宝马X1 年轻俊朗充满动感

凭借俊朗年轻的外观、时尚的内部设计和精致的氛围，宝马（BMW）第三代X1突显运动型多功能车（SAV）的特性。

最新一代的宝马X1是第三代车型，与上一代相比，车身尺寸有所增加，长度增加了53毫米达4500毫米，宽度增加24毫米为1845毫米，高度增加了44毫米为1642毫米。新车的轴距为2692毫米，也比现款车型长22毫米，益处直接反映在更宽敞的车室空间。车子的前轴轮距增加31毫米，达到1592毫米，提高操控的稳定性和灵活度。

最新一代的宝马X1是第三代车型。（车商提供照片）

X1增强的视觉效果和坚固的外观，不仅让新车更有现代气息，也具有明显的宝马X车型风格，车身线条俊朗，车鼻更为直挺，有个近乎方形的双肾形格栅，以及偏向两侧的X形线条。车眼是细长的LED大灯，带有矩阵远光灯、脉动转向指示灯和可变光分布的自适应大灯。车灯的其中一个功能是，当车主接近汽车或车门刚刚锁上时，前灯和尾灯会亮起，仿佛欢迎车主到来。

新车车尾灯的设计更为细长。（车商提供照片）

两种型号的X1新加坡都配备19英寸轻合金轮毂。（车商提供照片）

X1的SAV特征包括更大的车身比例，近乎方形的轮拱轮廓，以及前后标志性的X车型造型元素。包括车顶纵梁在内的长车顶线，是新车型动态轮廓的显著特征。从后面看，纤细的尾门窗、水平线条、醒目的LED灯和喇叭形轮拱营造出典型的SAV外观。X1的强劲气势通过xLine车型的特定设计元素得到进一步增强，如防撞保护栏。M Sport车型凭借其大型冷却空气入口等功能，将重点放在动态驾驶乐趣上。两种型号在新加坡店都配备19英寸轻合金轮毂。

内饰材料高级 设计华丽

车子在本地提供两种内饰，分别是xLine和M Sport。宝马X1是在宝马集团的德国雷根斯堡工厂生产，内饰是X1显著进步所在。第二代车款的内饰不如大型宝马车款那么精致，虽然功能不缺，但材料选择较少，屏幕较小等。新一代X1的外观和感觉就像一辆较豪华的车，这要归功于更大的屏幕，高档的材料选择，华丽的设计和精美的环境照明，以及质地良好的座椅和宽敞的空间，尤其是头部空间。

车室的氛围很好，特别喜欢空调通风口的细节设计，仪表板上缎面镀铬装饰面板的磨光感，以及带背光“光环”的无线设备充电器，在黑暗中也能轻松找到手机。与前代车型相比，全新X1的内饰经过彻底改造，更具未来感。驾驶舱重新设计的关键元素是细长的仪表板，宝马曲面显示屏，带有集成控制面板的“浮动”扶手，以及中控台前部的垂直智能手机托架。这个扶手几乎与驾驶座连成一体，不仅为左臂提供支撑，而且让汽车控制装置，例如用于挡位选择的拨动开关和引擎启动、信号灯按钮都触手可及。

驾驶舱的仪表板、显示屏、扶手等都是全新设计。（车商提供照片）

扶手下方还有充足的储物空间，可存放钥匙、钱包甚至小手提包等物品。在中控台前部中央出风口的正下方，有两个杯架和一个智能手机托架，两侧都有间接照明。通过可移动的扣环固定，手机可以竖直放在这里无线充电，扶手下方的空间用作储物格。除了采用全新精简设计的选挡杆外，集成控制面板中还嵌入了功能操控按钮，包括开始／停止按钮，音频系统音量控制和危险信号灯按钮。

车门内侧的设计在材质的选用上更为高档。（车商提供照片）

新开发的座椅采用Sensatec穿孔内饰，为司机和前排乘客提供运动型座椅。后车厢包括三个全尺寸座椅，乘坐舒适度得到很大改善。为提升多功能性，后排座椅可以前后调节130毫米。40 : 20 : 40分体式后排座椅靠背可以向下折叠或调整到不同角度，以扩展后备箱容量，容量可从540升增加到最大1600升，这比上一代多了50升。

为提升多功能性，后排座椅可以前后调节130毫米。（车商提供照片）

X1还配备一系列标准配置，包括导航系统、智能两区自动气候控制，以及带自动大灯激活功能的雨量传感器等等。还标配最新一代宝马iDrive多感官车辆体验。它基于宝马操作系统8，具有最先进图形和菜单结构的宝马曲面显示器，以及拥有更多功能的宝马智能个人助理。全数码屏幕分组由10.25英寸的信息显示屏和屏幕对角线为10.7英寸的控制显示屏组成，内饰的广泛数码化使操作所需的实体按钮、控件和开关数量大大减少。

操控性极佳

新一代X1与之前的X1 sDrive18i相似，由紧凑型1.5升引擎提供动力，前轮驱动采用宝马TwinPower Turbo技术。这台引擎与7速Steptronic双离合变速器配对，M Sport变体型号在驾驶盘上配备换挡拨片，可快速手动选择挡位。

虽然X1并不迟钝，但也不完全是轻快的。X1有122hp的最大输出动力和每百公里6.8升的燃油经济性，在1500rpm到3600rpm的转速范围内可提供230Nm的扭矩，可在10.5秒内从零加速到时速百公里，并可达到时速200公里的最高速度，与之前的三缸变速箱相比，即使在低速行驶时，新车也有明显的转速优势。在大多数情况下，122hp在本地路上已经足够。在大约400公里的测试中，车子的平均油耗约为每百公里7升，相当理想。

正如宝马所期望的，它是一款操控性极佳的汽车，并不是双门轿跑车式SUV，车窗很大，因此能见度也很好。享受驾驶的人会喜欢车子良好的平衡和处理弯道的性能，虽然不是性能车，但它从操控到驾驶乐趣都比许多小型SUV要好。X1精密底盘技术在运动、敏捷操控与长途舒适性之间实现了和谐的平衡。轻量化的车身结构，加长的轴距，比前代车型更宽的轮距，以及前桥单关节减震支柱和后桥三连杆的针对性升级，都为提升驾驶性能提供了所需的元素。

诸多先进配置

车子的车轮打滑限制装置为标准配置，有利于牵引力和方向稳定性。其他新功能包括集成制动系统和前轴额外的阻尼，减少了在小颠簸路上行驶时车身的移动。新的车轴运动学和刚度的增加有助于为车子提供敏捷的转向响应和转向感觉。在M Sport变体型号上，自适应M悬架具有频率选择性阻尼、运动型转向和15毫米的行驶高度下降。值得注意的是，M Sport变体型号配备了自适应M悬架，这有助于提升乘坐质量，而且价格仅比xLine的整体价格高出一点。

新一代X1的技术进步在自动驾驶和停车系统中也很明显，标准功能包括带制动功能的巡航控制系统和前碰撞警告系统，该系统现在还能够在右转时检测迎面而来的交通，在左转时检测行人和骑脚踏车的人。包括倒车辅助摄像头和倒车助手在内的停车辅助是标配。另一个特别有用的功能是出口警告功能，它可以检测到接近的车子和骑脚踏车的人，并在打开车门时通过声音信号及后视镜和环境照明系统中闪烁的LED来警告司机或乘客。在新加坡，还可以通过远程软件升级设施选择宝马行车记录仪等附加功能。

宝马X1

引擎：1.5升直列三缸涡轮增压

容量：1499cc

排挡：7速Steptronic双离合变速器

最大动力：122hp@3900-6500 rpm

最大扭力：230Nm@1500-3600rpm

0-100km/h加速：10.5 秒

最高时速：200km/h

油耗（综合）：6.8L /100km

二氧化碳排放量（综合）：156g/km

车价：$243,888起

代理：

BMW Eurokars（电话：62698833）

或Performance Motors（电话：63190100）