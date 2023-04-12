功能与动力兼具 亮眼新车款

购买性能车或是功能车，是老掉牙的争论。时至今日，汽车制造商致力打造两者兼具的车款，让你无需为“二选一”而伤脑筋。

在购买车子时，你的首要考量是什么？是车子的性能，还是务实地着重在车子的功能性，如载客能力和载物的容量？

现代的车款不再只着重性能或是功能，两者的界限变得模糊。这些在Cars@Expo 2023汽车展销会上推出的车辆，不但好看好驾，车子的功能性也符合不同的生活需求。

驾驶乐趣：宝马5系列（BMW 5）轿车

（图/商家提供）

宝马5系列（BMW 5）豪华车向来是执行级人员的首选，商贾们喜爱的用车，这系列的车子就如同量身定做的西装，从不过时。

在最新的M运动型版本（M Sports）车款上，车子的动感线条更是从车前至车尾流畅体现，充分展现车子的运动型特性，兼具动感和动力。

车子的驾驶性能令人雀跃。其2升的涡轮增压引擎，能输出184hp的动力和290Nm的扭力，以及近50-50的重量分配，令人在行驶的过程中，感受前所未有的平衡感，享受宛如驾驶跑车一样的体验。车子的油耗表现是每100公里为6.1升汽油，确保车子不会因为马力大而牺牲油耗表现。

它也配置个人智能数码系统，包括能以苹果手机应用获取车子的数码钥匙；12.3英寸的晶液多媒体仪表板，能随心展示所需的信息，并与智能手机无线衔接。在行驶时，停车辅助和宝马专属的驾驶辅助系统，皆能让司机从容地驶过每一个拐弯，愉快稳健地完成旅程。

吸睛的行驶：奥迪（Audi）A5 Sportback 2.0 TFSI S tronic轿跑车

（图/商家提供）

奥迪（Audi）A5 Sportback 2.0 TFSI S tronic轿跑车，兼具轿车的功能性，而流线造型的车身，让外形倍具动感。

它以其轻混合动力的2升TFSI发动机和12V电动机为特色，加上大进气的前脸设计、铬铝设计风格和饱满的后轮拱，能输出110kW动力和270Nm的扭力，驾驶顺畅且具行驶效率，任由你选择。由于车子能在减速和巡航时关掉引擎，所以在油耗方面取得优越的表现，6.4升汽油可行驶100公里。

车厢的宽敞不在话下，可以让第二排的乘客坐得舒适之余，车厢也兼具容量，从每周的购物到出国的行李箱，甚至是高尔夫球袋也不成问题。

车子也具有停车辅助功能，并设有360度的全景摄像功能，而且该品牌虚拟驾驶舱呈现出的重要驾驶信息，让你坐在车内就能清楚全面掌握车子内外的行驶环境。

驶向未来：沃尔沃C40（Volvo C40）Recharge电动跨界运动休旅车

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如果车子的选择反映一个人的性格，那沃尔沃C40（Volvo C40）Recharge将是永续发展拥护者的选择。拥有流线斜背的车顶线条，它充分展现纯电动跨界运动休旅车（SUV）的优点，在不同道路行驶上皆能掌控自如。车子能输出的最大动力为408hp和660Nm的扭力，仅仅4.7秒就能从零加速到时速100公里。

不仅如此，车子的续航更高达450公里，可在约28分钟内从10%充电至80%，扫除人们的里程和充电时长的焦虑。

当然，既为可持续发展的引领车款，车厢不见皮革的踪影，取而代之的是以微技术生产、具可持续发展优点的Microtech面料。车子也搭载智能系统，具免手动的谷歌辅助系统，让你从车子的导航到回复简讯都能轻松完成。同时，智能系统也会自动更新车子的导航地图系统，让驾驶者随时掌控当下的交通情况，以及经常使用的充电桩是否被占用。

刚劲又美丽：Jeep Grand Cherokee Limited越野车

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汽车展销会上也有车款供热爱探险人士选择，当中自然少不了几乎是越野车代号的Jeep品牌，其车款Grand Cherokee Limited就备受瞩目。

这款车子的功能可满足驾驶者追求自由和探险的特性，其中一个显著的优点就是车子备有Selec-Terrain全路况牵引力控制系统和Quadra-Trac I四驱系统，提供不同路况的驾驶模式，无论是越野行驶或是穿梭在都市街道也应对自如。

其2升的涡轮增压引擎能输出最大的动力为268hp，提供400Nm的扭力，每升汽油可以行驶10.3公里。车厢展现阳刚气息，霸气的空间搭配双片全景天窗设计，让车厢更显得明亮宽敞。

车子的智能辅助功能系统包括自适应巡航控制（简称ACC）可提供车道控制和Stop & Go智能定速巡航功能，以及辅助停车的360全景摄像配置等。

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城市座驾：立胜（Lexus）RX350h轿车

（图/商家提供）

如果你要一款适合在都市驾驶，外形出众，并且能满足全家通勤所需，又具备卓越油耗表现的车子，立胜（Lexus）最新RX350h车型就符合这种种的需求。

从外形来说，展现品牌特征的纺锤状水箱护罩（spindle grille），是这款车子吸引眼球的霸气特色。走入车厢，后座空间宽敞，提升乘客的乘坐舒适指数，而行李厢的容量更是高达612升。

令人赞赏的是车子搭载2.5升的涡轮增压和混合动力引擎，最大动力输出达183kW，并取得239Nm的扭力，但每升汽油能行驶高达17.8公里，油耗表现佳。

有赖于车子底盘优秀的精密工程，驾驶者在弯道和狭窄空间驾驶时，将能更好地操控车轮，提升驾驶体验。

车子也备有360度的全景摄像系统，拥有三种不同的视像选项，同时搭配品牌的系统，让你在狭小的停车空间也可以得到应有的辅助，轻松停车。

物有所值：柯斯达（Skoda）Octavia混动车

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如果想要小车大马力、物有所值的功能车，不妨考虑柯斯达（Skoda）Octavia。

这款车子的装置是传统上在较高价码的车款中才能找到的。这包括：配有虚拟踏板的电动尾门，双手都拿着东西时，只需“踢脚动作”就可开启容量达600升的宽敞行李厢；10.25英寸的高清数码仪表盘；支持苹果Apple CarPlay和安卓Android Auto的无线Smartlink智能系统，以及可自我设置的氛围灯。

其轻混合动力的搭配：1升的涡轮增压引擎、48V锂离子电池以及皮带驱动起动机－交流发电机的结合，可实现更平稳、更经济的行驶。让你驾驶顺畅却又省油，因为在巡航和减速时，引擎会自动关闭，因而可以取得每升汽油能行驶23.3公里的卓越经济效益。

活力人生：福士伟根（Volkswagen）T-Cross掀背车

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福士伟根（Volkswagen）的T-Cross营造帅气又热爱生活的形象，更拥有多个亮丽车身色调供选择，朝气十足。

紧凑型的车身易于掌控，但车厢依旧让人感觉宽敞。行李厢容量在灵活折叠后排座椅来迎合需求，可以腾出达455升的容量（后座座椅被挪向前140毫米），足以放置高尔夫球袋、购物袋甚至是行李箱。

说到功能性，车子拥有高清数码仪表盘让驾驶者能掌控所需的驾驶讯息。此外，它支持苹果Apple CarPlay和安卓Android Auto链接的无线智能系统。其他实用的智能装置还包括：停车辅助、双冷气调节出风口，确保车内空气清新的过滤系统。

它的1升TSI涡轮增压引擎，能输出85kW的动力和200Nm的扭力，每升汽油可以行驶18.5公里。

一击即中：MG HS Executive运动休旅车

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要寻找一款漂亮的汽车，既能应付一切需求，又不过度招摇，当属MG HS Executive运动休旅车。

品牌旗下最大型的这款运动休车，符合家庭的通勤需求，无论是周末购物或要运载物品也轻松不在话下。

它不仅美观，与精致的内饰也相得益彰，包括可调节的后座座椅、扶手甚至杯架。

虽然属于家用车，但这并不影响它的驾驶体验。其1.5升的涡轮增压引擎，配置七速双离合变速器，能输出最大的动力是119kW和250Nm的扭力。尽管如此，油耗量是每100公里为6.9升，经济效益也不错。

欲知更多详情，请上网carsatexpo.sg查询。

Cars@Expo汽车展销会

日期：4月15和16日（星期六和星期天）

时间：10am-8pm

地点：新加坡博览中心第3B和第4展厅

入场免费

【本文取自《驶向新时代》汽车展销会特辑】