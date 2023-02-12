法拉利296 GTB 美与力的化身

法拉利（Ferrari）296 GTB以混动姿态兼顾环保与动力，无论是极限驾驶或是日常驾控，均可带来纯粹的驾趣和激情。

296 GTB的命名沿袭了法拉利历来的车型命名传统，即将其总排量、气缸数与GTB（Gran Turismo Berlinetta）缩写组合起来，旨在突显这款全新引擎在法拉利史上划时代的意义。

车身设计极具雕塑感

296 GTB是法拉利过去十年间推出的最为紧凑Berlinetta车型。Berlinetta车型的经典快背式设计在296 GTB上被座舱架构取代，这个设计将短轴距与一系列元素结合，包括极具张力的侧翼、檐式挡风玻璃，以及强有力的飞扶壁式设计，这些构型共同赋予296 GTB的座舱轮廓，塑造了整车的视觉观感。

296 GTB毫无疑问仍是绝对的法拉力，但有极简的轮廓，有短轴距、单体式和极富雕塑美感的车身。它具现代感的风格让人想起上世纪60年代中以简洁设计和强大功能为突出特征的法拉利车型，尤其是1963年推出的250LM，雕塑般的车身线条、B柱设计、侧翼与进气口融合的独特设计都很吸睛。

296 GTB车身线条优美，一条清晰的线条沿车门延伸，并与大型进气口汇合，令空气动力学效率达到最高。进气口的圆柱造型与富有张力的尾翼设计相辅相成。尾翼的垂直切面经过精心设计，以确保进入扰流板的气流足以提供这款车所需的绝佳空气动力学性能。

296 GTB车身线条优美，一条清晰的线条沿车门延伸，并与大型进气口汇合，令空气动力学效率达到最高。（照片由车商提供）

296 GTB的前脸线条干净利落、简约凝练，与以往中后置引擎的V8车型相比，前脸更显锥形。从上往下看，前翼的顶点勾勒出前车身的设计轮廓，前大灯组件一分为二。前大灯的设计灵感来自于以往车型的泪滴状大灯。在296 GTB上，这一造型主题通过两个流线型泪滴状的大灯来诠释，这个前大灯与日间行车灯的造型配合，再加上制动卡钳进气口的烘托，形成296 GTB前脸的标志性设计。通过降低格栅中间部分的高度，位于前脸中央的格栅被赋予全新的设计风格。

296 GTB的前脸线条干净利落、简约凝练，更显锥形。（照片由车商提供）

Kamm Tail车尾造型由车身延伸而出，彰显整车的紧凑感，是一大设计重点。（照片由车商提供）

新车的一大设计重点是Kamm Tail车尾造型，由车身延伸而出，彰显整车的紧凑感。尾部造型上端还包括一个水平设计元素，由尾灯和可折叠扰流板组成。当尾灯关闭时，一条细长的黑屏线水平贯穿整个尾部；当尾灯打开时，尾部两侧会分别出现两条灯带。设计师通过侧转向灯下方后表面的两个半圆形凹槽融合其他照明功能，对传统双圆形尾灯做了现代诠释。296 GTB采用单一中央排气管，无缝整合入保险杠下部，向上则是延伸至两侧的尾灯，强调车尾部的横向视觉。中翼则蕴藏在两个尾灯之间，构成尾部的整体设计。

296 GTB采用单一中央排气管，无缝整合入保险杠下部，向上则是延伸至两侧的尾灯，强调了车尾部的横向视觉。（照片由车商提供）

檐式挡风玻璃将车身包裹

296 GTB辨识度最高的设计之一是它的座舱，檐式挡风玻璃一直延伸到侧车窗，将车身包裹其中。这样的设计之前仅在几款限量版法拉利车型上出现，包括J50，以及一次过车型如P80/C等。这种环绕式设计理念从前脸一直延伸到车尾部的飞扶壁，同时引擎罩采用透明设计，令引擎一望即识。296 GTB的后四分之三处最能体现它非凡的美感和强悍的性能。车顶干练的线条轮廓，飞扶壁结构与极具力量感的侧翼，突显了车身与座舱浑然一体的设计。整个座舱被包裹在车身轮廓之中，打造出紧凑凝练的视觉效果。

296 GTB的座舱简单有格调，双座位意味着室内空间不大，座椅是纯超跑设计，包裹力强，特别是在高速行驶时让人觉得无比安全和舒适。仪表盘部位搭载了一套全数码化交互界面，这个全新设计概念最先在法拉利SF90 Stradale车型上首次亮相。

296 GTB的座舱简单有格调，座椅是纯超跑设计，包裹力强。（照片由车商提供）

当引擎关闭时，座舱内的仪表盘会呈现黑屏状态，营造极简主义的视觉效果。一旦引擎启动，所有的电子配件便被逐一激活。乘客侧的设计则极简，仅有标准的乘客显示屏。

仪表盘部位搭载一套全数码化交互界面，这个全新设计概念最先在法拉利SF90 Stradale车型上首次亮相。（照片由车商提供）

车室有专门存放带有法拉利标志的车钥匙的隔层，并有与真皮面料无缝衔接的抬头显示装置，座椅设计采用凹槽式，与仪表盘的边沿衬条形成鲜明对比。另外，这款法拉利的车室音响能声控，让司机的双手和视野都能专注在驾驶上。

双重性格驾驶

296 GTB对法拉利而言具有革命性意义，不仅引入全新的引擎，足以媲美品牌的八缸引擎和12缸引擎，也是法拉利首次采用纯后轮驱动，并搭载了可外接充电式混合动力系统。这是第一款将涡轮增压器安装于V型结构法拉利引擎内部的超跑，匹配八速双离合变速箱和电子差速器，以及位于引擎和变速箱之间的马达发电机单元。除了在封装、降低重心和减少引擎重量方面具有显著优势外，这种独特结构有助于带来强悍的动力输出。

296 GTB首次将涡轮增压器安装于法拉利引擎V型结构内部。（照片由车商提供）

全新120°V6引擎的最大输出功率达663cv，配以输出功率为122kW（167cv）的电动机。这是首台搭载六缸引擎的法拉利公路车，综合输出功率高达830cv。除了V6涡轮增压引擎，新车还搭载已应用于SF90 Stradale、Roma、Portofino M及SF90 Spider车型上的八速双离合变速箱，该动力系统还包括位于引擎和变速箱之间的动能马达发电机单元，可令电动机与内燃引擎分开工作的过渡管理制动器，容量为7.45kWh的高压电池及控制电动机的逆变器。

得益于过渡管理制动器，新车从纯电动模式切换至混合动力模式及内燃引擎模式的静态和动态过程极为迅捷，反之亦然，从而确保了流畅、丰沛的扭矩输出。插电式混合动力系统确保车子具备零迟滞踏板响应，在eDrive纯电模式下具有25公里的续航里程。紧凑的车身造型，创新的动态控制系统，以及精心设计的空气动力学细节，令车子可瞬时响应驾驶者的指令。

有些人会不习惯这款车的混动性，尤其是在混合动力模式下，安静顺滑得完全不像法拉利，几乎失去了超跑的个性。这点我也感觉到，但好在法拉利在引擎声浪音色方面下了功夫，将引擎中两种截然相反的特质相融合，涡轮引擎的强劲动力与自然吸气V12引擎的高频声浪不变，即使在低转速下，独特的排气声浪也可传入座舱，呈现V12引擎清晰纯粹的和声次序，随着转速的提升，标志性的高频声浪随之而来。若要享受宁静的混动快感，也能随时切换。法拉利这一排气声浪与卓越性能表现的独特融合，带来很好的双重性格驾驶。

纯电和混动模式之间的转换是296 GTB跑车的基础特性，关键在于动力系统如何管理可用的动力。

在纯电模式下，可在不使用内燃引擎的情况下达到时速135公里。在混动模式下，当需要更高性能时，内燃引擎就会协同电机工作。

驾驶模式方面，在eDrive模式下，内燃引擎会停止工作，后轮采用纯电驱动。在混合动力模式（Hybrid）下，控制逻辑单元决定内燃机何时介入。引擎启动后，车子动力和性能发挥力最大。在性能模式（Performance）下，内燃引擎始终处于工作状态，并协助维持电池效率，以确保车子始终处于满电状态。这是能够将296 GTB的性能完全释放的最佳模式。在排位赛模式（Qualify）下，可实现巅峰性能表现，代价是再充电效率相对较低。

法拉利296 GTB

类型：120°V6引擎

容积：2992cc

内燃引擎最大动力：663cv

混动系统最大动力：610kW（830 cv）@ 8000rpm

最大扭力：740Nm@6250rpm

引擎最大转速：8500rpm

高压电池容量：7.45kWh

变速箱：八速F1双离合变速箱

零到时速百公里加速：2.9秒

零到时速200公里加速：7.3秒

最高时速：330公里

车价：$1,165,342（不包括拥车证）

代理：Ital Auto Pte Ltd

电话：64751118