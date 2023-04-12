从使用、保养到充电 带你认识电动车

要转向电动车，从使用、保养到充电事项，你是否还存有不少疑问？本文从电动车迷思、保养事项，到带你认识充电站营运者的充电清单的收费，理清你对电动车的一些疑问。

电动车三大迷思

大家对电动车普遍存在的误解有哪些？

①在新加坡使用电动车并不实际，因为它的续航里程不足。

由于汽车科技与电池蓄电技术的改进，电动车的续航里程近年来已获很大的提升。

从开始时只能跑几公里路，到目前许多电动车都能在一次充电后续航400公里以上，甚至超越500公里，这一突破让电动车的日常驾驶变得可靠实用。

目前大多数电动车都具备动力回收系统，这使到车辆电池的储备稍微增加。

对大多数人而言，目前电动车所能行驶的里数已超过他们的需求。对于一些要每天跑更远路程的驾驶者来说，本地可供充电的设施包括快速充电站的数目也在持续增加。其中，快速充电可以在少过半小时内为车子完成充电。

②相较于传统燃油车，电动车需要更长的时间来充电，形成不便。

传统燃油车添油时所花的时间比电动车充电来得快，这是无争的事实。但随着科技的进步，电动车充电时所耗的时间已在逐步减少。

其中一个提升充电时间的方法是装置800伏特的电力分布系统，让车子在加快充电速度的同时，不会制造出过多的热能。越来越汽车制造商将会陆续会把这个系统置入其车内。

此外，电动车的车主也能在家进行隔夜充电，这意味着隔天就有充足电力的车子可以使用了。

③电动车对环保不利，因为用来充电的电力是燃烧石化燃料所得。

电动车的电力确实来自石化燃料，但电动车仍比燃油车更洁净，因为它们在行驶时为零尾气排放。

专家普遍同意，比较起普通的内燃式引擎汽车与货车，电动车在使用年限内所制造的碳排放比较少。

事实上，据2021年美国麻省理工学院能源计划的一项研究报告显示，用来制造电池和电动车的燃料排放量比制造一般的汽车还要高，但报告也发现到虽然开始时得付出更高的环境代价，但这个代价会在接下来多年被电动车卓越的能源效率所抵消。

电动车保养有哪些？

相较于内燃式引擎的车子，电动车的保养步骤相对少，但以下保养环节还是不可少。

确保电动车的电池充电足，才能保持电池处于最佳状态。电动车要每天或几天才充一次电，就取决于你的驾驶习惯和行驶里数。

根据制造商的要求，建议充电状态保持在20%到80%的电量，以延长电池的寿命。只有打算出远门，例如准备驱车到马来西亚时，才充满到100%的电量。

经常检查电动车轮胎的气压，轮胎的气压不足将增加与地面的摩擦，从而减少行驶的里数。此外，根据制造商的指示确保车轮定期交替轮换与平衡校准，以减低不必要的拖缓，这也会降低行驶里数。

与其他汽车一样，电动车也需要例常维修保养。遵照制造商所建议的维修日程，才能确保电动车的顺畅行驶。

避免猛踩加速踏板和突然刹车，因为这么做将对电池和组件造成压力，影响所能取得的行驶里数。尝试以平稳的速度顺畅地驾驶，以取得最佳的行驶里数。

充电站：充电器类型和收费

这里为你收罗目前在本地的充电站营运者个别提供的充电器类型和收费。

全岛的电动车充电点正不断增加。（图/Getty Images）

Bluecharge 会员每年得付$20的会费。充电时最初的三个小时每小时收费$1，之后每小时提高到$2。 全岛有455个公共充电桩使用Type 2插头，这是我国充电站必须遵照的规定。 充电桩平均提供3.7kW电力，意味着一个30千瓦小时电池需要8小时来充满。

SP Mobility 充电速度较慢的AC交流电桩收费$0.594每千瓦小时，而快速的DC直流充电桩则收费$0.648每千瓦小时。 目前全岛有超过140个充电站的600多个充电桩投入服务，地点包括星耀樟宜、Republic Plaza和PLQ Mall。 约30%的充电桩是提供50kW和60kW的DC直流快速充电，意味一部电力剩下20%的电动车只需30分钟就能充到80%。

CDG Engie 7.40kW、11kW和22kW的AC交流充电桩收费$0.56每千瓦小时，而其DC快速充电100kW和120kW的直流充电桩则收费$0.61每千瓦小时。 这个由本地交通业者康福徳高和法国能源公司Engie组成的联营集团，目前是新加坡规模最大的公共充电站运营者。

Shell Recharge 3.7kW充电桩每小时收费$3 ，120kW的DC直流快充则是$0.60每千瓦小时。 目前全网络营运50kW和120kW的DC直流快充和AC交流充电桩。 其50kW的DC直流快充可为几乎所有款式的电动车充电，充电量从零到80%只需约30分钟。 可同时支持CCS（联合充电系统）以及Type 2（43kW AC交流电）插座。

Charge+ 7.4kW的AC交流充电桩收费从$0.5238每千瓦小时开始，而120kW的DC直流快充则是每千瓦小时收费$0.5545。 目前在全岛多个地点设有充电桩，地区包括文礼、榜鹅和乌节一带。 隶属星生能源集团（Sunseap Group），本地规模最大的清洁能源供应商。



注：千瓦即kW，而以上价格以2023年3月底为准。

欲知更多详情，请上网carsatexpo.sg查询。

Cars@Expo汽车展销会

日期：4月15和16日（星期六和星期天）

时间：10am-8pm

地点：新加坡博览中心第3B和第4展厅

入场免费

【本文取自《驶向新时代》汽车展销会特辑】