福士伟根ID.2all电动车全球首发

福士伟根日前首次展示了售价不到2万5000欧元（约3万6000新元）的ID.2all全电动概念车。

福士伟根（Volkswagen）在电动汽车时代继续紧凑型汽车的成功故事，日前首次展示了售价不到2万5000欧元（约3万6000新元）的全电动车ID.2all概念车。ID.2all的开发基于模块化电驱动（MEB）平台的最新发展阶段，借助增强的MEB入门平台，ID.2all配备特别高效的驱动、电池和充电技术。这款电动车的强大驱动电机让它能输出166 kW/226PS的最大动力，在WLTP下的续航里程可达450公里。

福士伟根指出，ID.2all将是第一款配备前轮驱动的MEB车，车厂利用模块化电驱动平台提供的巨大灵活性，通过MEB入门平台在技术和日常可用性方面树立新标准。福士伟根也在设计方面投入大量心血，ID.2all的外形和车室基于稳定性、喜欢程度和热情这三大支柱，暗示了福士伟根未来的新设计语言。这种新设计语言的一个元素是为第一代高尔夫（Golf）开发的C柱设计，ID.2all是第一款对这一标志设计作全新诠释的福士伟根车子。

ID.2all将于2025年在欧洲市场推出，新加坡市场的计划将在稍后公布。