奥迪S8 完美平衡舒适与动感

奥迪（Audi）旗舰车款A8L的增强型号S8，车室配备广泛的尖端技术，让乘坐成为一种享受，且充满运动驾驶乐趣，可以说，各方面近乎完美。

作为奥迪旗舰豪华轿车的S版，新一代S8经过重新设计，自信和运动感的外观更有辨识度。前脸区域精心编排的全新设计元素显著增加了车子的存在感和权威性，单框的格栅底部现在更宽，从底部到顶部尺寸增大的镀铬角装饰车鼻更大，侧面进气口直立，与前大灯一样风格清新，与其外侧下边缘形成独特的轮廓，提升了品牌顶级车型的形象。从侧面看，这款豪华轿车前卫的气质格外引人注目，车顶穹顶平坦，车身的拉伸线条强调了它的长度，宽大的轮拱之下暗示了车子的quattro全轮驱动系统。

从底部到顶部尺寸增大的镀铬角装饰车鼻更大。（奥迪提供）

车子的数码矩阵LED大灯采用数码微镜设备技术，每个车头灯都有大约130万个微镜，可将光线分解成微小的像素。后部轮廓由显示S8性能车特质的左右两对排气管，带数码OLED的可定制尾灯，以及连续的分段灯带主导。数码OLED有机发光二极管尾灯现在是S8车型的标准配置，车灯设备也可以在解锁和下车时作出回家／出发的投影状态。

后部轮廓由宽镀铬扣环，带数码OLED的可定制尾灯标志，以及连续的分段灯带主导。（奥迪提供）

S8是未加长轴距的增强版A8L，长度为5190毫米，轴距为2998毫米；而A8L的长度为5320毫米，轴距为3128毫米。这意味着S8更灵活，但腿部空间稍微小一点。

车室配备先进奢华

S8配备广泛的尖端技术，奥迪内敛的设计语言与座椅更多穿孔的皮革和缝线相得益彰，不少设置都和A8一样，如仪表板的三屏布局，从进入车厢的空调自动冷却系统、按摩座椅，到后扶手信息娱乐控制等许多舒适功能都不缺。作为标准配置，S8配备内衬碳纤维饰边的钢琴黑色仪表板，新颖的触摸滑动式四区空调通风口控制装置，双信息娱乐触控屏，带电控屏幕的全景天窗，前后排通风座椅，22向座椅调节，以及背部按摩功能，甚至还能在后座安装屏幕，这些都是养尊处优的奢华客注重的设备和功能。

作为可选配的装置，后排座椅的屏幕也是提升乘坐享受的配件，两个10.1英寸的全高清分辨率显示器可以安装在前排座椅的靠背上，能连接显示来自乘客平板或手机的音频或视频内容。标配的环境灯组件营造了舒适的内部空间氛围，后车厢则有使用矩阵LED技术的阅读灯。

车室配备广泛的尖端技术，内敛的设计语言彰显奢华风格。（奥迪提供）

车室空间宽敞，设计时尚。（奥迪提供）

转弯表现佳 驾驶体验迷人

奥迪S8 TFSI quattro是该系列中运动型的顶级车型，装载新改进的双涡轮增压V8引擎，将动力传输至带运动差速器的8速自动quattro全轮驱动系统。在2050rpm至4500rpm的转速范围内能输出571hp的最大动力和高达800Nm的扭力，并能在3.8秒从零加速到时速百公里，相比上一代的520hp和4.2秒，性能高出不少，最高时速则限制在时速250公里。

车子的紧密转向是优点之一，可以在握实驾驶盘不交叉双臂的情况下作急转弯。另一个长处是在快速经过蜿蜒道路时的扎实姿态，这使驾驶像S8这样的大尺寸车子成为一种乐趣。其他如创新空气悬架组件的独特组合、预测性主动悬架、运动差速器，以及动态全轮转向，都提升了驾驶操控的舒适和稳定性。

为确保司机和乘客上下车都轻松自如，一旦打开车门，车子就会从低悬的位置升起最多50毫米，让上车更容易。当停下来开门离开时也如此。

后座将乘坐体验进一步升华，若选配后座屏幕，还能在路上享受音频或视频娱乐。（奥迪提供）

车子悬架系统的平衡特性给人留下深刻印象，具有受控阻尼的自适应空气悬架是标准配置，另外还有渐进式转向和动态全轮转向，结合了运动驾驶乐趣和充满自信的舒适感。操控上的亮点之一是可选的预测性主动悬架，可通过电动机单独加载或卸载每个车轮的额外动力，从而在任何驾驶情况下主动调节底盘的位置。预测性主动悬架也为车子带来迷人的驾驶体验，当驾驶选择系统开启动态模式时，这款大型轿车即可展现出运动性的一面，稳稳地转弯，侧倾角小，制动时车身几乎不会下沉。相比之下，在舒适模式下，可轻而易举地克服不平坦的路面，这得归功于转向系统与前置摄像头的协同工作，使其能够识别系统限制内的（道路）不均匀性，能对路面状况做出预测并调节执行器。

在舒适模式下进入弯道时，车子会抬高弯道外侧的车身一侧并降低另一侧，从而将过弯的倾斜度保持在不超过3度。即便在时速80至130公里的速度下，转弯侧斜度也不明显。直线行驶时，预测性主动悬架会补偿底盘的俯仰动作，稳定性进一步提高。

S8是奥迪旗舰车款A8L的增强型号。（奥迪提供）

车子也配备轻度混合动力技术（MHEV）作为标准功能，它使用A8的48伏主电气系统，混合动力系统在S8是首创，允许车子在某些情况下关闭引擎滑行。即使在动态驾驶模式下，48伏轻度混合动力系统让车子在行进中仍然保持平静。在这模式下，即使转速超过3500rpm，V8引擎发出的声响也是柔和的。事实上，在任何其他模式下，都可以感觉到引擎而不是听到引擎。S8的其他重要设备包括手机充电、平视显示器、盲点监控、自适应巡航控制和360度倒车摄像头等。

车侧望后镜的设计时尚前卫。（奥迪提供）

这辆车的各方面几乎尽善尽美，但车多交通常堵的新加坡对于S8来说太小且过于局限，无法展示其作为性能车的完整性，而且高昂的车价恐怕也让人却步。

奥迪S8 4.0 TFSI quattro tiptronic

引擎：4升32活门V8涡轮增压

容积：3996cc

最大动力：571hp/6000rpm

最大扭力：800Nm/2050-4000rpm

0-100km/h加速：3.8秒

极速：250km/h

驱动：Quattro恒时四轮

排挡：8速Tiptronic自动排挡

车价：$834,833

代理：Premium Automobiles

电话：65661111