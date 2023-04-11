新加坡最大型车展 本周末隆重登场

随着上次汽车展销会成功举行，本周末（4月15日和16日）再度举行的Cars@Expo 2023汽车展销会有更多汽车品牌参与，为你提供更多的独家优惠。

如果说2022年8月举行的Cars@Expo汽车展销会的统计数据是一个成功的指标，那来临的汽车展销会势必造成另一次大轰动。

上一次汽车展销会在防疫措施放宽后再度举行。为期两天的车展吸引了约12万名参观者蜂拥而至寻找独家优惠，总共卖出总值9200万元，合计520部的车子。这充分显示新报业媒体（SPH Media）主办的汽车展销会深受新加坡人的欢迎，也使新报业媒体再接再厉，于今年4月15日和16日连续两天，在新加坡博览中心第3B和第4展厅，再次主办汽车展销会。

“随着去年汽车展销会获得空前的成功，Cars@Expo 2023汽车展销会今年再接再厉以巨大的优惠满足所有汽车买家的需求。” ——新报业媒体销售主管陈泳安

Cars@Expo汽车展销会号称新加坡最大型的汽车展销会乃实至名归。34个参展商将齐聚一堂，包括著名的汽车品牌、汽车分销商和二手车商，以及车辆配件零售商，分别于28个展台登场亮相。

从奥迪（Audi）到沃尔沃（Volvo），无论预算多少和有各种不同需求，相信展销会都能满足每一位参观者。

“汽车展销会是一个能让我们在汽车展销室以外场所，与现有客户联系，同时争取潜在新客户，以及打响品牌的大好机会。” ——宝马汽车本地代理商Performance Motors董事经理陈振发

享多重优惠 获赠品与礼券

Cars@Expo汽车展销会，你不容错过的盛会。（图/新报业媒体）

参观汽车展销会不但可以享有多重优惠，还能获得赠品与礼券*，必定能让你满载而归。

每订购一辆车子即可获赠高达$500的SPC礼券。

首100名二手车买主可获赠价值$115的SPC SpeedyCare汽车保养礼券。

每天首1000名参观者可获赠Cars@Expo倒置伞，有黑、蓝、红和橙四种颜色**。

参观特设的“电动车资讯学校”专区，获取有关电动车的相关资讯，老少咸宜。

在特选直播时段与心仪的Kiss92和UFM100.3的电台DJ会面。

*所有礼品和奖励采取先到先得方式进行。

**雨伞颜色随机分发。

特设“电动车资讯学校”专区 助你展开绿色之旅

汽车展销会上一次过展示多款崭新的电动车让买家挑选，更设有“电动车资讯学校”专区为你网罗电动车资讯。图见比亚迪BYD Atto 3 100kW电动车。（图/商家提供）

随着新加坡政府计划在2040前落实清洁能源车辆计划，新加坡人对电动车（EV）的兴趣自然也越来越大。

陈泳安说：“随着人们聚焦可持续与绿色出行，参观者也可在汽车展销会上参观‘电动车资讯学校’（School of EV）专区。对想购买电动车的人来说，这个专区可提供许多有用的电动车资讯。”

在配有互动环节的电动车专区里，参观者将能对电动车的方方面面有更清楚的认知。在此，你可了解到新加坡有什么地方可为电动车充电，以及保养电动车的各种方式。这是一个被设计为教育与资讯的专区，老少咸宜，主办方也特地安排了一些活动让青少年参与。

想购买电动车的潜在买家，可以在汽车展销会上看到多款崭新的电动车亮丽登场，包括比亚迪BYD Atto 3 100kW和现代Hyundai Ioniq 5。前者是首购电动车车主的首选，而后者则拥有第一部在新加坡生产的电动车荣衔。

韩国现代汽车新加坡代理Komoco Motors商业总监黄俊伟说：“现代汽车向来具备生产一部高效能又不缺自身风格车辆的良好信誉。在Cars@Expo 2023汽车展销会上，我们将展示的环保车包括：Ioniq 5、Tucson Turbo Hybrid，以及Santa Fe Turbo Hybrid等。”

“我们相信Cars@Expo是一个向汽车品牌爱好者展示最新车款的平台，不论是电动车、油电混动休旅车，或是高级豪华车。” ——现代汽车本地总代理Komodo Motors商业总监黄俊伟

群英荟萃

35个参展商将齐聚一堂，多款新车个二手车任你挑选。图见丰田Toyota Harrier Hybrid混动车。（图/商家提供）

除了电动车外，汽车展销会上也将展示众多的传统燃油驱动汽车，新车主不妨考虑最新款的本田Jazz Crosstar e:HEV，以及铃木吉姆尼Suzuki Jimny轻型越野车，娇小玲珑的车身在繁忙的新加坡公路上会更易于操控。

另一方面，宝马BMW X1 sDrive16i xLine、奥迪Audi Q3 1.5 TFS S tronic，以及斯柯达明锐Skoda Octavia，则适合需要更大车厢空间的家庭。

对于那些需要接送多代同堂家庭外出用餐或郊游的买家来说，在立胜Lexus RX 350h、名爵MG HS Exclusive和丰田Toyota Harrier Hybrid当中，必有一部能符合要求。

这些车款不仅是车身宽敞，更能让你感受到奢华触觉皆为舒适旅程而设计，从祖父母到小孙儿，莫不点头赞赏。

“这是Eurokars Auto正式成为宝马汽车代理商后第一次参加Cars@Expo汽车展销会。我们的团队非常期待与客户和品牌爱好者接触。我们将有一系列的车辆展示，以及全面性的优惠折扣，Eurokars Auto相信所有参观者都能满载而归。” ——Eurokars Auto董事经理林文龙（Eurokars Auto去年10月成为新加坡第二家宝马BMW汽车的代理商。）

汽车展销会上另一个独特且引人瞩目的展品，是一部特地从澳大利亚空运来参展的Alfa Romeo Stelvio运动型多功能车。这部具备280hp动力、超强性能的左侧驾驶运动休旅车的闪亮登场，为的是正式宣布分销越野车的Komoco Holdings属下子公司Capella Auto已正式代理Alfa Romeo这个意大利品牌。

颇负盛名的二手车商也将在汽车展销会上卯足全力。它们包括：Cosmo Automobiles、Dynamic Motoring、Motor-East、SG Car Choice、Sime Darby Auto Selection、Supreme Cars、SWheels Auto，以及新加坡唯一的二手宝马车代理商Performance Premium Selection。

那些想为尊车提高驾驶性能，或美化车身的车主，不妨移玉到车辆配件专区。著名车辆配件商家如Autobacs、Hyper轮胎和Stamford轮胎将在场恭候光临。

配件商们每天提供的独家折扣和特别优惠，将是一个让车主物色崭新轮胎、购买汽车洗洁液，甚至服务配套的理想时机。

参展商大汇合 第4展厅 Alfa Romeo、Audi奥迪、BMW宝马、BYD比亚迪、Honda本田、Hyundai现代、Jeep、Lexus立胜、Mazda万自达、MG名爵、Peugeot标致、Polestar极星、Skoda斯柯达、Suzuki铃木、Toyota丰田、Volkswagen福士伟根、Volvo沃尔沃 第3B展厅 二手车商

Cosmo Automobiles、Dynamic Motoring、Motor-East、Performance Premium Selection、Sime Darby Auto Selection、SG Car Choice、Supreme Cars、SWheels Auto 车辆配件商

Autobacs、Hyper Tyre、Mobot、Motherswork、Sgcarmart、Spark、SPC、Stamford Tyres、Universal

欲知更多详情，请上网carsatexpo.sg查询。

Cars@Expo汽车展销会

日期：4月15和16日（星期六和星期天）

时间：10am-8pm

地点：新加坡博览中心第3B和第4展厅

入场免费

【本文取自《驶向新时代》汽车展销会特辑】