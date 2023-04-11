本文为驾驶者分享须知的车油点滴。

各级汽油编号代表什么？

在本地各家油站，除柴油外一般分成三个等级的汽油，即辛烷92、辛烷95和辛烷98。

这些数字指的是汽油辛烷值，它反映了燃料的质量或性能。数字越高，燃料在发动机中燃烧得越好。高性能汽车需要具有更高辛烷值的燃料。

该用什么汽油？

在决定使用哪一级别的汽油前，最好先检查汽车手册对汽油要求的说明。当然若你要为尊车添加高辛烷值的汽油绝不是问题，但其实高辛烷值汽油只建议让高效能引擎车使用。

添加顶级汽油与让汽车发挥最高性能并不能打上等号。

Cars@Expo 2023汽车展销会的指定燃油与润滑油伙伴SPC推荐SPC Levo汽油，以获取享受最先进的洁净与减低摩擦添加剂的最大效应。（图/商家提供）

混合使用不同汽油品牌安全吗？

每一部汽油驱动的汽车，都能接受市面上达到工业标准的各款商用汽油。作为Cars@Expo 2023汽车展销会的指定燃油与润滑油伙伴SPC，其Levo系列汽油与其他品牌兼容。不过，它建议车主为获取享受最先进的洁净与减低摩擦添加剂的最大效应，建议只独家采用SPC Levo汽油才是上策。

省油妙招

当驾驶时双眼时刻注意前方的路况。如果即将要减速，把脚抽离油门让车子自然放慢速度。

另一个办法是在安全的情况下减少使用刹车器，并避免让车子在没有必要的情况下完全停下。经常巧妙地使用汽车的滑行功能，避免没有必要的刹车和再加速切换，提高行驶效率。

当然，由一个可靠的车厂——知名的业者包括Autobacs、Spark Car Care以及添福轮胎（Stamford Tyres）———定期保养车子对长期省油来说也是必不可少的。

欲知更多详情，请上网carsatexpo.sg查询。

Cars@Expo汽车展销会

日期：4月15和16日（星期六和星期天）

时间：10am-8pm

地点：新加坡博览中心第3B和第4展厅

入场免费

【本文取自《驶向新时代》汽车展销会特辑】