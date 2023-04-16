休旅风本田Jazz Crosstar 动力高效驾驶简易

本田在Jazz掀背轿车基础上打造的Crosstar是一款富有跨界风格的小型SUV，外观造型运动感突出，内饰朴实，动力输出平顺，操控简易，整体驾感舒适自在，而且省油。

休旅车（SUV）在过去几年里的销量和受欢迎度不断增长，各大汽车制造商不断推出各类SUV车型来满足消费者需求，甚至把一些受欢迎的非SUV车型改造成SUV来抢夺市场。本田（Honda）就在Jazz掀背轿车的基础上打造出新的Crosstar和Crosstar X（双色设计）。

LED日间行车灯是U形设计，视觉效果出众。（卓祾祎摄）

Crosstar的最大卖点是其运动造型，前脸添加了一对由黑色塑料装饰包围的雾灯，采用黑色侧裙和车轮拱，搭配车顶行李架，为车子增加了不少越野味。LED日间行车灯是U形设计，视觉效果出众。车身线条比较圆润和简洁，尾部则配备宽大后保险杠，进一步突出运动感。Crosstar长宽高为4095／1725／1567毫米，轴距是2531毫米，高度比普通Jazz高出30毫米，提高了驾驶视野。试驾车是双色款式，外观个性十足又时尚，我相当喜欢。

尾部配备宽大后保险杠，进一步突出运动感。（卓祾祎摄）

内饰简洁朴实

新车内饰看起来简洁平整，采用了不少塑料材质，例如塑料包裹的方向盘，加上人造皮包裹的座椅等，让人感觉很普通。前座全是手动调节，而且没有扶手。中控台下方有两个USB-A充电接口，没有无线充电槽。中央鞍座后方则有两个USB-C充电接口，方便后座乘客充电。

新车内饰采用不少塑料材质，看起来简洁平整。（卓祾祎摄）

中央鞍座后方有两个USB-C充电接口，方便后座乘客充电。（卓祾祎摄）

车子配备7英寸的全彩数码仪表盘。9英寸触控屏触控顺畅，支持苹果CarPlay和安卓Auto。触控屏下方的冷气控制台设计很传统，采用实体按钮，方便驾驶时操控。车子使用典型的直线排挡杆，后方是节能驾驶模式按钮。

9英寸触控屏触控顺畅，支持苹果CarPlay和安卓Auto。（卓祾祎摄）

车子配备7英寸的全彩数码仪表盘。（卓祾祎摄）

车子使用典型的直线排挡杆。（卓祾祎摄）

值得一提的是，Crosstar保留了普通版Jazz的“魔术椅”设计，后排座椅可以拉起向上折叠，腾出空间放一些行李厢无法容纳的高物品。行李厢空间为298公升，不算很大，但若将后排座椅椅背放下折叠，载物空间可大增至1199公升，而且放倒的椅背跟行李厢地板平齐。

后排座椅可以拉起向上折叠，腾出空间放一些高物品。（卓祾祎摄）

后座乘坐空间普通。（卓祾祎摄）

若将后排座椅椅背放下折叠，载物空间可大增至1199公升。（卓祾祎摄）

拥有典型的“本田”驾感

动力方面，Crosstar搭载1.5升汽油引擎，最大马力106hp，最大扭矩127Nm，匹配e-CVT无级变速箱；马达最大马力和最大扭力则分别是122hp和253Nm。车子有B挡位，也就是“引擎制动”（engine brake）的意思，通常在下坡的时候使用，通过电动机的介入来模拟引擎制动的效果。

Crosstar只有节能和普通两个驾驶模式，没有常见的运动驾驶模式。我觉得节能与普通两个模式没很大区别，在普通模式下，动力输出平顺，猛踩油门不会有很快反应。Crosstar拥有典型的“本田”驾驶感，操控容易上手，方向盘感觉轻，转向灵活，不过悬架偏硬，整体驾感舒适自在。油耗方面，我试驾了大约150公里，耗油量为每100公里5.2公升，跟官方数据很接近，是很省油的车。

Crosstar搭载“Honda Sensing”主动安全系统，安全功能相当完善，包括六个安全气囊、自适应巡航（ACC）、前方预防碰撞（CMBS）、车道保持辅助系统（LKAS）、车道偏离警示（RDM）、防锁死刹车系统（ABS）、坡道起步辅助（HSA）。新车也配备离开自动上锁功能，可惜的是缺少了盲点侦测系统。

总的来说，Jazz Crosstar是一款富有跨界风格的小型SUV，空间实用，动力高效，操控简易。它维持了Jazz一贯的可靠性和驾驶品质，是一款适合城市生活的家用车。

本田Jazz Crosstar e:HEV