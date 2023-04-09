法拉利Roma Spider亮相 软顶开篷设计回归

法拉利（Ferrari）最近于摩洛哥马拉喀什巴迪宫（El Badi Palace）揭开品牌旗下最新力作Roma Spider的神秘面纱。这款兼具隽永优雅与超卓性能的新车，以当代风范诠释20世纪50和60年代无羁的意式生活理念。

Roma Spider由意大利建筑师兼汽车设计师弗拉维奥·曼佐尼（Flavio Manzoni）领导的法拉利设计中心（Ferrari Styling Centre）倾力打造，承袭法拉利Roma大获成功的V8 2+理念，以及车身比例、线条轮廓和规格参数，但此次更为引人注目的是软顶开篷设计的回归。这是法拉利在1969年的365 GTS4车型发布后，时隔54年再次将这种开篷设计方案应用于前置引擎布局的法拉利车型。

Roma Spider的软顶开篷设计既复古又极具摩登感，彰显整车的蓬勃活力。新车还针对软顶开篷结构提供丰富多样的个性化定制配置，其中包括精致的特制织物与撞色缝线。功能上，软顶开篷在时速不超过60公里的情况下仅需13.5秒即可开启或闭合。此外，它采用紧凑造型，可带来更为宽绰的后备厢空间, 也提升整车的多功能性。新车还引入了获专利认证的全新挡风板，整合于后排座椅靠背，可通过位于中控区域的按钮启用，不占用车内空间，确保出色的驾乘舒适性。