丰田Corolla Cross 可靠省油的家用SUV

丰田在Corolla轿车的基础上推出Corolla Cross跨界休旅车，外观视觉感强悍，基本沿用轿车的内饰设计与布局。驾感舒适，空间充裕，非常省油，适合普通家庭的日常通勤需求。

休旅车（SUV）车型在过去几年越来越受欢迎，一些车商甚至把一些受欢迎的非SUV车型改造成“SUV”来满足市场需求，例如不久前介绍过的本田（Honda）Crosstar，就是在Jazz掀背轿车的基础上打造出的SUV。另一个日本车商丰田（Toyota）也不落人后，在Corolla轿车的基础上推出了Corolla Cross跨界休旅车。

新车与Corolla和C-HR一样基于TNGA-C平台打造，不过外观采用了全新的设计语言。前脸是大尺寸的黑色蜂窝状前格栅，两侧细长LED头灯组与上一代Rav4的造型有些类似，视觉感强悍。新车配备18英寸大轮毂，搭配黑色防护轮拱和车门下护板，流露出些许越野味。尾部造型粗犷，同样采用细长条的尾灯造型，简洁的棱线设计，粗壮的保险杠等。尺寸方面，Corolla Cross的长宽高分别为4460／1825／1620毫米，轴距是2640毫米。整体来看，Corolla Cross 的设计并不突出，但也不会让人反感。

前脸是大尺寸的黑色蜂窝状前格栅，搭配两侧细长LED头灯组。（陈渊庄摄）

尾部同样采用细长条的尾灯造型，与头灯相呼应。（陈渊庄摄）

新车配备18英寸大轮毂，搭配黑色防护轮拱，流露出些许越野味。（陈渊庄摄）

沿用Corolla轿车的内饰设计

新车基本沿用Corolla轿车的内饰设计与布局。座椅使用真皮包裹，驾驶座以电动调节并有腰部支撑，旁边的乘客座则采用手动调节，两个座椅具有加热功能。驾驶座没有记忆储存功能，乘坐感舒适，如果有通风功能会更理想。后座的头部和腿部空间不错，有两个冷气出风口。

新车基本沿用了Corolla车型的内饰设计与布局。（陈渊庄摄）

后座的头部和腿部空间不错，有两个冷气出风口。（陈渊庄摄）

车舱配备12.3英寸数码液晶仪表和8英寸多媒体中控触屏。液晶仪表有三种显示风格，可以显示各种行车信息，如车速、油耗、轮胎气压、里程数等，整体显示效果出色。中控屏下方有一个无线充电槽，方便车主随时为手机充电。前座还有一个USB-A充电口，后座则有两个USB-C充电口。

液晶仪表有三种显示风格，可以显示各种行车信息。（陈渊庄摄）

中控屏下方有一个无线充电槽。（陈渊庄摄）

中控屏支持有线连接苹果CarPlay和安卓Auto，不过CarPlay有时会无故断线，我得在驾驶中重新连接，有点麻烦。中控屏的音量触控不是很敏感，而且没有可一键静音的按钮。我比较喜欢通过方向盘上的实体按键来调控音量。

中控屏支持有线连接苹果CarPlay和安卓Auto。（陈渊庄摄）

Corolla Cross行李厢空间的容积为425公升，比Corolla Altis轿车的470公升更小，但放一辆婴儿车不成问题。后座椅背可以全部放倒，让车子的装载空间大增至约1200公升。尾门可以通过驾驶座附近的按键自动开启，让装卸物品更加便利。

行李厢空间的容积为425公升。（陈渊庄摄）

后座椅背全部放倒的话，装载空间可大增至1200公升。（陈渊庄摄）

驾驶顺畅 非常省油

Corolla Cross采用混合动力系统，搭载2升直列四缸汽油引擎，能产生150hp马力，最大扭力为190Nm；电动马达的最大马力是111hp，最大扭力是206Nm。车子匹配eCVT变速箱，零至时速100公里加速需7.7秒。

车子有三种驾驶模式——节能、普通和运动。这款SUV的悬挂系统调校较软，可以有效抑制路面不平的震动，乘坐感舒适。车子转向准确和灵活，变速箱加速平顺，不过高速入弯的侧倾有点明显。Corolla Cross加速表现较为迟缓，贴背感不强，但整体驾驶相当顺畅。油耗方面，我试驾了大约200公里，耗油量为每100公里5.2公升，跟官方数据几乎一样，是一款非常省油的车。

新车安全功能很完善，配备8个安全气囊，搭载了丰田主动式安全防护系统（Toyota Safety Sense），包含盲点侦测系统（BSM）、预碰撞安全系统（PCS）、车道偏离警示系统（LDA）、动态雷达巡航控制系统（DRCC）等。这款车没有离车自动上锁功能。

丰田Corolla上世纪60年代推出，由于价格实惠，性能可靠又省油，在全球享誉盛名，备受消费者追崇。虽然Corolla Cross外观不特别吸引人也不会给驾驶者带来太多驾驶乐趣，但它继承了Corolla轿车的一些主要优点。它驾感舒适，空间充裕，安全性高又很省油，适合普通家庭的日常通勤需求。如果你想要一款可靠又实用的家用SUV，那么Corolla Cross是一个不错选择。

丰田Corolla Cross混动