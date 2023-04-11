随着驾车人士趋向选择可持续的通勤方式，本地公路上预料将会出现更多的电动车。以下的崭新环保车款将能帮助驾车人士更快迈向环保洁净之旅。

我国政府大力推广电动车（EV）作为可持续的交通工具，已宣布提供多项优惠来鼓励电动车的使用，并设下目标在2040年之前淘汰所有汽油与柴油驱动车辆。

新政策催化了本地电动车市场的快速发展，并为包括居住在组屋区的居民提供更便利的充电基础设施。目前，在本地转换成电动车的其中一个最大障碍就是是充电设施的不足。不过，政府已计划在今年年底前，在全岛超过700个建屋局停车场增设约2000个电动车充电桩。

除了设立更多的公共充电站，政府也推出多项诱人的优惠来吸引电动车的潜在买家。例如截止2023年底，新注册的电动车将能享受45%的附加注册费（ARF），最高限额为2万元。

在增强版车辆减排税务计划（Vehicular Emissions Scheme，简称VES）计划下，A1和A2这两个最高清洁级别的税务回扣将增加5000元。VES是一个根据车辆有多环保减排来制定的减税或征收附加费的制度。这意味着A1级别可获得2万5000元回扣，而A2级别的回扣则是1万5000元。

想参与并体验环保绿色驾驶旅程，到Cars@Expo 2023汽车展销会参观一系列不同款式的电动车，势必有一款能让你心动。

MG4 纯电动掀背车

（图/商家提供）

这款电动车延续英伦品牌的设计风格，但添加新元素。前罩细长大灯设计与造型宛如鲨鱼的车头设计融为一体，令人惊艳的外形设计一直延伸到车尾行李厢。

走进车厢，光滑且深具未来感的旋转式换档旋钮，为手机充电的USB接口以及宽敞的前后座空间都让人眼前一亮。

在性能表现方面，它以150kW快速充电器在短短的35分钟内快速充电到80%，同时也带来250Nm强劲扭力的驾驶乐趣，就可续航450公里（WLTP）的路程。WLTP是全球统一轻型车辆测试程序的缩写，用以测试电动车可持续行驶的里数。在测试中，车子在夏天的气温中行驶，充满电的电动车车速保持在每小时48公里的时速行驶直到电力耗尽，得出总行驶里数。

车子触感灵敏的转向系统，能够准确地传递出路面的情况，受到驾驶者的肯定。

在配件方面，它搭载了MG导航智能驾驶辅助系统，同时搭配苹果Apple CarPlay和安卓Android Auto无线手机充电，并提供八年电池保用，让车主更高枕无忧。

比亚迪（BYD）Atto 3 100kW纯电动跨界车

（图/商家提供）

驾驶这款车子在路上飞驰，绚丽多彩、充满时尚感的车身颜色供选择。

对小家庭和第一次购买汽车的人来说，这个车款是一部可满足未来可持续驾驶体验的完美选择。车子采用品牌新一代刀片电池驱动，电池容量达每小时60.5kW，可续航565公里（WLTP都市数据），扫除了很多人担心电动车跑不远的担忧。以都市行驶速度较低且能源需求较低为考量，WLTP都市数据是在都市环境下的行驶距离预估。

除了可观的续航里数外，这车款还为买家提供不少惊喜，包括全景式玻璃天窗、可电动调控前座椅、能与所播放的音乐相呼应的31色智能座舱氛围灯，12.8寸支援苹果Apple CarPlay和安卓Android Auto可旋转荧幕主机等。

沃尔沃（Volvo）XC40 Recharge Pure Electric纯电动跨界车

（图/商家提供）

如果你正物色一部车身精巧、充满现代感的跨界电动车，这款纯电动肯定值得你考虑。

它不仅拥有简约而高雅的外形，驾驶时只需单踏板驱动，并可享有平稳加速的舒适性，为零排放驾驶加分。

车子内饰完全无皮革，而是以品牌旗下的仿绒面革合成面料取代，贯彻可持续发展的宗旨。

车内迎向未来的设备还包括：直接集成谷歌智能助理与汽车之间的最无缝连接。这意味着你可以在车上浏览并使用集结了Google Maps、Google Assistant、Google Play的资讯娱乐，使用更便利；你只需用语音来控制汽车的咨询与娱乐功能，意味着你将能专注前方路况，无需分心查看荧幕。

品牌向来注重各种安全性能与装置，在这款车子也不例外。例如防护车身结构、车道偏离预警、盲点监察系统、以及拥有自动刹车功能的倒车横向车流警示系统等。

对拥有多年驾驶经验的人来说，这部拥有231hp动力和330Nm扭力的电动车，能在短短7.4秒从零加速到100公里时速，以及在WLTP标准下续航最长远可达425公里，如何不心动？

标致（Peugeot）e-2008 GT纯电动休旅车

（图/商家提供）

这家法国汽车制造商延续其前瞻和融汇性的设计元素，打造这款迷人、亲和力强、易于驾驶的紧凑型跨界纯电动力。

宁静的车厢，配备了注入人体学设计元素的3D i-Cockpit驾驶座舱，可自我设置的3D立体显示仪表板，结合链接苹果Apple CarPlay和安卓Android Auto的10英寸全彩触屏娱乐资讯系统，让你轻松掌握车辆相关资讯，有效提升行车安全。其中，重要的讯息提醒，如车速和安全警示也加以凸显，即刻引起驾驶者的注意。

它配搭全景式玻璃天窗的法式纯电新时尚。电池模组巧妙收纳于车身中央座椅下方，以最佳化配置完整保留座舱空间，为乘坐提供了舒适性与宽敞行李厢空间。

这部拥有130hp动力和260Nm扭力的电动车，在100kW的DC直流快充下从零到80%蓄电只要30分钟就可完成。

极星（Polestar）2纯电动掀背车

（图/商家提供）

这车款走简约风设计，定位于未来， 着重卓越的性能与吸睛设计。

这部拥有408hp动力和660Nm扭力的电动车，能发挥强大的动力，从零加速到100公里只需4.7秒。配置高性能的制动器布雷博Brembo更是一大卖点，刹车表现佳，行车的安全性能大为提高。

车厢内的中控系统让你开车时无需分心查看中控台。它是全球首款装置由谷歌研发、安卓 驱动的操作系统。其中，系统提供谷歌行车服务（Google Automotive Services），可支援语音操作，如寻找更便捷抵达目的地的路线，免去用手触屏的麻烦，大大提高驾驶的专注度与舒适感。

现代（Hyundai）Ioniq 5纯电动休旅车

（图/商家提供）

这是该韩国品牌旗下第一款从头到尾全新打造的电动车。它截然不同极具创造力的车外观，从利落的线条到复古的灯组，让它看起来充满未来感，却又经典帅气。

这也是首部采用由品牌自主研发的电动车建构平台（Electric-Global Modular Platform，简称E-GMP）的汽车，让工程师可以发挥创意，充分利用空间，成品就是一款空间宽敞，布局设想周到的新车。

崭新电动滑行座椅，让前排座椅可以电动调整位置，并取得最佳的斜靠位置，可争取在车内舒适地休息；座椅间的岛屿设计也能向后移动滑行，方便后排乘客使用。

另一个特色是其车厢内充电Vehicle-to-Load（V2L）功能，只需将转接器连接上充电插口，便可为电子配备充电，车子顿时就成了一个巨大的充电宝。

特快充电的功能让车主免除后顾之忧。使用350kW直流电充电桩只需5分钟特快充电，便可增加100公里续航能力；从零充电至80%也只需18分钟。

选购这款车，你还可自豪地说你的爱车是新加坡制造的第一辆电动汽车车款。

欲知更多详情，请上网carsatexpo.sg查询。

Cars@Expo汽车展销会

日期：4月15和16日（星期六和星期天）

时间：10am-8pm

地点：新加坡博览中心第3B和第4展厅

入场免费

【本文取自《驶向新时代》汽车展销会特辑】