符合跨代家庭所需的家用车

随着人生进入不同阶段，生活的需求和重心也有所改变，车主对车子的要求自然也有所不同。比如，若你成为了新手爸妈、还是家里又再添新成员，或者现在需要经常接送父母，这时你会发现有辆车子才能满足通勤的需求。作为一家老少的“御用司机”，你对选购家用车自然要考量到务实的需求。

陈炳全也大赞这混合动力车款非常省油，比他上一辆车子节能约65%。（图/新报业媒体）

以陈炳全（39岁）来说，他就在去年年底因家里的需求和预算考量，更换了一款崭新的韩国品牌现代（Hyundai）的Santa Fe混合动力车子。

他原本是驾驶日本品牌的运动休旅车，直言是为家人才换车的。 他受访时说：“我和太太对新车的其中一个需求是三个孩子都必须很喜欢这辆新车。试驾时，就特地带他们一起去。”

他坦言，家人认为之前那辆休旅车的车厢空间太拥挤，现在大家都很开心，因为他们可以有自己的个人座椅。

驾驶新车已经四个月，陈炳全发现自己和家人也越来越喜欢这款车子。其中，大家都喜爱车子的大片天窗，让一家大小可以在夜晚躺在车里赏月观星。

另一个原因当然就是车子的油耗表现，足足比上一辆车子节能了约65%。在现今油价高涨的当儿，这是一大喜讯。

任职跨国公司产品经理的他说：“以前我每周都要去油站添油一次，换了这辆新车之后，我每三个星期才需去油站添油一次；如果碰到较少使用车时，甚至可以一个月才需添油一次。”

功能实在 空间宽敞

无论是采购一大家子的日常用品、或是载着三代家人出行，各种功能实在的车子，一律都能在Cars@Expo 2023汽车展销会找到。（图/商家提供）

如果你需要载送三代人，要考量的不仅是各个家庭成员的乘车舒适感、宽敞的车厢空间，油耗效率高也不应该忽略。在Cars@Expo 2023汽车展销会上，就有不少适合作为的大家庭或是跨代家庭的家用车供车主选择。

本田（Honda）Freed七人座多用途车

（图/商家提供）

如果你喜欢宽敞的座椅、美观的外形设计又价格实惠等功能实在的车子，这款实用的七人座多用途车（MPV）值得你考虑。

它的外形非常方正，但这却对内部空间起到了奇妙的作用，使它成为同级车款中最为宽敞的车型之一。

车子走的是实在的简约风格，没有五颜六色的灯光或花哨的高科技屏幕，简单中显得清新。它设有双向电动侧滑门，且车身离地低，额外方便乐龄人士和小孩上下车，是务实的设计。

同时，车子的置物空间也很多，让你省却东西放不下的烦恼。第二和第三排的座椅的空间也适合成人乘坐而不显逼迫，第三排座椅也可以放平，以增加行李厢的置物容量。

现代（Hyundai）Santa Fe Hybrid七人座混合动力车

（图/商家提供）

这款七人座运动休旅车推出以来拥有不少粉丝，这回添加了混合动力车款，相信更具吸引力。

车子近期才改款，霸气进气格栅无缝接轨的头灯，提高了车子的吸睛指数。不仅如此，动力十足的车子也拥有一系列的安全装置。

其1.6升的涡轮增压引擎混合动力车子，能输出最大230hp动力和265Nm扭力，燃油效率是每100公里只需5.5升，是动力与节能并重的混合动力车款。

车子强打便利与简约风，装置包括智慧电动尾门、第二和第三排座椅可以平放以腾出更大的置物容量、无线手机充电功能和独特的盲点侦测监控等。在中控台上，设有超大的中控娱乐与资讯触屏，以及同级车款中少见的按钮换挡装置。

立胜（Lexus）ES300h混合动力轿车

（图/商家提供）

这款执行级轿车，搭载的轻混合动力引擎，用它来载送一家老少，肯定吸引旁人的眼球。

帅气又时尚的造型，车子采用锐利折角的纵向纺锤形进气格栅，修长的肩线从前脸一直延伸到车尾，饱满的车厢轮廓形成鲜明的对比，也让车身更加灵动。两侧的三组车头灯不但加强设计元素，也可更好地照亮前方道路。

车厢也延续豪华轿车的风格，营造了一个舒适宜人的驾驶舱。宽敞的后排提供充足的头部和腿部空间，而后排座椅也设用电动调节功能，中央扶手带有杯架和人性化的中控台，让乘客可以调节音响系统、调整座椅位置和其他车内设置。

车子也设有多个安全系列。防前方撞击自动刹车功能警示系统，增加反应距离，而提早提醒驾驶者刹车，更能在驾驶者没有及时刹车时自动启动刹车器，避免发生碰撞意外。车道追踪辅助系统可视察路上的车道标记，适时操作驾驶盘，确保车子不偏离车道，而与前方车辆保持安全距离的雷达定速系统，也可进一步加强驾驶安全。

虽然这是一款家庭轿车，但并不意味着它的行驶表现会逊色。事实上，其2.5升混合动力发动机与电动机配对，提供214hp的动力和221Nm的扭力；油耗表现是一升汽油可以行驶21.7公里，燃油效率优异。

丰田（Toyota）Harrier Hybrid混合动力运动休旅车

（图/商家提供）

如果你追求的是豪华、节能和时尚的车子，这款混合动力车相信能满足你的需求。

在今年的汽车展销会上亮相的是全新的车款。它装备苹果Apple Carplay无线连接，提高全家出游的行驶乐趣。

这车款保留大家喜爱的安全实在又不失时尚的风格，是大家赞赏的豪华运动休旅车。它的油耗表现极佳，一升汽油可以行驶21.7公里。

在安全性能方面，它拥有了众多装置包括车道偏离警示、车道追踪辅助、雷达定速系统和优化版的防前方撞击警示系统。

车子的外形典雅，低重心、流线型的斜车顶和双排气管，让你和家人驾驭时尚风情。

车厢内也有多项务实的便利装置，从无线手机充电、双区冷气调节系统和前排的透气座椅，到行李厢底下的感应器，方便你在购物或搬动物品时，用脚启动感应，就能免手触轻松打开行李厢。

欲知更多详情，请上网carsatexpo.sg查询。

Cars@Expo汽车展销会

日期：4月15和16日（星期六和星期天）

时间：10am-8pm

地点：新加坡博览中心第3B和第4展厅

入场免费

【本文取自《驶向新时代》汽车展销会特辑】