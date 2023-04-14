新手选购新车 选择有哪些？

本周末（4月14日和15日）前往Cars@Expo汽车展销会，就能一次过看到多款适合第一次购车者选购的车款。本文为你介绍其中的五款新车，从内燃式到混合动力引擎，再从轿车、掀背车到跨界车，任你挑选。

本田（Honda）Jazz Crosstar e:HEV混动车

（图/商家提供）

这已是该型号的第四代车款，依旧重视通勤的舒适和车子的功能性。

车子的前排座椅采用特别的防疲劳设计，提供更愉悦的驾驶体验。后排左右座椅可以独立抽起收折，腾出较大空间放置不同体型的物件，可运运载植物，甚至是家具。单是行李厢容量则有284升。

它属于混动车款，装载两个电动马达和一个1.5升i-VTEC燃油引擎、锂离子电池，搭配固定齿比变速器，能输出78kW的最大动力和127Nm的扭力，却保有优越的油耗表现，只需4.5升汽油就可行驶100公里。

其中一个亮眼装置是采用了品牌的先进主动安全系统（Honda Sensing），提供更多安全和驾驶辅助的科技，能在测试到可能发生碰撞或偏离车道时，及时警示驾驶者，提升车子的驾驶安全性。

万事达（Mazda）3 Classic轻混动车

（图/商家提供）

这款车子主打这家日本制造商推崇的“Kodo”日式设计元素，打造动感的车子美学。它也提供一个舒适且宽敞的车厢，座椅经过精心设计以完美地支撑身体轮廓。

车子装置了主动性的安全驾驶系统，包括投射在挡风镜上的抬头显示屏，让驾驶者能轻松自若了解车速等行车讯息，而不需低头查看。多功能方向盘也让驾驶者可以将视线专注在行车的路况。

打着“人车合一”的驾驶操控，车子备有的轻混动系统，采用了最新的电子科技，减速时电力可回收的节能特点，为车子的其他电子装备提供电力。滑顺流畅的行驶，最大的动力表现为120kW和153Nm的扭力，每100公里的耗油量为5.5升，省油表现佳。

铃木（Suzuki）Swift掀背车

（图/商家提供）

铃木（Suzuki）Swift是运动型的掀背车，1.2升搭载的是双喷射技术引擎，最大的动力输出是61kW和107Nm的扭力，一升汽油可以行驶24.4公里，出众的节能效益，令它成为同级车款的佼佼者。

三幅式的D型方向盘和换挡拨片，延续动感的活力风格。7英寸的中控娱乐与资讯触屏，支持安卓Android Auto和苹果Apple Carplay的无线连接，让驾驶者能无线连接手机，同时也可以在路上收听自己喜爱的歌曲等。

这款掀背车提供的主动安全配置包括主动车距巡航系统（ACC）、双感应刹车辅助、车道偏离警示和驾驶疲劳警示等，提升新手驾驶者的操控自信。

丰田（Toyota）Yaris Cross混动跨界车

（图/商家提供）

跨界车的务实元素吸引车主，而这款混合动力的跨界车，正好符合驾驶者的要求实在又个性化的需求。

它搭载了品牌燃油效率高的混合动力系统（Hybrid Synergy Drive，简称HSD），其1.5升引擎能输出最大的动力为82kW和120Nm的扭力，给予是平顺且安静的行驶。最大的优点还是在油耗的卓越经济效益上，每100公里的油耗只需3.8升汽油。

时尚的外观，五边型的LED日行灯和自动开关的侧镜，令喜欢时尚又小巧跨界运动休旅车者，对它爱不释手。对小家庭来说，车身大小适宜，让家人乘坐舒适，也可轻松驾驶，满足日常通勤。

它还具备其他智能系统，包括全数码仪表盘、抬头显示屏和8英寸的中控娱乐与资讯触屏，同时支持苹果Apple CarPlay和安卓Android Auto的无线连接，以及无匙开关车门。

即使是缺乏经验的驾驶者，也可以得益于车子具备的各种安全配置辅助系列，包括车距巡航系统、在昏暗的街道可自动启动远光灯、车道偏离警示、交叉路口转向辅助以避免碰撞，还有盲点侦测等，全面提升行驶的安全性。

斯柯达（Skoda）Scala紧凑型掀背车

（图/商家提供）

这款车子拥有运动型的帅气外观，吸睛之余也能作为一辆实用的代步工具。

从更立体的前格栅配上斜长形车头灯组、流线型车身，到全玻璃的行李厢曲线盖和全景玻璃车顶，打造了时尚又务实的车款。

可别小看这款紧凑型掀背车，它的体积虽然小巧，但却承载了不少舒适和窝心便利的装置。这包括行李厢的挂钩、驾驶者门边的伞筒，以及电动尾门。仪表板设有一个虚拟驾驶舱和多功能方向盘，以及一个娱乐与资讯系统，让驾驶者轻松获取所需。

它装载1升涡轮增压引擎，搭配七速双离合变速器，能取得81kW动力和200Nm扭力，让驾驶员在狭窄的弯道和繁忙的高速公路都应对自如。车子具备的停车传感器和倒车影像摄像头，也能帮你轻松地在最狭小的空间停好车子。

值得一提的是，它的燃油效率佳，每100公里油耗为4.7升。

欲知更多详情，请上网carsatexpo.sg查询。

Cars@Expo汽车展销会

日期：4月15和16日（星期六和星期天）

时间：10am-8pm

地点：新加坡博览中心第3B和第4展厅

入场免费

【本文取自《驶向新时代》汽车展销会特辑】