明亮，必要时还可以打开来通风。

后座有冷气出风口，头部和腿部空间充裕。（梁麒麟摄）

天窗能引入阳光，让车子更显宽敞明亮。（梁麒麟摄）

后车厢配备智能尾门，可以自动打开和关上。后座采用常见的6:4折叠比例，如将座椅折下可大大提升载物空间，最大容量为1300公升，而且椅背与地板齐平，方便载物。

如将椅背放下，载物空间可提升至1300公升。（梁麒麟摄）

制动能量回收强度有4级

GT-Line型号的最大动力是325ps（320hp），最大扭力是605Nm。车子最远续航里程达到450公里。驾驶模式由方向盘上的一个按钮控制，有节能、普通和运动三种模式。值得一提的是，起亚在方向盘后面左右两侧附上拨片，用来调控制动能量回收的强度。电动车通常有制动能量回收功能，除了通过刹车回收能量再反充电，也能帮助车子减速。EV6的制动能量回收强度有4个级别，我较常使用第2级，抬起油门踏板，车子不会马上大力减速，而是缓缓滑行，跟一般内燃引擎汽车相似。

普通模式下，这辆车开起来很舒适，能快速且顺畅地加速，公路驾感扎实稳定，避震效果也很棒。如果你需要额外的速度爆发，可以选择运动模式，车子的扭矩力变得更强，能提供酣畅淋漓的加速快感，加速性能甚至优于一些法拉利或兰博基尼超跑。不过我觉得车子运动模式的反应或有点“过敏”，稍微踩油门就会往前冲，驾驶体验有点不适。

闪充技术成为大卖点

EV6的一大卖点是起亚的800V闪充技术，车子只要18分钟就能从10%电量充到80%，比保时捷Taycan（22.5分钟）还要快。前提是，你必须使用350kW的DC超快充电桩，本地目前没有这类充电设备。车商提供的耗电量为17.2Wh/100km，我试驾得出的数据是20Wh/100km，跟车商数据接近。

EV6安全系统很完善，配备7个安全气囊、定速巡航控制系统（SCC）、前方防撞辅助系统（FCAA）、盲点防撞辅助系统（BCA）、后方交通防撞辅助系统（RCCA）、防车道偏离辅助系统（LKA）等。EV6的盲点影像监视系统很棒，当驾驶者打方向灯时，会同时启动监视系统，依据转弯方向，将该方向的盲点路况显示在左边或右边的数码仪表环中。

总的来说，EV6是起亚目前最先进的车子，外观简约大气又充满时尚运动感，性能堪比超跑，为电动车树立了新标杆。如果你想购买一辆纯电动车，EV6绝对应该在考虑范围内。

19英寸合金轮毂充满运动感。（梁麒麟摄）

起亚EV6 GT Line

驱动：双前后永磁同步马达

最大功率：325ps

最大扭力：605Nm@4400rpm

最长距离：450公里

0-100km/h加速：5.2秒

极速：188km/h

电耗：17.2kWh/100km

VES：A1

代理：Cycle & Carriage Kia

售价：$246,999起（含拥车证）