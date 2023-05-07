混动迈凯伦Artura：兼容并蓄 性能至上

迈凯伦（McLaren）旗下首款量产高性能混合动力超级跑车Artura，集出色外形、澎湃性能、动态操控与电动驾控于一身，堪称品牌集大成之作。迈凯伦“凡事皆为性能”的设计宗旨贯穿于新车的方方面面。

这辆第一款基于全新迈凯伦轻量化碳纤维架构（MCLA）打造的车型，主打高性能混合动力（HPH）系统。车身采用超塑成形铝材与碳纤维，由迈凯伦复合材料技术中心（MCTC）设计打造轻量化车身，具黄金超跑比例，车重不到1500公斤。



外观有雕塑感Artura的外形依然是典型的迈凯伦，有接近紧裹式的外观设计，精致轻盈且具科技感与雕塑感，仅有少量拼接线条与面板接缝，有熟悉的标志性倒钩车头大灯，锤头线和低矮鼻锥，前倾座舱，高尾造型，那属于迈凯伦紧贴车身开启的双蝴蝶门淋漓地展现了Artura的纯粹超跑风范，在短轴距与低车身的映衬下进一步释放新车不俗魅力。外形的每个细节都旨在优化整车性能，通过气流管理改善空气动力学，同时有助于提升散热表现。整车造型遵循迈凯伦“凡事皆为性能”的设计宗旨，这一点贯穿于新车的方方面面。例如，前分流器中央是电动加热、通风和空调系统的进气口，同时设有组成先进驾驶辅助系统选装套件一部分的前置雷达。

Artura经过严苛的减重计划，混动部件总重仅130公斤，其中电池组88公斤，电动机15.4公斤，新车在德国工业标准下的整备重量仅为1498公斤，与未搭载混动系统的同级车型旗鼓相当，赋予新车超轻量化优势。