与至爱共用爱车 选车考量多

无论你是与伴侣一起买车，或是因组织小家庭而选购车子，选车的考量就不再是个人的因素而已，也得考量到至爱所需。这次的Cars@Expo汽车展销会就为你网罗各式车款，方便你精挑细选。

杨伟劲对新车的要求就包括宽敞的储物空间，让他可以轻松放置音乐用品，以及需要运载的公司物品。（图/新报业媒体）

杨伟劲（35岁）在今年2月刚换车，他选择了全新的宝马（BMW）X1系列车子。

自称是德国车子铁粉的他，多年来一直是德国车子的拥趸。这次选购新车的一大考量就是车子必须是符合“经济效益”，同时又不失舒适和豪华性。

经营一间清洁和虫害防治公司的他，经常在教会上弹唱，所以宽敞的车厢空间对他而言，非常重要。他说：“我需要较宽敞的储物空间，让我可以放置音乐用品如吉他等，同时又得有足够的空间放置公司的物品。而宝马的这款车子，完全符合我的空间所需，设计也很帅气、时尚。此外，车子的拥车证属于A组的中小型汽车，自然更具吸引力。”

购买这款新车，不仅令他非常满意，车子也获得妻子和两个孩子的赞赏。

尽管上一辆轿车的车厢空间够宽敞，但这款新车胜在车身更高，让大家拥有更宽裕的头部空间，上下车也更轻松自如。

小家庭用车 舒适安全最重要

要符合小家庭的通勤需求，安全装置更是不能少。（图/商家提供）

从两人世界到组织小家庭？时髦、宽敞空间、舒适又省油的车款正好符合小家庭的需求。这些车款也装载最先进的驾驶辅助系统，为你和至爱提供安全保障。

宝马（BMW）X1 sDrive16i xLine跨界运动休旅车

（图/商家提供）

刚组织小家庭，要选择一款小型却豪华的跨界车载送小孩，这款车子必定是你的选择之一。

首先，这款车子现在归在拥车证价格比较实惠的中小型汽车（A组）。此外，新车的外形经过重新修饰，线条更简练，凸显宝马家族的特色。

不仅如此，它操控起来也充满活力，而且沉着自若。直列三缸涡轮增压引擎配搭七速双离合变速器，能输出最大的动力为122hp和230Nm扭力，可在10.5秒内从零加速到时速百公里，动力表现佳。

车厢空间宽敞，里头装置了双区冷气自动调节功能、气氛灯组、前排的运动型座椅和无线手机充电，一应俱全。

车子还备有先进的装备，从品牌的停车辅助系统、倒车辅助摄像头，到与其他更高端的宝马车型共享10.7英寸的中控娱乐资讯触屏以及10.25英寸的数码仪表盘，让驾驶者享有卓越的中控实况操控。

奥迪（Audi）Q3 1.5 TFSI S tronic轻混合动力掀背车

（图/商家提供）

以科技、精致度和安全性而论，这款车子将符合你的期待。

它装备1.5升涡轮增压引擎，搭配48V电力，给予动力和展现精工之余，却也具备务实指数。

属于轻混合动力车款，它可以在减速时回收电力并将它导回电池内，甚至可以关掉引擎的情况下滑行，以节省燃油。这让车主可享有每100公里只需要6.9升的油耗效益，令人赞叹。

车厢的科技配置也不遑多让，拥有奥迪全数位虚拟座舱科技，包括提供驾驶者清晰的资讯、帮助驾驶者掌握车外的情况，同时品牌的导航和娱乐资讯系统也能与苹果或安卓手机无线衔接。

开车时若有突发状况如小孩啼哭，导致你一时分神，该品牌的车道偏离警示和前方感知系统能给予碰撞预警等安全警示，能避免碰撞或减低冲击力，帮助你和你的家人保持安全。

标致（Peugeot）3008跨界运动休旅车

（图/商家提供）

这辆中型跨界运动休旅车是法国车商在设计上的骄人创作之一。

相较其他跨界运动休旅车，这款车子结合了独特的设计和奢华元素。其立体感更上一层楼，无框进气格栅透过饰板向两侧延伸，与重新设计过的前后灯组无轨结合，在白天或夜晚一样出众。

车前的两道日行灯也延伸至保险杆下方，顿成“狮子獠牙”形状。车后的三道“狮爪”LED灯组，令车子更显冷冽，极具强烈的吸睛能力。

法式设计元素延续到车厢内，12.3英寸的数码仪表更显立体。奢华的设计也考量到务实的需求。后座座椅具有60/40分离可折叠的“魔术叠平”效果，令后座空间更为宽敞，且行李厢还装置了脚踢感应式电动尾门功能（2023年最新车款），在你满手是购物袋时，可以轻松派上用场。

车子的安全性能也没被忽略，装置包括盲点监测、限速资讯、车道偏离警示和180度的前后摄像头和感应器等安全警示，前座乘客和后座两侧的座椅都设有Isofix，可以安全扣上婴儿椅。

万事达（Mazda）6轿车

（图/商家提供）

如果你喜欢执行级轿车，该系列车款是不错的选择。外观设计上，车子主打的是日式“魂动”（Kodo）设计语言，强调“人车一体”的驾驶哲学。

从流线动感的车身设计到奢华风格的车厢，充分展现了设计理念。

多功能皮革包裹的方向盘备有换挡拨片，驾驶座的前方显示屏，让驾驶者做到不低头、不转头就能看到时速、导航等驾驶信息。

行驶中，还可以享受车内的高级Bose音响系统，同时还可以通过中控娱乐资讯触屏，以家人和朋友联络，这有赖车内支持苹果Apple Carplay和安卓Android Auto的无线连接。安全功能方面也没有省略，包括备有盲点侦测、后方横向车辆警示、前后停车感应系统、360度全景摄像头、主动驾驶显示和四轮防锁死设置等，确保车子为你和家人提供更多安全保障。

二人世界 驱车齐探索

小夫妻的二人世界，选车更趋展现追求的生活方式。（图/商家提供）

一辆车子，接载幸福。小夫妻拥有自己的座驾，除了方便自己通勤和接载外，也可以跟伴侣有更多共处时光，从约会看电影，甚至随时想外出宵夜都十分方便，可以说走就走。

除此之外，开车探访父母也很方便。在为爱巢添购小型家具时，也能自己轻松载送。重点是，选择一辆体积适合你和伴侣的车子非常重要，并且要符合你们的生活方式所需。

福士伟根（Volkswagen）Golf 1.5 eTSI轻混合动力掀背车

（图/商家提供）

这款车子已进化到第八代，体现一如既往体现完美驾驶乐趣，最大的变化在于引擎的提升，摇身成为轻混合动力车，现在更成了省油小能手。

其1.5升的涡轮增压引擎满足车子的性能表现之余，也因配备48V轻混合动力系统，可在刹车时回收电力并将它导回电池内，提供更出色的燃油效率。

车子的锐利灯组，从LED头灯、分离式日行灯和LED尾灯，打造经典却又亮眼的整体设计。奢华的元素延续到车内，从皮革包裹着备有换挡拨片的多功能方向盘、10.25英寸的数码仪表盘，到8.25至10英寸的中控娱乐资讯触屏，可支持苹果Apple Carplay、安卓Android Auto和MirrorLink的无线连接。

同时，车厢也备有无线手机充电、三区自动调节的冷气设备还装置了过敏原过滤，让后座乘客也可自由调节所需。

这是一辆动感十足的帅气轻混合动力车子，让年轻夫妇可以轻松自若地享受同车乐。

铃木（Suzuki）Jimny越野车

（图/商家提供）

这款是外形亮丽的越野车，吸睛指数高。

其1.5升的引擎搭配了高效的Allgrip Pro 4WD系统和四速自动排档，让你根据不同的路面需求即时切换模式。

车子的外形复古，但车厢却是科技感十足，装载了远光辅助系统，可以根据周围环境自动切换头灯；车道偏离警示、防止滑坡控制、稳定的刹车辅助系统，都是辅助驾驶安全的智能装置。

车子还备有九种车色供你选择，包括亮丽的黄色，让你全程酷炫，在停车场更是额外突出。

驶出钢骨水泥的城市，车子就可展现它内在越野性能，非常适合喜欢户外活动的小俩口。它配备了一个适合各式路况的低档变速箱，无论爬山坡或行驶在碎石路也没有问题。

方正的车身，搭配垂直的挡风镜设计，避免阳光直射，让驾驶者的视线更为清楚。离地高度210毫米的车款，增强了车子的越野表现。

Jeep Wrangler越野车

（图/商家提供）

外形粗狂却带有精致魅力，这款安全性及科技感十足的越野车总能让人感觉眼前一亮。

车子的外在辨识度高，单是车头的七孔垂直的进气格栅，已成了其标志。2.0升涡轮增压引擎和八速自动变速器让它能输出最大的动力达268hp和400Nm扭力，可以轻松穿越不同的路况。其越野级别的4x4实力延续了该品牌强大越野车魅力的优良历史，还分别配置了该品牌另外两种车款Sahara和Rubicon所使用的全时四驱系统——Selec-Trac以及Rock-Trac。

车厢配置8.4英寸的触屏娱乐与资讯系统，支持持苹果Apple Carplay和安卓Android Auto无线连接。此外，车子还装载安全功能，包括装备前后感应的停车辅助、前后摄像头、盲点侦测和后方交通警示等，让它成为一辆科技感十足的现代越野车。

车子还拥有令人为之侧目的2050升行李厢容量，再加上60/40分离可折叠式的后座座椅空间，放置小俩口的越野脚车和露营用品绰绰有余，让你轻松带齐装备展开甜蜜探险。

欲知更多详情，请上网carsatexpo.sg查询。

Cars@Expo汽车展销会

日期：4月15和16日（星期六和星期天）

时间：10am-8pm

地点：新加坡博览中心第3B和第4展厅

入场免费

【本文取自《驶向新时代》汽车展销会特辑】