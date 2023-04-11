呵护爱车不可忽略的一个重要环境就是车轮。

选择车轮考量多

为保障车辆的安全与性能，选择适合爱车的轮胎是至关重要。

首先，你必须考量自己经常面对的驾驶路况。全天候型和旅游型轮胎都非常适合在新加坡的公路行驶。它同时也为在高速公路驾驶提供顺畅和舒适的驾驶体验，同时在干燥的路面也操控自如，适合周末开车到马来西亚享受长途驾车乐。

作为额外防范措施，应选择拥有长胎纹寿命的轮胎（每个制造商都有胎纹寿命保证），以确保轮胎在整个旅程中持续耐用。

轮胎的大小也重要的考量。你需要根据车型和款式选择车厂推荐的尺寸；太大或太小的轮胎都将影响到车子的性能和操控。

车主有时会被最便宜的价格所诱惑，但须谨记的是品质良好的轮胎，是保障公路安全和长期省钱的一种投资。

为什么前轮和后轮会磨损不均匀？

为保障行驶时的安全，以及让汽车发挥其性能，轮胎的选择和保养可不忽略。（图/Getty Images）

你是否碰过前轮胎纹几乎被磨平，但后轮看上去却磨损不多。这时，你也许会纳闷：后轮需要跟前轮一起更换吗？

到底轮胎寿命的长短不一原因何在？轮胎为什么会出现不均匀磨损呢？

由前轮驱动的汽车，一般上前轮磨损的速度要比后轮快上两倍，这是因为动力和牵引力都由前轮承担。此外，前置引擎导致前轮承载了更多的重量，也促使前轮的磨损更快。反观后轮不必承受驾驶和转向的重任，同时也比较轻载。

虽然不常见或不明显，但后轮轮胎存在不均匀载荷的趋势。在通过颠簸或减速丘时（如果你减速不够），车轮会经历一系列不同的载荷压力，导致轮胎出现轻微的周边不均匀承压。

另一个导致轮胎磨损主要原因是减震器的磨损，这导致减震不足引起更大的负荷波动；当车子来到凹凸不平的路面或减速丘时，轮胎会弹跳数次，假以时日轮胎胎纹凹凸不平的痕迹便会变得清晰可见。这时，唯有换上新的减震器才能解决问题。

以一部前轮驱动的汽车来说，Hyper Tyres的建议是每行驶5000公里调换前后车轮，即前、后轮互相对调位置。在新加坡独家经销Hankook和Laufenn轮胎，这家轮胎专家公司总经理郑行禹说：“调换车轮以正向交叉方式进行，也就是说左边前轮与左边后轮对调，右边的前车轮则换给右后车轮，这么做能延长轮胎的寿命。”

当我的汽车轮胎磨损或被刺破时，我有必要更换全部4条轮胎吗？我该如何决定？

何时更换轮胎取决于轮胎的花纹深度，车主要记得经常检查。（图/添福轮胎提供）

首先，如果被刺破的轮胎可以修复，车主可到邻近的轮胎店将轮胎修补好并继续驾驶。但破损的轮胎若不能修复就必须更换了。

如果轮胎行驶里数是介于5000至6000公里，轮胎偏新可被视为低磨损。

添福轮胎（Stamford Tyres）零售运营主管吴维龙说：“在上述情况下，司机可选择只更换受损的轮胎，但先决条件是轮胎必须是同款设计。”

“否则的话，最好是更换前轮或后轮同一方的两条轮胎，也就是说前轮两条，或后轮两条，取决于破损的轮胎是哪一个。“

如果轮胎行驶里数是介于8000至1万公里，那最好的建议是同时更换两条轮胎。

吴维龙提出的告诫是，任何的决定乃根据“轮胎破损的程度有多严重，并经常检查轮胎的花纹深度以决定何时更换轮胎。”

欲知更多详情，请上网carsatexpo.sg查询。

Cars@Expo汽车展销会

日期：4月15和16日（星期六和星期天）

时间：10am-8pm

地点：新加坡博览中心第3B和第4展厅

入场免费

【本文取自《驶向新时代》汽车展销会特辑】