有它助力 轻松呵护爱车

今年的Cars@Expo汽车展销会上为你网罗各式汽车配件和产品，让保养车子的工作变得轻松简单。

光鲜亮丽

Sonax Gloss汽车清洁液适合各类型的漆身使用。（图/商家提供）

每当洗车时使用Sonax Gloss汽车清洁液后，亮丽的车身让你的爱车在停车场众多车子中显得额外出众。这款环保清洁液适合人工手洗时使用，只需两个瓶盖的清洁液，另加一桶清水即可。它的超强洗涤功能适合各类型的漆身，可有效去除车身累积的污垢，洗后车身会显得额外有光泽。

巅峰状态

Autobacs推出适合不同车款的自家品牌全合成机油。（图/商家提供）

汽车需定期进行检查以确保状态良好。为取得最佳驾驶表现，可把尊车交给汽车服务与零售专家Autobacs检查，选择他们所提供引擎机油服务配套。除了人工费用外，配套包括更换机油滤清器和33处检查，让你驾驶更安心。Autobacs也推出自家品牌的汽车产品包括适合不同车款的全合成机油。

获取最好的交易

无论是买车还是卖车，Quotz都能助你以心仪的价格完成交易。（图/商家提供）

如果你想换一辆更新的车款，或只是想出售你目前的车子，Quotz都能为你服务。

Quotz是二手车网站Sgcarmart旗下的线上汽车拍卖网站，以四个简单的步骤助车主出售汽车：

在他们的网站上或通过WhatsApp预约。

开车到方便你的Quotz地点由他们的团队检查汽车。

汽车将被列入拍卖平台上供500多家二手车经销商选择。

仅在价格合适时才进行交易，卖家将通过网上银行服务立即收到付款。交车日期灵活。不硬性要求出售。

要更好地了解其服务，请前往Cars@Expo 2023汽车展销会的Quotz展位查询。

有车便携 折叠出游

除了使用产品呵护爱车，有了车子也别忽略呵护你的健康。

驾车人士可以到中央商业区和滨海湾轻松骑行，除了锻炼之外，也能释解压力。皇家钛合金M3折叠式脚车容易折叠与携带，从汽车行李厢取出，展开后即可享受一段轻松自在的黄昏旅程。

欲知更多详情，请上网carsatexpo.sg查询。

Cars@Expo汽车展销会

日期：4月15和16日（星期六和星期天）

时间：10am-8pm

地点：新加坡博览中心第3B和第4展厅

入场免费

【本文取自《驶向新时代》汽车展销会特辑】