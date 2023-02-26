奥迪Q5 Sportback 像结实敏捷的运动员

奥迪（Audi）最新推出的Q5车款优势多，性能好，实用性强，造型也讨好，当中Sportback型号更以跨界设计渐从另类变成主流。

运动型多用途车（SUV）轿跑车一度因为造型另类而被认为是车坛怪胎，但现在这种跨界车已成主流。奥迪Q5 Sportback也属于这类弧形弯曲的车型，就像宝马的X4和马赛地的GLC Coupe一样。

倾斜车顶设计让Q5 Sportback具有轿跑车般的轮廓，车子三围尺寸为4689毫米x1893毫米x1660毫米，与原有的Q5 SUV相比，仅长7毫米，高度仅降低2毫米。不同之处在于车顶线更向后倾斜，因此有更薄的C柱和更锥形的后四分之一窗口，这也是Sportback名称的由来。

Sportback采用奥迪最新的车尾灯设计。（车商提供照片）

Sportback配备奥迪最新的LED照明，车头的格栅两侧是从四边形变五边形的镀铬雾灯罩，格栅的蜂窝状特征装饰表面，使整个组件的外观更加立体。从后面看，Q5 Sportback的行李厢盖折痕略微弯曲，与Q5的直线形设计元素形成鲜明对比。往下看，会注意到一个形状像非洲水牛角的厚厚镀铬内衬条。

车头的格栅两侧是从四边形变五边形的镀铬雾灯罩。（车商提供照片）

车室设备易操控

进入车室，感觉与Q5差别不大，尤其是车室前半部，有相同的10.1英寸触摸屏，使用操控都很简易，支持Android Auto和Apple CarPlay。与Q5一样，Sportback在取消了触摸板控制后，在中控台上加了更多的小隔间。车内每个接触点都感觉坚固，有运动员的结实感，也符合车子SUV的定位。绗缝运动座椅有足够的支撑和可调节度，虽然因为车顶倾斜后座少了一点头部空间，但并没有太大的不舒适。前后座空间仍算充足。

Sportback在取消了触摸板控制后，在中控台上加了更多小隔间。（车商提供照片）

尽管车子背面更吸引人，但因为它是SUV和Coupe之间的跨界车，车顶线明显低于Q5。倾斜车顶也造成车室的行李厢载物空间比Q5的510升少10升，这就是Sportback的“特点”。将后排座椅折叠后，整体载物空间是1480升而不是1520升。

倾斜车顶使行李厢的载物空间比Q5的510升少10升。（车商提供照片）

行车表现均衡

在本地上路的新一代奥迪Q5，以两款车型在新加坡亮相，分别是Q5 2.0 TFSI Quattro S tronic和Q5 Sportback advanced 2.0 TFSI quattro S tronic，配备更新的2.0 TFSI引擎，有204hp的输出动力和320Nm的扭力，保留了Q5的所有标志性功能。轻度混合动力系统有助于降低油耗，驱动带启动器／发电机（BSG）为车子的12伏电气系统供电，该系统包含一个紧凑型锂离子电池。轻度混合动力系统使Q5能够在引擎关闭的情况下滑行，并在低于每小时22公里的速度下允许启动／停止模式。也就是说，它有一个温和的混合系统，所以即使你在行进中，引擎有时也有可能关闭。车子在运行时偶尔也会听不到引擎声，因为基本上引擎被“静音”，大大增添了乘坐的舒适度。

均衡的行车表现是Q5的一大优势，Q5 Sportback的行车平稳，动力传递是顺滑的线性，齿轮变化难以察觉，当踩下油门时，Q5 Sportback会加快步伐并迅速增强动力，以比预期更快的速度推动车子达到高速。这是一辆敏捷的车，乘坐感也比之前的Q5更稳定，驾驶体验在运动性和舒适性之间取得了平衡。车子的转向感觉很好，虽然掌舵感觉不多，但转向准确，有信心跟随转弯，让驾驶者知道能以比预期更少的倾斜度通过，车身在转弯时保持平稳，驶过各种颠簸毫无困难。当决定放慢速度时，表现也称职，它的悬挂会软化并承受更多负载，使车子变得舒适精致，适合家庭。

前后多连杆悬架轻巧，提高了操控性，在牵引力和性能方面，该系统无可挑剔。悬架经过改进，以获得更好的转弯性能，有效降低了汽车的重心，因此可以稳稳地在路上运行。再加上久经考验的quattro全轮系统，让驾驶者对汽车的动态能力更有信心。这台2.0 TFSI引擎让车子从零加速至时速百公里仅需7.3秒，极速可达每小时223公里。影响多个技术组件特性的驱动选择处理系统是标准设备的一部分，可以从多达七种配置模式中选择，包括越野和全道路（可选空气悬架）。Q5和Q5 Sportback advanced 2.0 TFSI现在都标配18英寸合金轮毂。此外也配备一套全面的辅助系统，泊车辅助系统和360度摄像头首次成为Q5的标准配置。

总的来说，这使燃油效率提高了大约10%，每百公里大约节省油耗0.3升。七速S tronic变速系统将引擎动力传送至采用超级技术的quattro全轮驱动，这也有助于提高效率。在正常操作中，它会将所有动力传递至前轮，如果需要全轮驱动，例如在湿滑条件下或动态驾驶，两个离合器会在几分之一秒内将后轮连接到传动系统，这样的情况其实经常发生。

Q5 Sportback采用Quatrro全轮驱动系统。（车商提供照片）

奥迪Q5 Sportback

引擎：2升TFSI直列4缸16活门

容积：1984cc

最大动力：204hp/4475-6000rpm

最大扭力：320Nm/1450-4375rpm

零到100km/h加速：7.3秒

极速：223km/h

驱动：Quattro四轮

排挡：7速双离合S Tronic自动排挡

车价：$327,027

代理：Premium Automobiles

电话：65661111