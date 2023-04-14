考获驾照八年 初圆拥车梦

年轻兽医虽然在2014年考获驾照，但在去年才初次升级为车主。有了车子，他发现自己有更多时间陪伴家人和女友，取得更好的工作与生活平衡。

买车后 生活与工作取得平衡

对兽医杨廷国（28岁）来说，拥有属于自己的汽车，不但方便随时出勤，也让他享有更多时间陪伴心爱的家人。

“长时间的工作，在我们这个行业中是司空见惯的。”

为了减少乘坐公共交通和候车的出勤时间，促使他在去年6月决定购买自己的第一辆汽车——本田（Honda）Fit。

他表示：“自从在2014年考获驾照后，我很少有机会开车，所以，对我来说，一辆较小型车子能减轻我的驾驶压力，让我得以轻松无虑地穿街走巷。”

现在，杨廷国常接载父母和女朋友。

考量车价与自身驾驶经验

当时选择购买二手车的原因，杨廷国的主要考量是车价和本身的驾驶经验。

他说，二手车更符合他这个新手驾驶和个人的经济预算。他决定购买要车子之后，就开始每天上网查看汽车买卖网站，寻找合乎预算的车子。

“购买汽车是一大承诺，需要确切了解所涉及的费用。这不仅仅是每月的车贷分期付款，其他主要的开销也可能让首次购买车子的人士感到不知所措。”他说道。

自从拥车后，他表示，时间更具伸缩性和自主性，让他取得工作与生活的平衡。

他开心说道：“能够有更多的时间陪伴家人和女友，增进彼此的感情，这是无法用金钱来衡量的。”

行家分享选购二手车的贴士

信誉可靠的二手车商一般会都会在销售二手汽车之前，先经内部的严谨彻底评估。（图/Getty Images）

消费者购买二手车前，要询问车子的拥车史和维修情况、汽车保修、行驶里程和旧车换购（trade in）的价格。——Cosmo Automobiles销售经理黄福明

购买二手车是一笔可观的财务承诺，而首次购买汽车者应该谨慎选择，尤其是那些不熟悉如何评估车辆的人士。

建议先找一家信誉可靠的二手车商。这些在Cars@Expo2023汽车展销会上的参展二手车商包括行内打响名号的Cosmo Automobiles、S Wheels Auto、Car Choice Singapore、Supreme Cars和Motor-East，皆可以提供相关的购车咨询与协助。

重要是评估车子的现况，确保你清楚车子存在的磨损，避免买车后增加维修负担。——S Wheels Auto董事许扬斌

这些二手车商一般会都会在销售二手汽车之前，先经内部的严谨彻底评估，让消费者可以无后顾之忧。

在购买二手车前，不要只专注车子的表面，而是应该谨慎审查车子的每一个角落。

当然，试驾车子也很重要，这样能亲自测试车子的操控和性能表现。

顾客往往会先看车子的整体状况，但之后也应该将车子行驶里程和换了几个车主等因素都需要考量在内。——Motor-East销售经理卓伟明

拥车费逐个看

购买汽车时，除了要支付车价，还有其他费用也不可忽略，才能做好更实际的财务预算。（图/Getty Images）

除了车价外，购买车子还需要支付的其他费用，包括：

国产税（Excise duty）： 在汽车和酒精饮品等特定物品所征收的税务。以汽车来说，这相当于车子抵岸价的20%。

在汽车和酒精饮品等特定物品所征收的税务。以汽车来说，这相当于车子抵岸价的20%。 消费税（GST）： 车子的抵岸价和国产税都需要支付8%的消费税。

车子的抵岸价和国产税都需要支付8%的消费税。 保险： 在新加坡，车主必须购买汽车保险且每年更新，汽车才可以在路上行驶。保费的多寡基于数个元素，包括车子品牌和车款等。建议车主货比三家，比较不同保险公司提供的保单才作出选择。

在新加坡，车主必须购买汽车保险且每年更新，汽车才可以在路上行驶。保费的多寡基于数个元素，包括车子品牌和车款等。建议车主货比三家，比较不同保险公司提供的保单才作出选择。 注册费： 每一辆新车的注册费是$350。

每一辆新车的注册费是$350。 路税： 所有注册的新加坡车子都需要支付路税，并在半年或12个月更新一次。

所有注册的新加坡车子都需要支付路税，并在半年或12个月更新一次。 保养与维修： 购车后，你不能忽略的是车子的保养与维修费用。当然，车子维修费用各不相同，取决因素包括驾驶频率、是否有良好的驾驶习惯以维护车子等。一般上，新车在特定的年限或行驶里数以来，都能享有免费的维修与保养服务。

购车后，你不能忽略的是车子的保养与维修费用。当然，车子维修费用各不相同，取决因素包括驾驶频率、是否有良好的驾驶习惯以维护车子等。一般上，新车在特定的年限或行驶里数以来，都能享有免费的维修与保养服务。 停车和油费：停车和汽油费是一笔额外的开销，费用多寡取决于你的停车地点和时长，以及车子的驾驶率。

欲知更多详情，请上网carsatexpo.sg查询。

Cars@Expo汽车展销会

日期：4月15和16日（星期六和星期天）

时间：10am-8pm

地点：新加坡博览中心第3B和第4展厅

入场免费

【本文取自《驶向新时代》汽车展销会特辑】