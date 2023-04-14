首次购车指南 你不可不知的贴士与窍门

第一次买车，不知该从何下手？这里就给第一次买车的新手提供所需的考量，为你提供贴士与窍门。这样一来，不管是选购新车或是二手车都难不倒你，让你顺利初圆拥车梦。

三大考量

购买汽车的过程，并不像一般购物那么简单。尽管如此，只要有所准备，事先做好研究，过程未必繁琐。

1. 做出正确的选择

买车的一大考量就是选择符合自己生活方式所需的车子。（图/Getty Images）

第一个买车考量，也是最重要的考量，就是选择适合自己的车辆。

在锁定车款之前，你必须先问自己几个问题：

是否需要接载家人或朋友？

是不是只当上下班的日常出勤工具？

驾驶小型车辆是否感觉更舒适

在考量了上述的基本问题之后，就能缩小选择范围。记得，要选择符合自己生活方式所需的车子。

认识受欢迎的车款

本地公路上比较常见的汽车类型之一是轿车。这类经典汽车型的特点是其延伸的引擎罩和行李厢。轿车的体型多样化，从紧凑型到大型都有，之所以备受欢迎正是它的实用性。

掀背车是另一个本地常见的车款。没有明显的行李厢车盖区隔，而是在车尾设有另一道车门，可直接掀起，方便从行李厢置物和提取。对于那些追求多功能和实用价值的买家，掀背车有其魅力。

运动休旅车（SUV）的特点就是拥有宽敞的车厢，而且行驶在不平坦的路面也难不倒它。这对于那些选择家庭用车或是要车子能应对任何路况的买家来说，都极具吸引力。

一辆中大型的运动休旅车拥有宽大的车身，让七八成人乘坐也不成问题，设计上也往往离地高，促使驾驶时视野更显宽阔。

很多车商看准这类车型在世界各地的受欢迎程度，先后推出不同大小的运动休旅车。

贴士：一步步缩小范围 决定了车子的类型之后，你可以根据喜爱的汽车品牌、个人的经济预算等方向，再进一步缩小选择范围。

2. 做足功课

新手可试驾数款车子后才锁定心仪的车子。（图/Getty Images）

与生活中的重大消费决定一样，第一次买车之前，周详的市场调查和研究是必要的。毕竟新手购车时，往往缺乏驾驶经验，要在这么多车款中作出正确的选择，确实不易。

一旦缩小范围，有了心仪的车款清单后，一定得到汽车展销室亲身视察车子，并预约试驾。这时，邀请驾驶经验丰富的家人或朋友同行，可听取额外的意见。

当然，你也不要羞于开口，有任何疑问都可以向销售咨询员提出，比如保修范围的细节，或者了解更多车子的特定功能等。这些提问将有助你做出正确的决定。

试驾小贴士 在试驾时，也不要忘记测试车子备有主要装置与安全系统，并切换不同的驾驶模式，让自己熟悉车子的操作。这包括方向盘感应、车子引擎的动力回馈，甚至让智能手机与车内的资讯与娱乐系统进行无线衔接，这些都可能影响你最终的购车决定。

3. 制定预算

买车之前，一定要清楚了解个人能负担汽车贷款数额。（图/Getty Images）

买车之前，最实际的问题就是要符合个人的购买能力，毕竟购买车子在本地是一笔可观的开销，因此不可忽略个人的预算。

先给自己打个底、列出可以承担的经济预算，清楚了解个人能负担汽车贷款数额。

首次购车有不少融资选择，一定要清楚了解各个选项的优缺点，草率不得。不仅如此，也别忘记了拥车的其他开销，包括各种费用和税务。

抵岸价（OMV）：由新加坡关税局制定的车子抵岸价，可以说是车子的“基本底价”。视为抵岸价而定，购车时需要支付30％或以上的首期。

车辆附加注册费（ARF）：这是所有车子注册时所需要缴付的税款，以汽车的抵岸价的百分比计算。

拥车证（COE）：潜在的购车族都知道，在本地拥车就少不了它，这样才能在本地合法拥有车子，年限为10年。拥车证的成价也随着市场所需而波动。

欲知更多详情，请上网carsatexpo.sg查询。

Cars@Expo汽车展销会

日期：4月15和16日（星期六和星期天）

时间：10am-8pm

地点：新加坡博览中心第3B和第4展厅

入场免费

【本文取自《驶向新时代》汽车展销会特辑】