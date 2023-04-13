常见的汽车维修问题 为你逐一解答

就算你一直勤于保养车子，但经年累月后，爱车难免会面对磨损问题。车子常见的维修问题要如何应对，本文为你逐一解答。

最近，每当我的车闲置了一段时间后，我启动汽车时发现引擎嘎嘎作响。我的汽车已有七年车龄，一直都有定期保养。我常光顾的维修厂技工建议我为引擎进行翻修。真的需要这么做吗？

引擎冷却启动时会嘎嘎作响，意味着引擎内部保护油层不足或油流动不顺畅。既然噪音是在引擎冷却时才出现，显然是油层不足的问题，因为油流动不畅往往会促使车子亮起油压警告灯。

当汽车停放了一夜，原本被泵送到引擎四周的机油洒落并沉淀在机油箱底部，这是引擎机油循环系统的最低点。高品质的引擎润滑油往往能在引擎不同零件部位生成一层薄油膜，避免引擎表面“完全干涸”。因此，引擎必须有足够的润滑才能防止汽车在发动时发出噪音。

一般情况下，噪音的源头是正时链条（timing chain）没有得到足够的润滑，而正时皮带（timing belt）也会出现类似的问题，但噪音的声量小，往往听不到。一旦引擎开始运转，油泵正常操作，情况就会稳定下来。

既然你的汽车在启动后驾驶顺畅，同时没有发现其他状况，噪音的导因极可能是劣质的润滑油所导致的。建议检查上回维修保养汽车时所用的机油，并确保使用符合汽车制造商所推荐的需求。

根据你所描述的情况，就无需为引擎来进行翻修。

最近我察觉到我汽车（15年车龄）的自动变速器传动速度变得有些迟缓。有时，当我推进到D排档，变速箱会出现反应迟钝现象。请问这是自动变速箱出现故障的前兆吗？

换挡时感觉费力？是时候进厂检查是否需要翻修装配了。（图/Getty Images）

汽车的自动变速器是一个复杂的装配。它的组成部分包括一个充满液体的外壳，内部则带有一系列液压驱动的离合器和制动器的变矩器在运作。在任何液压系统中，润滑油的品质成了高效、快速和可靠操作的关键因素。

在上述情况中，自动变速器油（automatic transmission fluid，简称ATF）提供了用于启动各种内部元件的加压媒介。随着时间的推移，自动变速器油开始变质并失去其粘度，而造成磨损。

按时更换自动变速器油肯定能延长变速器的寿命。然而，摩擦元件导致的磨损，以及时而发生的有缺陷阀门，都将导致传输功能明显下降。一般会出现的状况包括换档速度缓慢，从N档到D档或R档经常发生延误状况，在极端情况下，甚至连升档和降档时都费力。

出现这个情况时，车主能做的是物色一个可靠维修厂更换已磨损的变速器，或交给专门维修变速器的专门人员彻底翻修原有的变速器。

据我所知汽车的催化转换器（catalytic converter）是一个必要的装置，以控制废气的排放。但我不知道它到底如何运作，以及是否需要定期保养或甚至需要整个更换？请问催化转换器是否不必整个换新，而是可以拆除以进行维修和保养？

虽不需要定期保养，但催化转换器有一定的“寿命”，到期就得更换。（图/Getty Images）

催化转换器是排气系统的组成部分，它更像是一个排气消声器。当汽油在燃烧时，排出的废气包含了有毒的污染物如一氧化碳、未燃烧的碳氢化合物和氮氧化物。催化转换器发挥了化学效应，并将大约九成的有害物质转化成危害较小的二氧化碳、水和氮气。转化器能起内部化学作用需要有催化剂的存在，最常见的是铂——这是一种昂贵的天然元素。

时间久了，催化转换器的功能下降可能是因为错误的引擎调校导致，而磨损的活塞环也可能导致引擎润滑油渗透入排气管，或因汽车碰撞而导致损坏。

在一般情况下，催化转换器能用上20万公里的行车里程。它不需要定期保养，但期限到了后也不能维修让它“起死回生”。一般催化转换器出现故障的常见迹象是堵塞的排气系统导致加速无力、汽车底部因内部结构的损坏导致行驶时嘎嘎作响，当然还包括嗅到难闻的废气排放。

若为了节省昂贵的更新费用，而拆除整个催化转换器，这将意味着尊车已无法符合法规下的排放标准了。

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Cars@Expo汽车展销会

日期：4月15和16日（星期六和星期天）

时间：10am-8pm

地点：新加坡博览中心第3B和第4展厅

入场免费

【本文取自《驶向新时代》汽车展销会特辑】